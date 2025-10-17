México

¿Qué pasa si trabajo el 1 o 2 de noviembre? Esto indica la Ley Federal del Trabajo

La lista oficial de días de descanso obligatorio incluye fechas cívicas y festividades reconocidas

Por Merary Nuñez

Guardar
La Ley Federal del Trabajo
La Ley Federal del Trabajo no contempla el Día de Muertos como feriado obligatorio para los trabajadores mexicanos.|(Imagen ilustrativa Infobae)

Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) han recordado a la población que el 1 y 2 de noviembre, fechas en las que se celebra el Día de Muertos en México, no se consideran días de descanso obligatorio.

Las autoridades enfatizan que la mayoría de las personas deberán cumplir con su jornada laboral habitual en estos días, de acuerdo con la legislación vigente.

Según fuentes oficiales, aunque el 1 y 2 de noviembre son fechas tradicionales relacionadas con la celebración de Día de Muertos, no están contempladas entre los descansos obligatorios definidos por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Lo anterior implica que los empleadores no están obligados a conceder el día libre ni a pagar salario doble por laborar durante estas fechas festivas.

La PROFEDET señala que existen empresas que, de manera voluntaria, pueden permitir a sus trabajadores ausentarse esos días. Sin embargo, esta decisión corresponde exclusivamente a cada empleador.

En caso de que el trabajador deba laborar, la remuneración será la misma que cualquier otra jornada, sin que se generen bonos ni incrementos salariales adicionales.

¿Qué dice la Ley al respecto?

La remuneración por trabajar el
La remuneración por trabajar el 1 y 2 de noviembre será igual a la de cualquier jornada regular.| (Freepik)

El artículo 74, fracción IX, de la Ley Federal del Trabajo establece los días de descanso obligatorio durante el año, los cuales son, en su mayoría, días cívicos y festividades reconocidas oficialmente, entre los que no se incluyen el 1 y 2 de noviembre.

Por esta razón, las autoridades laborales insisten en que no se efectuarán descuentos en el salario por presentarse a trabajar en estas fechas, y tampoco existe obligación de realizar un pago extra por el servicio prestado.

La campaña difundida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en redes sociales responde a las dudas frecuentes entre trabajadores jóvenes, quienes suelen preguntar si recibirán algún tipo de pago adicional o si pueden faltar sin consecuencias.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo establece de manera puntual cuáles son los días de descanso obligatorio para todos los trabajadores en México. La lista comprende:

  • El 1 de enero.
  • El primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.
  • El tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo.
  • El 1 de mayo.
  • El 16 de septiembre.
  • El tercer lunes de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre.
  • El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
  • El 25 de diciembre.
  • Aquellos que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Temas Relacionados

ProfedetDía de muertosdescanso1 de Noviembre2 de NoviembreLey Federal del Trabajomexico-noticias

Más Noticias

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

La “Tiktoker del Barrio” fue detenida tras el reporte de que asaltó a un joven en calles de la colonia Tablas de San Agustín junto con un cómplice

Infobae

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Solo un cuerpo ha sido identificado al portar su INE

Hallan fosa clandestina en zona

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Un granjero abandonará la placa de nominados el jueves de ‘Salvación’, mientras que otro podría ser reemplazado el viernes de ‘Traición’

Quién es el primer eliminado

Metro CDMX y Metrobús hoy 17 de octubre: estación del metro Zócalo-Tenochititlán

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex para este 18 de octubre

Esto es de interés para aquellos que van a manejar en la capital del país y en la entidad mexiquense este sábado

Hoy No Circula Sabatino en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Infobae

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

Hallan fosa clandestina en zona limítrofe con Jilotzingo e Isidro Fabela en el Edomex

Esta fue la suma de dinero que pagó el Cártel de Cali para tener al elenco de ‘El Chavo del 8′ en una fiesta infantil

Quién fue ‘El Chato’ del Cártel de los Arellano Félix y qué relación tenía con Vanessa Gurrola

Vanessa Gurrola y su último viaje a Bali antes de ser detenida en EEUU: “Regreso con el alma en paz”

ENTRETENIMIENTO

Quién es el primer eliminado

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

Cuál fue la primera pareja eliminada de Las Estrellas Bailan en Hoy 2025

Así fue la romántica propuesta de matrimonio de La Bea en un show en vivo | Video

“Es su libertad sexual”: Javier Ceriani defiende a Cazzu tras críticas de Pati Chapoy por usar poca ropa en sus shows

DEPORTES

Erik Lira extiende contrato con

Erik Lira extiende contrato con Cruz Azul hasta 2029 y refuerza la plantilla

¿En qué lugar se encuentra México en el ranking FIFA tras sus últimos encuentros?

Toronto Blue Jays vs Seattle Mariners: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 5 del Campeonato de la Liga Americana desde México

Dodgers de Los Ángeles vs Cerveceros de Milwaukee: cuándo, a qué hora y dónde ver el Juego 4 del Campeonato Nacional de la MLB desde México

Revelan cuánto tiempo podría estar fuera Andrade “El Ídolo”, luchador mexicano que incumplió cláusula con WWE