Aldo de Nigris habría invitado a Mariana Botas a su podcast aunque la actriz se niega a hablar sobre él

La actriz de “Una familia de diez” prefiere dejar en el pasado la polémica que surgió en La Casa de los Famosos México

Por Jazmín González

Mariana Botas descarta hablar sobre
Mariana Botas descarta hablar sobre lo vivido con Aldo de Nigris dentro de La Casa de los Famosos México. Crédito: Casa de los Famosos - IG, Aldo de Nigris

Mariana Botas, ex habitante de La Casa de los Famosos México, fue una de las participantes que más opiniones divididas generó durante su participación en el reality show de Televisa.

Durante su estancia en el programa 24/7, Botas acaparó la atención de los internautas por su cercanía con Aldo de Nigris, incluso se insinuó que podría surgir una relación fuera del reality.

Sin embargo, pese a la amistad que mostraron tener dentro de la casa, todo parece indicar que la situación cambió en el exterior, pues la actriz se negó a hablar sobre su excompañero en una transmisión en vivo.

Mariana Botas prefiere no hablar
Mariana Botas prefiere no hablar más de Aldo de Nigris. (Captura de pantalla YouTube)

Mariana Botas no está interesada en hablar sobre Aldo de Nigris y su participación en La Casa de los Famosos

A través de un live en el que intentó conectarse con Aarón Mercury, otro de sus ex compañeros, Botas fue cuestionada por uno de sus seguidores sobre lo ocurrido con el regiomontano en La Casa de los Famosos.

“No, no, no. Ese es un tema que no vamos a tocar, así se queda, así lo dejamos”, expresó la actriz, y agregó: “Temas prohibidos”.

La intérprete de Una familia de diez aseguró que prefiere mantenerse al margen después de la polémica que se desató por la sudadera de su compañero que usó dentro del reality y lo ocurrido con ‘Doña Alegría’, abuelita del creador de contenido, en una de las galas.

“Mejor ya no le movemos, fue un tema poco polémico acá y pues nada, yo ya no tengo nada que decir al respecto, así que ahí muere. Fingir demencia, eso lo soluciona todo”, agregó.

Pleito entre Doña Alegría y
Pleito entre Doña Alegría y Mariana Botas podría ser el causante de la negación de la actriz a hablar de Aldo de Nigris. (Instagram)

Mientras Mariana Botas se niega a hablar de Aldo de Nigris, él la invita a su podcast

Pese a la negativa de la también comediante de hablar sobre lo ocurrido con Aldo de Nigris, el regiomontano comentó en una transmisión en vivo que ya había invitado a su ex compañera a ser parte de su podcast.

Pero señaló que su participación podría no concretarse, pues está consciente de los comentarios negativos que recibió la actriz por el polémico tema de la sudadera.

“Me la topé en persona en la fiesta de Gali y le dije: ‘¿Qué onda, Marianita? Quiero invitarte al podcast, pues para que qué onda’“, recordó.

Aldo de Nigris cree que
Aldo de Nigris cree que el hate hará que Mariana no acepte su invitación a participar en su podcast. (Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con de Nigris, su invitación tenía el propósito de conocer más sobre la postura de Botas al salir de La Casa de los Famosos, pero cree que esa plática no podrá ocurrir.

“Creo que no se llegó a nada porque como hay mucho hate y eso, creo que no quieren ir conmigo, creo no sé”, explicó.

