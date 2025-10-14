Sergio Mayer Mori se quita toda la ropa en La Granja VIP y redes sociales explotan: “Venga La Alegría descuidos”

Sergio Mayer Mori se quita la ropa ante las cámaras de La Granja VIP y redes explotan: “Venga La Alegría descuidos” (Foto: Disney+)

Durante la transmisión ininterrumpida de La Granja VIP, reality show de TV Azteca y Disney+, un episodio generó intensa conversación en plataformas digitales.

Sergio Mayer Mori, participante y figura reconocida en el medio artístico mexicano, fue captado mientras se despojaba por completo de su vestimenta ante las cámaras del programa, una acción que no pasó inadvertida en la señal 24/7 ni en internet.

La escena se tornó tendencia debido a que, según usuarios en redes, “el famoso parecía haber olvidado la presencia de las cámaras y decidió quitarse toda la ropa sin dejar nada a la imaginación”.

El incidente, que ocurrió en la primera semana de emisiones en vivo, causó un aumento inmediato en las búsquedas y comentarios relacionados con el programa y el participante.

El famoso hijo de Sergio Mayer y Bárbara Mori se ha convertido en el nuevo favorito del público mexicano Crédito: TV Azteca

Redes explotan tras desnudo total de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La reacción incluyó interpretaciones encontradas: una parte de la audiencia calificó la escena como un lapsus espontáneo, mientras otra atribuyó la decisión de Sergio Mayer Mori a una estrategia para “enganchar más fans” y mantener altísima su popularidad en el programa, donde se perfila como fuerte candidato a la victoria.

¿Qué significa ‘Venga La Alegría Descuidos’?

El entorno del actor y cantante de 27 años sostuvo que, en el formato de convivencia de la granja, los participantes experimentan olvidos momentáneos respecto a la omnipresencia de las cámaras.

Por su parte, usuarios de internet elevaron la conversación al rango de meme viral utilizando frases como “venga la alegría descuidos” o “descuido, venga la alegría, se le ve todo”, referencias que se han popularizado en la cultura digital mexicana. Estos términos hacen alusión a accidentes y polémicas ocurridas históricamente en programas de televisión abierta, satirizando la atención que recibe cualquier incidente o “descuidos” visibles en pantalla.

De acuerdo con la contextualización, la frase “venga la alegría descuidos” nació en la comunidad digital para referirse a incidentes en el programa matutino Venga la Alegría, aunque ninguna grabación comprometida corresponde a los videos originales buscados por los usuarios.

Sergio Mayer Mori es Esteban Torres. (Netflix)

Los memes derivados surgieron tras la difusión de rumores o supuestos videos que, al final, no se encuentran realmente en las plataformas. El fenómeno se amplificó en redes como TikTok, donde la expresión se utiliza de forma humorística ante cualquier situación inesperada captada en televisión.

Más allá del último episodio, Sergio Mayer Mori ha utilizado las cámaras del reality para relatar episodios inéditos de su vida. Durante los primeros días de convivencia en La Granja VIP, narró a sus compañeros la experiencia de acoso escolar que sufrió en su adolescencia por ser hijo de la actriz Bárbara Mori, estrella internacional de la telenovela Rubí.