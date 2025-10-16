México

Federica Quijano temió que le quitaran a sus hijos por su orientación sexual: “Tiene que haber un papá”

La artista de Kabah contó que durante años vivió con el temor de que le quitaran a sus hijos, debido a la discriminación que enfrentó como madre soltera

Por Armando Guadarrama

Federica Quijano enfrentó discriminación por
Federica Quijano enfrentó discriminación por su orientación sexual al adoptar a sus hijos (Foto: Instagram/@dip.federicaq)

El temor a perder la custodia de sus hijos marcó durante años la vida de Federica Quijano, quien, al declararse abiertamente bisexual, enfrentó obstáculos inesperados en su camino como madre adoptiva.

En una conversación con su hermano ‘Apio’ Quijano en el programa Pípiris Nights, la integrante de Kabah relató cómo su orientación sexual la llevó a vivir situaciones de discriminación y a experimentar un miedo constante por el bienestar y la estabilidad de su familia.

A lo largo de su experiencia como madre, Federica Quijano se encontró con exigencias institucionales que ponían en duda su capacidad para criar a sus hijos.

La cantante de Kabah relató
La cantante de Kabah relató el miedo constante a perder la custodia de sus hijos por ser bisexual (IG: @federicaquijano)

Según relató en el programa conducido por su hermano, en varias ocasiones, al intentar inscribir a sus hijos en escuelas, le solicitaron la presencia obligatoria de una figura paterna.

Había escuelas donde iba y (me decían) ‘no, pues tiene que tener a fuerza un papá para entrar’”, recordó la cantante de La calle de las sirenas, subrayando la presión social y administrativa que enfrentó por no ajustarse al modelo tradicional de familia.

La artista, de 54 años, explicó que su decisión de adoptar estuvo motivada por un deseo profundo de ser madre, un anhelo que la acompañó desde la infancia.

En una entrevista previa con Pati Chapoy, Federica Quijano confesó: “Yo de chiquita no tenía nada claro de qué quería hacer en mi vida, lo único que tenía claro era que quería ser mamá; a los 25 quería tener cinco hijos, casarme y ser feliz”.

Instituciones educativas exigieron la presencia
Instituciones educativas exigieron la presencia de una figura paterna para inscribir a los hijos de Federica Quijano (FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

Sin embargo, un diagnóstico de endometriosis y siete intervenciones quirúrgicas truncaron la posibilidad de concebir biológicamente, ya que en la última operación perdió la capacidad de engendrar.

La noticia de un bebé abandonado en la basura, que escuchó en televisión, fue el detonante que la llevó a involucrarse activamente en la ayuda a menores en situación de abandono.

Tras contactar a sus amigos de noticieros y expresar su deseo de ayudar, Federica Quijano acudió al albergue donde se encontraba el bebé. Aunque no pudo adoptar a ese niño en particular, su acercamiento al albergue la llevó a conocer otros casos y, finalmente, a iniciar el proceso de adopción.

Un diagnóstico de endometriosis llevó
Un diagnóstico de endometriosis llevó a Federica Quijano a optar por la adopción para cumplir su deseo de ser madre (Instagram / @dip.federicaq)

Siete meses después, la cantante se convirtió en madre de María, una niña de tres meses que hoy tiene 16 años. Su vínculo con el albergue se mantuvo, y en una de sus visitas conoció a su segundo hijo, Sebastián, quien había sido abandonado en la basura y presentaba graves problemas de salud derivados de las condiciones en las que fue encontrado, como neumonía, rinitis y mordeduras de animales.

Posteriormente, a los tres años, Sebastián fue diagnosticado con autismo, TDAH y retraso mental.

La maternidad, lejos de ser un camino sencillo, estuvo marcada por el temor a ser juzgada y a perder a sus hijos debido a su orientación sexual.

Llegan tantas cosas y a mí me daban miedo tantas cosas, de ser atacada, juzgada, de que me quiten a mis hijos. Ahorita, gracias a Dios, mis hijos son mayores de edad, pero sí viví con ese miedo de ‘me van a quitar a mis hijos, me puede quitar a mis hijos’ o qué van a decir en la escuela”.

En cuanto a su vida sentimental, la ex Secretaria de Desarrollo Sustentable de Yucatán afirmó que ha mantenido relaciones amorosas tanto con hombres como con mujeres, guiándose por el afecto hacia la persona más allá del género.

Me he enamorado del ser humano, la persona, el corazón de la persona. He tenido hombres maravillosos y he tenido mujeres maravillosas”, destacó.

Federica Quijano adoptó a dos
Federica Quijano adoptó a dos hijos, uno de ellos con autismo y problemas de salud derivados del abandono (Foto: @RCulturaPop, X)

La historia de Federica Quijano refleja los desafíos que enfrentan las familias diversas en México, especialmente aquellas encabezadas por madres solteras y miembros de la comunidad LGBT+, quienes a menudo deben superar barreras sociales y legales para ejercer plenamente su derecho a la maternidad.

