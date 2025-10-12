México

Mariana Botas rechazó asistir al programa de Gustavo Adolfo Infante por malos comentarios: “Le íbamos a regalar una sudadera”

La negativa de Mariana Botas a presentarse en el programa de Imagen Televisión encendió las redes sociales y generó debate

Por Jazmín González

Mariana Botas habría sido invitada
Mariana Botas habría sido invitada a asistir al programa "De primera mano". (Redes sociales)

Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Mariana Botas recibió la invitación del programa “De primera mano” de Imagen Televisión, la cual habría rechazado.

Gustavo Adolfo Infante contó en la reciente emisión del programa de revista que se pusieron en contacto con la actriz, quien se negó a acudir por supuestos malos comentarios.

Invitamos a Mariana Botas a que viniera aquí al programa y mandó a decir que no, que no le interesaba venir al programa que porque habíamos hablado mal de ella”, reveló el periodista.

A lo que uno de sus colaboradores respondió: “Le íbamos a regalar una sudadera”, y agregó: “Para qué te metes a un priyecto en donde te expones a que tu personalidad pueda gustar o no. Al final te funciona de chamba y eres una chava que lleva muchísimos años en la carrera”.

(Vix)
(Vix)

Por su parte, el resto de los conductores lamentaron su actitud, pues consideran que asistir a los programas de espectáculos permite que la opinión de las personas cambie.

Surge el debate en redes sociales ante el rechazo de Mariana Botas al programa De primera mano.

El breve clip de la revelación de Gustavo Adolfo Infante fue difundido por la cuenta de ‘La tía Sandra’ en X, donde varios internautas cuestionaron y defendieron la actitud de la actriz en “Una familia de diez”.

“Qué lástima que la marianita se llenó de rencor, creo que la casa avivó sus frustraciones y traumas“, ”Primero la critican y luego se ofenden por no querer ir, el chiste se cuenta solo“, ”Mejor que la inviten a terapia le va a servir más” y “El comal le dijo a la olla”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

¿Aldo de Nigris rechazó a Mariana Botas al salir de La Casa de los Famosos México?

Cabe recordar que varias de las críticas que recibió la actriz y comediante estuvieron relacionadas con su cercanía a Aldo de Nigris, quien durante su participación en el programa “Hoy” la rechazó en una dinámica.

Durante una pausa en el matutino, el influencer regiomontano fue sorprendido por Jorge Anzaldo con una dinámica que aludía a la popularidad del reality, donde planteó la clásica pregunta de elegir entre tres opciones a personas conocidas del medio: Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro.

“¿A quién te das, con quién te casas y a quién matas? Tres personas, tú las conoces bien: Mariana Botas, Priscila Valverde y Elaine Haro“, cuestionó.

A lo que respondió: “Me caso con la Elaine, sí, sí, sí. Yo creo que la Priscila (le doy el beso)”.

Mariana Botas y Aldo de
Mariana Botas y Aldo de Nigris siguen dando de qué hablar por el tema de la sudadera. (Captura de pantalla/LCDLFM)

En el instante en que Jorge Anzaldo señaló: “¿Matas a Mariana Botas?”, el finalista del reality, entre risas y tratando de evitar un compromiso, manifestó: “No, no, ya me mandaron a la ***“.

