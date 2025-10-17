México

Capturan a presunto asaltante en paradero de Pantitlán

De acuerdo con investigaciones preliminares, el detenido cuenta con antecedentes penales

Por Jesús Tovar Sosa

Guardar
Un grupo de personas intervino
Un grupo de personas intervino en la colonia Adolfo López Mateos para retener a un hombre acusado de robo con réplica de arma. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente asaltó a un usuario del transporte público en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Pantitlán, en la alcaldía Venustiano Carranza, utilizando una réplica de arma de fuego. El detenido cuenta con antecedentes penales por delitos graves como robo agravado y secuestro exprés.

Los hechos ocurrieron durante acciones preventivas realizadas por la Policía Bancaria e Industrial (PBI), adscrita a la SSC, en dicho centro de transporte, ubicado en avenida Río Churubusco y Manuel Lebrija, en la colonia Adolfo López Mateos.

Durante sus patrullajes, los oficiales se percataron de que varias personas tenían retenido y golpeaban a un hombre, por lo que de inmediato intervinieron para controlar la situación y evitar una agresión mayor.

El detenido fue llevado ante
El detenido fue llevado ante el Ministerio Público. Foto: (iStock)

Al acercarse, un ciudadano de 33 años denunció que el sujeto lo había despojado de sus pertenencias momentos antes, tras amenazarlo con una pistola. El afectado explicó que, al percatarse del asalto, otras personas que transitaban por el lugar acudieron en su ayuda, logrando detener al presunto agresor hasta la llegada de los oficiales.

Los uniformados aplicaron una revisión preventiva al implicado, en apego a los protocolos de actuación policial. Durante la inspección le fue asegurada una réplica de arma de fuego, además de un teléfono celular y dinero en efectivo. La víctima reconoció ambos objetos como de su propiedad.

El detenido, de 41 años de edad, fue informado de sus derechos constitucionales y posteriormente trasladado, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación del caso.

El detenido ya contaba con
El detenido ya contaba con dos ingresos. Foto: (iStock)

Tras realizar un cruce de información en bases de datos policiales, las autoridades confirmaron que el detenido cuenta con dos ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. El primero fue en el año 2009 por el delito de robo agravado calificado en pandilla, y el segundo en 2015 por privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro exprés para ejecutar el delito de robo.

La SSC informó que este tipo de acciones forman parte de un operativo permanente de vigilancia y prevención en los CETRAM, puntos que diariamente concentran a miles de personas y que, por su naturaleza, son susceptibles a la comisión de delitos. La presencia policial busca no solo reaccionar ante hechos delictivos, sino también disuadir conductas antisociales.

La dependencia reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios del transporte público y con el fortalecimiento de estrategias de prevención del delito. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho delictivo y a colaborar con las autoridades para continuar construyendo entornos más seguros.

Temas Relacionados

DetenciónCETRAM PantitlánPantitlánSSCSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Caso Kimberly Moya: vinculan a proceso a dos sospechosos de su desaparición

La madre de Kimberly exige avances y cooperación ciudadana para la localización de la joven

Caso Kimberly Moya: vinculan a

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo” durante su discurso, tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025

La cantante fue galardonada junto con artistas de la talla de Enrique Bunbury, Andrés Castro, Mónica Velez y más

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo”

Cazzu responde a Pati Chapoy y Flor Rubio tras asegurar que no llenaría el Auditorio Nacional: “En tu cara”

La cantante argentina agotó localidades en sus dos fechas en el Auditorio Nacional

Cazzu responde a Pati Chapoy

Sandra Cuevas llama a atender basurero entre Iztapalapa y Tláhuac, cerca de casa hogar de niñas

La acumulación constante de desechos cerca de la Casa Hogar de las Niñas de Tláhuac genera alarma por posibles afectaciones a la salud de menores

Sandra Cuevas llama a atender

Hija de Alexis Ayala reacciona al shipeo con Aldo de Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

La hija mayor de Alexis Ayala habló públicamente sobre su interés en el ganador de La Casa de los Famosos México

Hija de Alexis Ayala reacciona
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es Vanessa Gurrola, “la

Quién es Vanessa Gurrola, “la doble de Emma Coronel”, que fue detenida en EEUU

Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

Exagente de la DEA descarta nexos de políticos mexicanos con criminales por los que EEUU les habría retirado la visa

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo”

Ángela Aguilar confiesa “tener miedo” durante su discurso, tras recibir reconocimiento en La Musa Awards 2025

Cazzu responde a Pati Chapoy y Flor Rubio tras asegurar que no llenaría el Auditorio Nacional: “En tu cara”

Hija de Alexis Ayala reacciona al shipeo con Aldo de Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

Ángela Aguilar recibe premio en la Musa Awards y desata críticas en redes sociales

Cuándo son las eliminaciones en La Granja VIP y dónde verlo

DEPORTES

Aaron Ramsey convoca a búsqueda

Aaron Ramsey convoca a búsqueda masiva para encontrar a su perro Halo perdido en Guanajuato: “Estamos desconsolados”

Turco Mohamed se rinde ante Gilberto Mora y asegura que competirá por ir al Mundial 2026: “Me encanta”

Dark Espíritu: el Spaceman del ring que homenajeó a Ace Frehley

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”