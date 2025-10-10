Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo será el próximo registro para que nuevos alumnos se integren?

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum que comenzó a implementarse desde principios de 2025

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum que comenzó a implementarse desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar con un apoyo económico a los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

La iniciativa otorga a cada padre de familia un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral, además, por cada alumno extra que tengan inscrito, entrega 700 pesos adicionales. Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar, además se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El objetivo de la beca es evitar la deserción escolar y apoyar a los alumnos de este sector educativo para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Cuándo será el próximo registro a la Beca Rita Cetina?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que la Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en enero y septiembre de 2026. Sin embargo, este solamente será para alumnos de todos los grados de primaria que cursen en alguna institución pública.

En enero de 2026 se abrirá el registro para estudiantes de 4°, 5° y 6°, mientras que en septiembre del mismo año para el resto que son los de 1°, 2° y 3°.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria

Cabe recordar que en su primera etapa, el programa solamente se ha enfocado en ayudar a alumnos de secundaria, el siguiente año ampliará su cobertura para que niños de primaria puedan integrarse y posteriormente abrirá espacios para los de preescolar.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria (X@SEP_mx)

¿Qué se necesita para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Tomando en cuenta la última convocatoria (septiembre), el registro podría realizarce en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

Además, se debe tomar en cuenta para poder registrarse a la beca, es que los aspirantes tienen que contar con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites, y los padres de familia o tutores deben comprobar previamente que la CURP de su hija o hijo esté certificada.