Reviven comentarios de Daniel Bisogno contra La Casa de los Famosos tras estreno de La Granja VIP: “Porquería”

El fallecido conductor de televisión, Daniel Bisogno, en el pasado en Ventaneando calificó como “porquería” a La Casa de los Famosos México, llamando a sus participantes “una bola de inútiles echados”.

La reaparición de estos señalamientos cobra vigencia tras el debut de La Granja VIP, un reality show producido por TV Azteca, empresa donde El Muñeco trabajó durante más de 28 años. Las palabras del periodista han resurgido en redes y espacios mediáticos, marcando un contraste entre la oferta actual de formatos de telerrealidad.

Daniel Bisogno se hizo célebre por su participación en el programa Ventaneando, donde su carácter crítico y su estilo directo lo colocaron entre las figuras más reconocidas de la televisión mexicana. Durante su regreso a la pantalla, tras superar complicaciones de salud, el presentador expuso sus opiniones negativas sobre La Casa de los Famosos México, emitida por Televisa.

En un discurso realizado ante cámaras de Pati Chapoy, Daniel Bisogno enfatizó:

“Es fundamental ver programas que realmente aporten al desarrollo de quienes participan. Los realities que tienen un propósito claro contribuyen al crecimiento de los jóvenes con talento, mientras que otros simplemente ofrecen entretenimiento sin generar un impacto positivo.”

Así manifestó su preferencia por La Academia, otro reality de TV Azteca, que consideró más edificante y con mejores oportunidades para sus concursantes.

El rechazo de Daniel Bisogno a participar en el reality de Televisa o Telemundo

A lo largo de su carrera, Daniel Bisogno recibió diversas propuestas para integrarse a formatos de encierro transmitidos por Televisa y Telemundo, como La Casa de los Famosos. El conductor reveló en entrevista con Yordi Rosado que desestimó estas invitaciones por motivos tanto contractuales como personales.

Su negativa se atribuyó a su contrato de exclusividad con TV Azteca, situación que él mismo describió como una “rara excepción” en el medio televisivo actual.

“Una vez me trataron de jalar para Televisa, de Telemundo tres veces y una casa de los famosos me lo ofrecieron también, la pasada (la primera temporada)”. Al plantear la posibilidad a sus superiores, la reacción fue de incredulidad y broma: “Se carcajearon de mí.”

Junto con otras figuras como Javier Alatorre y Pati Chapoy, Bisogno integró la selecta lista de talentos con exclusividad en TV Azteca, lo que impidió posibles participaciones en realities de otras cadenas.

Motivos personales detrás del desinterés por el encierro televisivo

Más allá de las cuestiones contractuales, Daniel Bisogno expresó un rechazo personal al formato de La Casa de los Famosos. Declaró que el ambiente y algunas de las personalidades que suelen figurar en el elenco no le resultaban atractivas.

“No veía La Casa de los Famosos porque había dos que tres que me estorbaban,” afirmó durante la mencionada entrevista. En tono irónico y fiel a su estilo, señaló que jamás se sintió tentado a compartir su vida con ciertos perfiles dentro del reality.

Otro factor fue su lealtad a TV Azteca. El conductor comentó que sentía incomodidad incluso al sintonizar el canal 2 (Televisa), considerando que podría ser objeto de vigilancia por parte del propietario de la televisora donde trabajó más de dos décadas.

“Me siento con culpas, siento que me están registrando el rating o que Salinas me va a ver desde el helicóptero”, confesó, aludiendo en tono humorístico a la figura de Ricardo Salinas Pliego.