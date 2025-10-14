México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales del lunes 13 al viernes 17 de octubre

Se trata del primer pago para estudiantes de secundaria pública de este ciclo escolar 2025-2026

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina otorga
La Beca Rita Cetina otorga un total de mil 900 pesos bimestrales a todos los estudiantes de secundaria pública. Foto: Gobierno de México.

La Beca Rita Cetina corresponde a un programa social implementado por el Gobierno de México y dirigido a estudiantes inscritos en secundarias públicas a nivel nacional.

Este apoyo económico tiene como propósito facilitar que los beneficiarios adquieran insumos necesarios para continuar con sus estudios de educación básica.

Cada dos meses, los estudiantes favorecidos reciben mil 900 pesos que se depositan en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar administran la entrega de la Beca Rita Cetina en nombre del Gobierno federal.

La SEP y la Coordinación
La SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar son las dependencias encargadas de los avisos de la Beca Rita Cetina. Foto: Archivo/Infobae México.

El programa está diseñado para que los alumnos de secundaria en escuelas públicas de toda la República puedan completar su educación básica.

El monto entregado puede ser usado para comprar útiles escolares, uniformes, libros, alimentos, productos de papelería, ropa, pasajes para transporte escolar o insumos diversos.

El lunes 6 de octubre, Julio León, jefe de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, difundió el calendario oficial de pagos correspondiente a octubre.

Los depósitos se realizan paulatinamente durante el mes de octubre y se organizan según la inicial del apellido paterno de los padres de familia y/o tutores cada estudiante incluido en el programa.

A raíz de la publicación del calendario, surgieron dudas sobre qué beneficiarios recibirán el depósito de mil 900 pesos entre el lunes 13 y el viernes 17 de octubre en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

¿Qué beneficiarios recibirán el pago de mil 900 pesos bimestrales de la Beca Rita Cetina del lunes 13 al viernes 17 de octubre?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina, los beneficiarios que recibirán el depósito del lunes 13 al viernes 17 de octubre serán los siguientes:

Día |Octubre| Letras

Lunes 13 M

Martes 14 N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 15 R

Jueves 16 S

Viernes 17 T, U, V, W, X, Y, Z

Por ello, los pagos finalizarán para todos los beneficiarios este viernes 17 de octubre. Será la última semana de depósitos en las respectivas cuentas de los estudiantes de secundaria.

Como se mencionó anteriormente, los pagos se llevan a cabo de manera gradual en el mes de octubre conforme la primera letra del apellido paterno del padre, madre o tutor que registró al beneficiario.

Es importante estar al pendiente de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y de la SEP durante el periodo de pagos en caso de que exista algún inconveniente con el depósito.

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2025-2026. Foto: Facebook/Julio León.

