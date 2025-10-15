México

Usuarios de Didi reportan fallas en la aplicación; empresa dice que ya trabaja en solucionarlo

Usuarios comenzaron a reportar las fallas desde alrededor de las 5:00 hrs de este miécoles

Por Miguel Flores

Guardar
Didi presentó fallas este miércoles.
Didi presentó fallas este miércoles. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Usuarios de la aplicación de transporte Didi reportaron una falla generalizada en el servicio este miércoles, desde alrededor de las 5:00 horas.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron capturas de pantalla en la que se ven los mensajes que arrojó la aplicación al intentar usarla o mientras realizaban traslados.

“Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, fue uno de los avisos recurrentes de la plataforma digital de transporte por aplicación.

Algunos usuarios señalaron que la caída de Didi ocurrió en medio de sus viajes, por lo que los conductores les cobraron el servicio en efectivo.

Ante esto, preguntaron si tendrán cargo doble cuando la app reanude su servicio.

Los usuarios reportaron la falla
Los usuarios reportaron la falla en redes sociales. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

El portal Downdetector registró los reportes de los usuarios sobre problemas con Didi e indicó que, principalmente, fueron por fallas en la conexión con el servidor, al iniciar la sesión y con la aplicación en general.

De acuerdo con la gráfica mostrada en el portal, los reportes iniciaron alrededor de las 4:45 horas de este miércoles y el pico ocurrió a las 7:30 hrs, cuando recibieron mil 825 informes sobre la caída de la aplicación, mientras que a las 8:15, otras mil 369 personas reportaron fallas.

En sus comentarios, los usuarios dijeron que no podían iniciar sesión. “No se puede ingresar a Didi, no hay manera, ¿qué pasó?”, “Didi está caído en todos lados”, “No puedo ingresar a la app”, son algunos de los mensajes que se pueden encontrar.

Sin embargo, los usuarios reportaron que la caída de la aplicación fue a nivel mundial, pues se reportaron afectaciones en otros países, como Argentina o Chile.

¿Qué dijo Didi?

Por medio de su cuenta de Facebook, la empresa Didi compartió un mensaje sobre el problema que presentó.

Didi se disculpó por los
Didi se disculpó por los inconvenientes. (Facebook Didi)

En el mismo, dijo que estaba teniendo fallas, pero que se encontraban solucionandolos.

“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios, debido a una inesperada caída de la app de Didi”, señaló.

Dijo que el equipo técnico ya estaba trabajando de manera urgente en resolver dicho problema, y los servicios se estaban restableciendo gradualmente a lo largo del día.

“Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Agradecemos su paciencia y comprensión”, concluyó el comunicado.

Temas Relacionados

didi mexicodidi no funciona hoydidi se cayose cae didididimexico-noticias

Más Noticias

¿Qué provocó la falla en la señal de la telefonía Bait?

Por medio de redes sociales, usuarios de la telefonía Bait dieron a conocer que les estaba fallando su señal

¿Qué provocó la falla en

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

El litigante dio su versión sobre las diferentes versiones que han circulado

Christian Nodal responde a polémicas

Plan integral de limpieza en Santa Catarina mejora espacios públicos y calidad de vida de vecinos

El programa SOL de Seguridad, Orden y Limpieza intervendrá más de 160 espacios públicos y recolectará más de 220 toneladas de desechos

Plan integral de limpieza en

Sheinbaum confía en conservar el T-MEC y ampliar su alcance con Estados Unidos, prevé trato preferencial

“EEUU sabe de la importancia de México para la fortaleza económica de América del Norte; el tratado es ley”

Sheinbaum confía en conservar el

Este es el fruto que previene diabetes, ‘quema grasa’ y desinflama el hígado

El consumo regular de esta fruta podría asociarse a una mejoría en cuadros de hígado graso

Este es el fruto que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum niega que en México

Sheinbaum niega que en México haya grupos criminales contra agentes de ICE: “No hay información”

Capturan a “La Mafias”, tiktoker y modelo ligada a La Unión Tepito, por presunto robo en GAM, CDMX

Cementerio clandestino en Hermosillo, Sonora: hallan 60 cuerpos y detienen a cinco involucrados

Aseguran inmueble con vehículos, precursores químicos y artefactos explosivos en Culiacán, Sinaloa

Vinculan a proceso a “El Chapo” por violencia familiar en Hermosillo, Sonora

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal responde a polémicas

Christian Nodal responde a polémicas por pensión y viajes de su hija Inti: abogado aclara todo

‘Los Hilos del Pasado’ con Yadhira Carrillo: fecha de estreno, elenco y horario de la nueva versión de ‘El Privilegio de Amar’

Las Estrellas Bailan en Hoy: Jimena Longoria debuta en el matutino de Televisa este 15 de octubre

Mauricio Martínez anuncia que superó el cáncer por quinta vez: “Soy un sobreviviente” | Video

Conductores de Hoy exigen justicia tras asesinato de Fede Dorcaz en CDMX y piden que se tomen medidas: “Por qué si todos sabemos no hacen algo”

DEPORTES

El mexicano Alejandro Kirk se

El mexicano Alejandro Kirk se mete entre los finalistas al Guante de Oro 2025 en la Liga Americana de la MLB

Niña se vuelve viral al celebrar su cumpleaños con temática de Penta Zero Miedo, luchador mexicano en WWE | Video

Quiénes son los tres arqueros mexicanos que buscarán el título en las Final del Mundial de Tiro con Arco 2025

Cuánto ofrecen de recompensa por Halo, el perro del futbolista de los Pumas, Aaron Ramsey

¡Intratable! Isaac del Toro gana el Giro del Veneto 2025 y logra su victoria 16 en el año