México

Así puedes realizar tu queja en línea si no respetaron tu tarifa especial para personas afiliadas al INAPAM

Adultos mayores con credencial vigente pueden reportar irregularidades en descuentos otorgados por transporte o comercios

Por Gerardo Lezama

Guardar
La credencial del INAPAM permite
La credencial del INAPAM permite a los adultos mayores acceder a descuentos y beneficios en todo México.

Si cuentas con credencial vigente del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y algún comercio, servicio o transporte público no respetó la tarifa preferencial que te corresponde, puedes presentar una queja formal en línea ante la autoridad competente.

El trámite se realiza ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mediante un escrito libre que puedes enviar por correo electrónico o entregar presencialmente en el Centro SICT más cercano.

Este procedimiento aplica principalmente en casos relacionados con servicios de autotransporte federal, como líneas de autobuses que omiten el descuento obligatorio para adultos mayores. También puedes solicitar orientación previa en los módulos de atención ciudadana o vía telefónica.

¿Cómo presentar la queja?

Si un comercio o servicio
Si un comercio o servicio no respeta la tarifa preferencial del INAPAM, se puede presentar una queja formal ante la SICT.
  1. Redacta un escrito libre dirigido al Departamento de Autotransporte Federal. Debe incluir:
    1. Nombre completo, domicilio y firma (o huella digital).
    2. Descripción clara de los hechos: fecha, lugar, empresa o servicio involucrado.
    3. Petición concreta (por ejemplo, que se respete el descuento o se sancione la omisión).
    4. Fecha y lugar de emisión.
  2. Adjunta los siguientes documentos:
    1. Credencial INAPAM vigente (original y copia).
    2. Identificación oficial (INE, pasaporte, etc.).
    3. En caso de que actúe un representante legal: poder notarial o carta poder firmada ante dos testigos.
  3. Envía tu queja por correo electrónico a la dirección oficial del Centro SICT correspondiente, o acude directamente a sus oficinas. Puedes consultar el directorio completo en el portal gob.mx/sict. También puedes solicitar confirmación de recepción o número de folio para dar seguimiento.

¿Qué es la credencial del INAPAM y qué beneficios ofrece?

La credencial INAPAM otorga descuentos
La credencial INAPAM otorga descuentos en transporte, farmacias, supermercados, servicios médicos y actividades culturales.(X@bienestarmx)

La credencial del INAPAM es un documento oficial que acredita a las personas adultas mayores (60 años o más) como beneficiarias de descuentos y apoyos en todo el país. Para obtenerla, es necesario presentar identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio en los módulos autorizados.

Entre los beneficios más comunes se encuentran:

  • Descuentos en transporte público y foráneo
  • Rebajas en farmacias, supermercados, servicios médicos y ópticas
  • Tarifas preferenciales en actividades culturales, recreativas y educativas
  • Apoyos en trámites gubernamentales y servicios básicos

Estos beneficios varían según el establecimiento, por lo que es importante verificar que esté afiliado al programa INAPAM y que tenga visible el distintivo oficial.

Para cualquier duda, aclaración o seguimiento de tu queja, puedes comunicarte directamente con los canales oficiales del INAPAM o la SICT. Evita intermediarios y verifica siempre que el sitio web o correo electrónico pertenezca al dominio gob.mx. También puedes llamar a los números de atención ciudadana para recibir orientación personalizada.

Temas Relacionados

INAPAMAdultos MayoresProgramas SocialesSecretaría del BienestarGobierno de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Mexicanos reaccionan a la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de la banda Kiss

Los fanáticos expresaron emotivos mensajes de despedida para el “Spaceman” original

Mexicanos reaccionan a la muerte

A un mes de la reapertura de la Línea 1 del Metro CDMX, qué falta para que el servicio llegue a Observatorio

Las autoridades aseguraron que el 16 de noviembre la línea ya operará de Pantitlán a Observatorio, las 20 estaciones darán servicio

A un mes de la

El superalimento crujiente que regula el colesterol y cabe en tu bolsillo

Crujiente, versátil y lleno de beneficios, este fruto seco ayuda a regular el azúcar en la sangre, mejora la digestión y es ideal para snacks saludables

El superalimento crujiente que regula

¿Cómo puedo sacar mi dinero del Infonavit si nunca lo utilicé?

El proceso para solicitar la devolución de fondos acumulados en la subcuenta de vivienda es gratuito y puede realizarse en línea

¿Cómo puedo sacar mi dinero

Él es Isra Punk, novio de La Bea de La Granja VIP, cuyo romance nació de adolescentes en Chalco: “Venimos desde abajo”

La participante del reality conmovió al público y a sus compañeros al compartir la noticia de su próxima boda, tras quince años junto a Isra Punk

Él es Isra Punk, novio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Internas hacen transmisión en vivo

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

Enfrentamiento entre elementos de seguridad y civiles armados deja dos agresores abatidos en Michoacán

Jornada violenta en Sonora deja 7 personas asesinadas, van cuatro detenidos con armamento de uso del Ejército

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos reaccionan a la muerte

Mexicanos reaccionan a la muerte de Ace Frehley, guitarrista fundador de la banda Kiss

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la tarde de hoy 16 de octubre

La Granja VIP: Pati Chapoy se declara ‘Team La Bea’ y pide al público que vote

Abelito afirma que incidente en teatro Xola casi le cuesta la vida y lanza fuerte petición: “Estaba bien nervioso”

La razón por la que aseguran que La Granja VIP tiene el éxito que no tuvo La Casa de los Famosos México

DEPORTES

La polémica publicación de Isaías

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas

Chivas retira jersey de Omar Bravo del museo tras acusaciones por abuso sexual infantil

Monterrey vs Pumas, IA revela al ganador del partido