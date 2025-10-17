Capturan a presunto asaltante en paradero de Pantitlán

Un grupo de personas intervino en la colonia Adolfo López Mateos para retener a un hombre acusado de robo con réplica de arma. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente asaltó a un usuario del transporte público en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, utilizando una réplica de arma de fuego. El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos graves como robo agravado y secuestro exprés.

Los hechos ocurrieron durante acciones preventivas realizadas por la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la SSC, en dicho centro de transporte, ubicado en avenida Río Churubusco y Manuel Lebrija, en la colonia Adolfo López Mateos.

Durante sus patrullajes, los oficiales se percataron de que varias personas tenían retenido y golpeaban a un hombre, por lo que de inmediato intervinieron para controlar la situación y evitar una agresión mayor.

El detenido fue llevado ante el Ministerio Público. Foto: (iStock)

Al acercarse, un ciudadano de 33 años denunció que el sujeto lo había despojado de sus pertenencias momentos antes, tras amenazarlo con una pistola. El afectado explicó que, al percatarse del asalto, otras personas que transitaban por el lugar acudieron en su ayuda, logrando detener al presunto agresor hasta la llegada de los oficiales.

Los uniformados aplicaron una revisión preventiva al implicado, en apego a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección le fue asegurada una réplica de arma de fuego, además de un teléfono celular y dinero en efectivo. La víctima reconoció ambos objetos como de su propiedad.

El detenido, de 41 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación del caso.

El detenido ya contaba con dos ingresos. Foto: (iStock)

Tras realizar un cruce de información en bases de datos policiales, las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. El primero fue en el año 2009 por el delito de robo agravado calificado en pandilla, y el segundo en 2015 por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés para ejecutar el delito de robo.

La SSC informó que este tipo de acciones forman parte de un operativo permanente de vigilancia y prevención en los CETRAM, puntos que diariamente concentran a miles de personas y que, por su naturaleza, son susceptibles a la comisión de delitos. La presencia policial busca no solo reaccionar ante hechos delictivos, sino también disuadir conductas antisociales.

La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios del transporte público y con el fortalecimiento de estrategias de prevención del delito. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo y a colaborar con las autoridades para continuar construyendo entornos más seguros.