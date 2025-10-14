México

Sergio Mayer Mori opina en La Granja VIP de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

El “nuevo novio de México” piensa esto del triunfador del reality show de Televisa

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Aldo de Nigris es un
Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Luego del éxito de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Tv Azteca estrenó su apuesta para conquistar a los fanáticos de los reality shows de encierro. La Granja VIP comenzó ya sus transmisiones y el público está encantado con el programa y sus “granjeros”.

Uno de los habitantes es Sergio Mayer Mori, quien apenas con unos días en el concurso ya tiene un club de fans que no dejan de llevar su nombre a las tendencias de las redes sociales.

El joven, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, está conquistando a la audiencia. Hace unos días, confesó que le han ofrecido hasta el triple de dinero por entrar a otros realities shows; sin embargo, escogió a La Granja VIP porque quería “trabajar su humildad”.

Y es que para ganar un programa de televisión como La Casa de los Famosos o La Granja VIP hay que ganarse el corazón de los televidentes, como lo han demostrado los triunfadores del show de Televisa: Wendy Guevara, Mario Bezares y más recientemente Aldo de Nigris.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Aldo?

El fenómeno de LCDLFMX llegó a La Granja VIP. (Youtube: Aldo de Nigris, Sergio Mayer Mori)

El regiomontano ganador de los 4 millones de pesos fue el protagonista de una conversación entre Sergio Mayer Mori y Manola Diez al interior del programa de Tv Azteca. Los dos granjeros hablaban de lo que se necesita para triunfar en los reality shows. Manola aseguró: “Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”.

Sergio estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera, y agregó: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”.

Sergio Mayer Mori (Instagram:
Sergio Mayer Mori (Instagram: @smayermori)

Sergio Mayer Mori ha sido tendencia en X desde que inició La Granja VIP. Según los internautas, el hijo del integrante del Team Infierno es “el nuevo novio de México”, y el reemplazo perfecto para Aldo y Aarón ahora que no están todo el día en las televisiones de los mexicanos.

El hijo de Bárbara Mori ha sido el protagonista de diversos titulares desde hace algunos años. Su polémica más recordada es, sin duda, el pleito mediático que protagonizó con Natalia Subtil, la madre de su hija, a quien embarazó cuando él todavía era menor de edad.

Recientemente, Sergio Mayer Mori se volvió tendencia en redes sociales cuando, por accidente, mostró partes íntimas de su cuerpo mientras se bañaba en La Granja VIP.

Temas Relacionados

Sergio Mayer MoriAldo de NigrisLa Casa de los Famosos MéxicoLa Granja VIPmexico-entretenimiento

Más Noticias

Huelga en el SAT: qué pasará si tengo una cita para realizar trámites

El organismo fiscal informó que la atención al público se mantuvo en casi todas sus instalaciones

Huelga en el SAT: qué

Línea 1 del Metro CDMX: qué es el muro verde, proyecto ecológico que instalaron en la estación Juanacatlán

Clara Brugada explicó que el proyecto se pondrá a prueba en la renovada línea rosa

Línea 1 del Metro CDMX:

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés

Minuto a minuto de lo que sucede en el reality show

La Granja VIP EN VIVO:

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 14 de octubre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 14 de octubre con baja de 0,43%

Cierre de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El indicador de referencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Comparecen en EEUU los hermanos

Comparecen en EEUU los hermanos Treviño Morales, exlíderes de Los Zetas: les fijan nueva audiencia en mayo de 2026

Lauro Becerra, alcalde electo en Veracruz, exige mayor seguridad en Coxquihui tras asesinato de su padre

Detienen a “Beto Coca” y “La Señora”, presuntos jefe de plaza y operadora financiera de La Barredora en Tabasco

Golpe millonario al narco en México: autoridades aseguran dinero en efectivo, drogas y armas con valor de más de 30 mdp

Aseguran teléfonos, municiones y un arma en revisión interinstitucional en Centro Penitenciario de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Manola Diez rompe en llanto frente a Lolita Cortés

A lo Zabaleta: A sus 65 años, Felicia Mercado es vinculada sentimentalmente con un artista 44 años menor

Quién es el esposo de Manola Diez, la participante más polémica de La Granja VIP

¿Fabiola Campomanes? Sergio Mayer Mori revela que tuvo un romance con una amiga de su mamá Bárbara Mori

Así se enteró Sergio Mayer que su hijo se quitó toda la ropa en La Granja VIP en el 24/7: esto contestó El Tata

DEPORTES

David Failtelson y su opinión

David Failtelson y su opinión sobre el papel de México en el Mundial Sub 20: “No era necesario ganarle a Argentina”

Cabo Verde va al Mundial 2026 y en México se revive la nostalgia por un viejo conocido

México vs Ecuador, IA revela al ganador del partido

Hijo de Dr. Wagner Jr. debuta en WWE NXT: a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Alberto El Patrón revela negociaciones con WWE y su deseo de volver para cerrar su carrera