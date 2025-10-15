México

Estos son los beneficios de hablar contigo mismo en voz alta, según la UNAM

Estudios recientes revelan que verbalizar ideas y conceptos refuerza la retención de información

Por Joshua Espinosa

Guardar
Hablar solo es una práctica
Hablar solo es una práctica común que aporta beneficios al bienestar mental y emocional, según la psicología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hablar solo frente al espejo, mientras se cocina o al ordenar ideas antes de una reunión resulta mucho más común de lo que muchos admiten. Esta conducta, presente tanto en la infancia como en la vida adulta, ha sido motivo de prejuicios, pero cada vez más especialistas coinciden en que tiene claros beneficios para el bienestar mental y emocional, según información publicada por UNAM Global.

Durante la niñez, hablar con uno mismo es una herramienta fundamental para el desarrollo del lenguaje y el juego. Los niños, antes de los siete años, utilizan estos monólogos espontáneos como parte de sus rutinas lúdicas, acompañando la creación de historias y modelos mentales necesarios para el aprendizaje. A partir de esa edad, esta práctica se potencia.

Conforme pasa el tiempo y se transita hacia la adultez, el diálogo interno continúa desempeñando un papel relevante. El profesor Manuel González Oscoy, de la Facultad de Psicología de la UNAM, explicó que estos soliloquios ayudan a autorregular las emociones, a encontrar posibles soluciones a conflictos y a reforzar la autoestima.

Un diálogo interno negativo puede
Un diálogo interno negativo puede indicar ansiedad, depresión o problemas de autoestima, y requiere atención profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito cotidiano, hablar con uno mismo facilita la planificación de actividades, la preparación para exposiciones y la toma de decisiones difíciles. Al verbalizar pensamientos y problemas, se adquiere una perspectiva más clara, disminuyendo el desorden mental y priorizando tareas o soluciones.

Además, al compartir un momento de diálogo interno honesto y libre de juicios externos, las personas logran una transparencia y autenticidad imposibles al comunicarse con otras personas.

El impacto benéfico de esta práctica no se detiene ahí. Investigaciones mencionan que al escuchar la propia voz mientras se repasan conceptos o fechas importantes, la memoria se fortalece. Estudios indican que combinar las acciones de hablar y escuchar simultáneamente tiene efectos positivos en la retención de información, lo que puede ser de especial provecho en contextos laborales y educativos.

En la adultez, el diálogo
En la adultez, el diálogo interno ayuda a autorregular emociones, resolver conflictos y reforzar la autoestima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra función clave del diálogo interno es la estimulación del pensamiento abstracto. Hablar en voz alta permite imaginar escenarios complejos, proyectar metas futuras y crear nuevas ideas. Así, la creatividad y la capacidad para plantear estrategias se ven enriquecidas por este sencillo ejercicio cotidiano.

No obstante, aunque hablar con uno mismo suele asociarse con múltiples ventajas, hay que vigilar el tono de los mensajes que cada persona se dirige. Cuando el diálogo interno se torna severo, destructivo o contiene autoinsultos, se pueden estar manifestando señales de ansiedad, depresión o problemas de autoestima. La autocrítica excesiva, lejos de aportar soluciones, puede profundizar malestares emocionales.

Igualmente, hay otros aspectos que requieren atención profesional. Si al dialogar se pierde la conciencia de estar hablando solo y se comienza a sentir la presencia de una segunda persona, aparecen signos que pueden estar asociados a esquizofrenia, episodios psicóticos o trastornos de la percepción de la realidad. Detectar a tiempo estos síntomas es fundamental para buscar ayuda especializada y evitar complicaciones más graves.

Temas Relacionados

Hablar solo Psicología UNAM AutoestimaSalud mentalEmocionesmexico-noticias

Más Noticias

Así se ven los ensayos del elenco del 90’s Pop Tour a 10 días del doble concierto en el Auditorio Nacional

El evento musical será una nueva versión de la ya conocida ‘máquina del tiempo’, la cual se llevará a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre

Así se ven los ensayos

Litzy, integrante original, reacciona a las nuevas Jeans de Paty Sirvent y les da estos consejos: “Abusadas”

El regreso de la icónica agrupación pop bajo el mando de Paty Sirvent ha generado entusiasmo y polémica, mientras los fans esperan descubrir quiénes serán las nuevas voces que darán vida al legado musical de Jeans

Litzy, integrante original, reacciona a

Papás de Fede Dorcaz piden respeto y esperan justicia: “Déjenle el nombre bien limpio”

María Eugenia y Walter Dorcaz se pronunciaron ante el asesinato de su hijo en las calles de la Ciudad de México

Papás de Fede Dorcaz piden

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

El filme que traerá nuevamente a ‘El Raptor’ de vuelta se estrenará este próximo jueves 16 de octubre

El Teléfono Negro 2: esta

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta mexicana muy sencilla de realizar

Este tradicional platillo nacional es fácil de preparar

Enchiladas estilo Aguascalientes: una receta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres sujetos con

Detienen a tres sujetos con armas y granadas tras ataque con drones a la Presidencia Municipal de Zinapécuaro

Morenistas buscan prohibir los narcocorridos en espacios públicos de Sinaloa

Ataque contra la Guardia Nacional deja un agente muerto y tres agresores abatidos en Sinaloa

Quién es Héctor “N”, joven acusado del asesinato del abogado David Cohen

Golpe al CJNG: aseguran inmueble con arsenal, más de 40 mil cartuchos, granadas y drogas en Nayarit

ENTRETENIMIENTO

El Teléfono Negro 2: esta

El Teléfono Negro 2: esta es la clasificación con la que se estrenará en todos los cines de México

“Guerra de Suegras”: la comedia que causa sensación entre los usuarios de Disney+ México

La Granja VIP: Aracely Arámbula habría prohibido a Manola Díez hablar de ella tras pleito por publicar a hijo de Luis Miguel

La Granja VIP EN VIVO: comienza el primer Duelo de Nominación

Shanik Berman entristece porque Ángela Aguilar ni la conoce, pese a defenderla de fans de Cazzu: “Me he partido por ella”

DEPORTES

México vs Ecuador: así fue

México vs Ecuador: así fue la interpretación de Camila Fernández del himno mexicano previo al partido amistoso

Apertura 2025: partidos de la jornada 13 que serán transmitidos por TV abierta

Humberto “Chupete” Suazo, goleador histórico de Rayados de Monterrey, anunció su retiro a los 44 años

Hijo de Dr. Wagner Jr. va por el título norteamericano en Halloween Havoc con lucha estilo Día de Muertos

México vs Ecuador EN VIVO minuto a minuto: Se pone en marcha el segundo tiempo