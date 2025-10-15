Usuarios de Didi reportan fallas en la aplicación; empresa dice que ya trabaja en solucionarlo

Didi presentó fallas este miércoles. REUTERS/Tingshu Wang/File Photo

Usuarios de la aplicación de transporte Didi reportaron una falla generalizada en el servicio este miércoles, desde alrededor de las 5:00 horas.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron capturas de pantalla en la que se ven los mensajes que arrojó la aplicación al intentar usarla o mientras realizaban traslados.

“Error de red. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde”, fue uno de los avisos recurrentes de la plataforma digital de transporte por aplicación.

Algunos usuarios señalaron que la caída de Didi ocurrió en medio de sus viajes, por lo que los conductores les cobraron el servicio en efectivo.

Ante esto, preguntaron si tendrán cargo doble cuando la app reanude su servicio.

Los usuarios reportaron la falla en redes sociales. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

El portal Downdetector registró los reportes de los usuarios sobre problemas con Didi e indicó que, principalmente, fueron por fallas en la conexión con el servidor, al iniciar la sesión y con la aplicación en general.

De acuerdo con la gráfica mostrada en el portal, los reportes iniciaron alrededor de las 4:45 horas de este miércoles y el pico ocurrió a las 7:30 hrs, cuando recibieron mil 825 informes sobre la caída de la aplicación, mientras que a las 8:15, otras mil 369 personas reportaron fallas.

En sus comentarios, los usuarios dijeron que no podían iniciar sesión. “No se puede ingresar a Didi, no hay manera, ¿qué pasó?”, “Didi está caído en todos lados”, “No puedo ingresar a la app”, son algunos de los mensajes que se pueden encontrar.

Sin embargo, los usuarios reportaron que la caída de la aplicación fue a nivel mundial, pues se reportaron afectaciones en otros países, como Argentina o Chile.

¿Qué dijo Didi?

Por medio de su cuenta de Facebook, la empresa Didi compartió un mensaje sobre el problema que presentó.

Didi se disculpó por los inconvenientes. (Facebook Didi)

En el mismo, dijo que estaba teniendo fallas, pero que se encontraban solucionandolos.

“Algunos de nuestros usuarios están experimentando dificultades en acceder a nuestros servicios, debido a una inesperada caída de la app de Didi”, señaló.

Dijo que el equipo técnico ya estaba trabajando de manera urgente en resolver dicho problema, y los servicios se estaban restableciendo gradualmente a lo largo del día.

“Les ofrecemos disculpas por los inconvenientes. Agradecemos su paciencia y comprensión”, concluyó el comunicado.