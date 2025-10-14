Sergio Mayer Mori opina en La Granja VIP de la participación de Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos

Aldo de Nigris es un ejemplo para Sergio Mayer Mori (captura de pantalla)

Luego del éxito de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Tv Azteca estrenó su apuesta para conquistar a los fanáticos de los reality shows de encierro. La Granja VIP comenzó ya sus transmisiones y el público está encantado con el programa y sus “granjeros”.

Uno de los habitantes es Sergio Mayer Mori, quien apenas con unos días en el concurso ya tiene un club de fans que no dejan de llevar su nombre a las tendencias de las redes sociales.

El joven, hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori, está conquistando a la audiencia. Hace unos días, confesó que le han ofrecido hasta el triple de dinero por entrar a otros realities shows; sin embargo, escogió a La Granja VIP porque quería “trabajar su humildad”.

Y es que para ganar un programa de televisión como La Casa de los Famosos o La Granja VIP hay que ganarse el corazón de los televidentes, como lo han demostrado los triunfadores del show de Televisa: Wendy Guevara, Mario Bezares y más recientemente Aldo de Nigris.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori de Aldo?

El fenómeno de LCDLFMX llegó a La Granja VIP. (Youtube: Aldo de Nigris, Sergio Mayer Mori)

El regiomontano ganador de los 4 millones de pesos fue el protagonista de una conversación entre Sergio Mayer Mori y Manola Diez al interior del programa de Tv Azteca. Los dos granjeros hablaban de lo que se necesita para triunfar en los reality shows. Manola aseguró: “Como el muchacho que ganó el otro concurso, la neta el muchacho transparente, noble, y ganó”.

Sergio estuvo de acuerdo con las palabras de su compañera, y agregó: “Nunca le metió el pie a nadie, al revés, echaba la mano. Es un ejemplo de cómo esto te puede llevar más lejos en los realities, más que decir ‘me la pelan y yo por mí, yo primero’”.

Sergio Mayer Mori (Instagram: @smayermori)

Sergio Mayer Mori ha sido tendencia en X desde que inició La Granja VIP. Según los internautas, el hijo del integrante del Team Infierno es “el nuevo novio de México”, y el reemplazo perfecto para Aldo y Aarón ahora que no están todo el día en las televisiones de los mexicanos.

El hijo de Bárbara Mori ha sido el protagonista de diversos titulares desde hace algunos años. Su polémica más recordada es, sin duda, el pleito mediático que protagonizó con Natalia Subtil, la madre de su hija, a quien embarazó cuando él todavía era menor de edad.

Recientemente, Sergio Mayer Mori se volvió tendencia en redes sociales cuando, por accidente, mostró partes íntimas de su cuerpo mientras se bañaba en La Granja VIP.