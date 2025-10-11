Beca Rita Cetina 2025: quiénes faltan de cobrar el pago de octubre y cuál es el calendario completo en el Edomex

La Beca Rita Cetina continúa con su distribución de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre

La Beca Rita Cetina continúa con su distribución de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre para que los beneficiarios reciban su cuarto depósito del año, pues cabe recordar que durante julio y agosto no se entregaron los recursos debido a que fue periodo vacacional.

La iniciativa comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum y va dirigida a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país, aunque en esta primera etapa se ha enfocado solamente en beneficiar a alumnos de secundaria.

La beca otorga a cada padre de familia un apoyo económico bimestral de 1,900 pesos, pero además, por cada alumno extra que tengan inscrito, entrega 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Quiénes faltan de cobrar el pago de la Beca Rita Cetina y cuál es el calendario en el Edomex?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) dio a conocer que la distribución de los depósitos se realizará del 6 al 17 de octubre de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Tomando en cuenta el calendario oficial publicado por las autoridades, los beneficiarios que faltan de cobrar el pago de la Beca Rita Cetina son aquellos cuyo primer apellido inicie con las letras M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y. Estos beneficiarios podrán ver reflejado su dinero en los próximos días.

Letra A, B: lunes 06 de octubre.

Letra C: martes 07 de octubre.

Letra D, E, F: miércoles 08 de octubre.

Letra G: jueves 09 de octubre.

Letra H, I, J, K, L: viernes 10 de octubre.

Letra M: lunes 13 de octubre.

Letra N, Ñ, O, P, Q: martes 14 de octubre.

Letra R: miércoles 15 de octubre.

Letra S: jueves 16 de octubre.

Letras T, U, W, X, Y, Z: viernes 17 de octubre.

Para cualquier duda o aclaración, las autoridades del programa ponen a disposición el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y sábados de 9:00 a 14:00 horas (hora del centro de México), así como las redes sociales verificadas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Después de identificar el día asignado para el cobro de la Beca Rita Cetina, existe la opción de consultar si el depósito ya se encuentra disponible utilizando el Buscador de Estatus en Línea o la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Para acceder al Estatus y revisar el saldo a través de internet, es indispensable contar con la CURP propia o la de los hijos. El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Acceder a la página del Buscador de Estatus

Ingresar la CURP correspondiente

Seleccionar la sección de Bancarización, donde se exhiben todos los detalles de los pagos

Elegir el periodo específico que se busca consultar

En esa sección aparecerá la información del pago que se desea verificar; el comprobante mostrará detalles sobre el método de pago, el estado actual del depósito, la fecha y los periodos involucrados.

También es posible realizar la consulta de saldo tanto en los cajeros automáticos como en las ventanillas del Banco del Bienestar. Se recomienda, además, descargar la aplicación móvil para mantener un control constante sobre los movimientos de la cuenta.