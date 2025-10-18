Acusan a Sergio Mayer Mori de homofóbico por ponerle este apodo a César Doroteo en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori sigue causando sensación entre los fans de "La Granja VIP" (Captura de pantalla)

La Granja VIP culminó con éxito su primera semana en TV Azteca, logrando tendencias digitales y una recepción favorable por parte del público televidente. Los concursantes, denominados “granjeros”, han incrementado rápidamente su popularidad en diversas plataformas, generando una amplia gama de memes y otros formatos de contenido viral.

Durante estos primeros días se ha observado la definición de participantes favoritos para la audiencia, además del surgimiento de alianzas y especulación respecto a quiénes alcanzarían las últimas etapas del certamen. La figura más destacada en esta edición es Sergio Mayer Mori, quien ha capturado la atención masiva del público. El hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori ha utilizado el reality para compartir aspectos de su vida privada y obtuvo recientemente el puesto de “capataz” dentro del programa.

El joven fue criticado en redes por los fans de César Doroteo y miembros de la comunidad LGBT |crédito: Tv Azteca

Entre los temas discutidos en el programa resalta su relación con Natalia Subtil, iniciada cuando él era menor de edad. Estos relatos contribuyeron a una mayor exposición para Mayer Mori, exposición que se amplificó después de un incidente al aire en el que, por descuido, mostró sus partes íntimas, hecho que lo posicionó como tendencia en plataformas digitales.

El paso de Sergio Mayer Mori por el programa no ha estado exento de controversias. Recientemente, el participante fue acusado de homofobia en redes sociales luego de mantener una conversación privada con Eleazar Gómez y referirse a César Doroteo como “Dorothy”. En el mismo video, que se viralizó en redes, se escucha que tras emplear el apodo, Mayer Mori pronunció el insulto “pi... pu...”, expresión considerada homofóbica y sancionada por organismos internacionales como la FIFA, institución que suele aplicar sanciones ante la manifestación de dicho insulto por parte de aficionados en partidos de futbol.

¿Qué es la homofobia y por qué es importante erradicarla?

La homofobia se define como el rechazo, aversión, odio o discriminación hacia personas homosexuales, lesbianas, bisexuales o, en general, hacia quienes no cumplen con las normas tradicionales de orientación sexual. Estas actitudes pueden manifestarse de diferentes formas, como prejuicios, insultos, exclusión social, discriminación laboral, amenazas o violencia física.

El término surgió en la segunda mitad del siglo XX y ha sido objeto de análisis en distintas disciplinas como la psicología, la sociología y la antropología. La homofobia puede ser individual, cuando una persona adopta comportamientos o expresa ideas negativas sobre la diversidad sexual, o institucional, cuando las leyes, políticas o normas sociales perpetúan la discriminación y limitan los derechos de la comunidad LGBT+.

La homofobia suele estar relacionada con ideas preconcebidas sobre género y sexualidad que se consideran “normales” en determinados contextos culturales o religiosos. En algunos países, estas actitudes persisten a pesar de los avances en materia de derechos humanos, mientras que en otros existen políticas de tolerancia y leyes que protegen contra la discriminación por orientación sexual.

El combate a la homofobia incluye la promoción de la educación, el respeto a la diversidad y la defensa de los derechos igualitarios, además de la implementación de mecanismos legales que garanticen la protección de todas las personas, sin importar su orientación sexual.