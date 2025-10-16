México

¿Cómo evitar que una papaya se eche a perder, según Profeco?

Conservar este producto de manera incorrecta puede afectar su sabor y textura

Por Joshua Espinosa

Profeco recomienda elegir papayas maduras,
Profeco recomienda elegir papayas maduras, de color naranja intenso y sin daños visibles para asegurar su frescura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gracias a su disponibilidad durante todo el año y su sabor refrescante, la papaya ha conquistado un espacio especial en la dieta de los mexicanos. Este fruto tropical no solo destaca por sus propiedades nutritivas, sino también porque, con los cuidados adecuados, puede conservar su frescura y sabor por más tiempo.

El primer paso para disfrutar de una buena papaya comienza desde su compra. Revisar el color de la piel es fundamental: un ejemplar maduro luce un tono naranja intenso, lo que indica dulzura y una pulpa suave. Si cuenta con manchas verdes, todavía necesita tiempo para madurar y es mejor dejarla a temperatura ambiente unos días más. Así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su Revista del Consumidor del mes de octubre.

La apariencia externa revela información invaluable sobre la frescura. Elegir papayas firmes, sin daños, magulladuras ni zonas oscuras es esencial. Estos signos pueden indicar que el fruto está en mal estado o con una textura desagradable.

Una vez madura, la papaya
Una vez madura, la papaya se conserva mejor en refrigeración y en recipientes herméticos si está cortada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Profeco recomienda también realizar una ligera presión sobre la cáscara; si la papaya cede suavemente al tacto, ha alcanzado la madurez óptima. Una sensación completamente dura señala que le falta madurar, mientras que mucha blandura sugiere que está pasada.

El aroma es otro aliado al seleccionar papayas. Un olor dulce y suave es una clara señal de frescura, en tanto que esencias fuertes o desagradables indican que la fruta puede estar en proceso de deterioro.

Para quienes prefieren adquirir papayas verdes o semi maduras, Profeco recomienda mantenerlas fuera del refrigerador, en un espacio fresco y seco, protegidas de la luz directa y alejadas de la humedad. El frío pudiera interrumpir la maduración y alterar tanto la textura como el sabor, por lo que es preferible dejar que la fruta termine su proceso a temperatura ambiente.

Una vez madura, la papaya puede mantenerse fresca por más tiempo si se coloca en refrigeración, preferentemente en la parte menos fría del frigorífico. Si ya está cortada, lo ideal es almacenarla en un recipiente hermético, de ser posible en cubos. Esta práctica facilita el consumo diario y ayuda a preservar los sabores de la fruta.

Beneficios para la salud de la papaya

Las papayas verdes deben mantenerse
Las papayas verdes deben mantenerse fuera del refrigerador para completar su maduración adecuadamente. (Poder del Consumidor)

Consumir papaya de forma regular aporta importantes beneficios gracias a su composición. Está formada en gran medida por agua, hidratos de carbono, fibra, vitaminas A, C y E, además de potasio y antioxidantes como el licopeno y la zeaxantina. Estas sustancias contribuyen a una mejor digestión y ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y oculares.

Para personas con diabetes, la presencia de fibra puede apoyar a mejorar el control de glucosa, lípidos e insulina. El alto contenido de papaína también favorece la digestión y el funcionamiento óptimo del sistema digestivo.

Asimismo, la papaya contiene betacaroteno, un nutriente relacionado con la protección ante el asma y otros padecimientos respiratorios. Recuerda consultar a un profesional de la salud antes de hacer cualquier cambio en tu dieta.

