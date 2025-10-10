México

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo será el próximo registro para que nuevos alumnos se integren?

La iniciativa entrega un recurso económico de 1,900 pesos de forma bimestral

Por César Márquez

Guardar
La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum que comenzó a implementarse desde principios de 2025

La Beca Rita Cetina es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum que comenzó a implementarse desde principios de 2025 con el objetivo de ayudar con un apoyo económico a los alumnos de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

La iniciativa otorga a cada padre de familia un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral, además, por cada alumno extra que tengan inscrito, entrega 700 pesos adicionales. Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar, además se puede cobrar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El objetivo de la beca es evitar la deserción escolar y apoyar a los alumnos de este sector educativo para que puedan continuar y concluir sus estudios de manera satisfactoria.

La Beca Rita Cetina mantiene
La Beca Rita Cetina mantiene su plataforma abierta para que los padres de familia puedan realizar el registro en línea (Foto: Gobierno de México)

¿Cuándo será el próximo registro a la Beca Rita Cetina?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que la Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros en enero y septiembre de 2026. Sin embargo, este solamente será para alumnos de todos los grados de primaria que cursen en alguna institución pública.

En enero de 2026 se abrirá el registro para estudiantes de 4°, 5° y 6°, mientras que en septiembre del mismo año para el resto que son los de 1°, 2° y 3°.

  • Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.
  • Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria

Cabe recordar que en su primera etapa, el programa solamente se ha enfocado en ayudar a alumnos de secundaria, el siguiente año ampliará su cobertura para que niños de primaria puedan integrarse y posteriormente abrirá espacios para los de preescolar.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La Beca Rita Cetina ampliará
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para alumnos de preescolar y primaria (X@SEP_mx)

¿Qué se necesita para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Tomando en cuenta la última convocatoria (septiembre), el registro podría realizarce en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx, donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

  • Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada
  • Número de celular activo
  • Correo electrónico vigente
  • Identificación oficial (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

  • CURP del menor
Cuándo abre convocatoria Beca Rita
Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

Además, se debe tomar en cuenta para poder registrarse a la beca, es que los aspirantes tienen que contar con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites, y los padres de familia o tutores deben comprobar previamente que la CURP de su hija o hijo esté certificada.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarProgramas socialesAlumnos de educación básicamexico-noticias

Más Noticias

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Fue capturado en Jojutla en 2012; se le impuso una multa de miles de más de 300 mil pesos

Sentencian a “El Conejo”, integrante

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Sismo de 4.2 de magnitud

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Yucatán, según la IA?

Un análisis revela cuáles son las localidades yucatecas que destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes naturales

¿Cuáles son los 5 Pueblos

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Viuda Negra Rock será la banda mexicana de rock que abrirá este esperado espectáculo musical de la artista

Cecilia Toussaint ya tiene preparada

Las 5 razones por las que debes de desayunar huevos todos los días

Este alimento es versátil, económico y nutritivo

Las 5 razones por las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a “El Conejo”, integrante

Sentencian a “El Conejo”, integrante de la Familia Michoacana y expolicía de Morelos

Arrestan a estadounidense que llevaba más de 21 millones de pesos en metanfetamina en muebles de oficina en Sonora

Detienen en Sonora a conductor de tráiler que transportaba ocultos vehículos de alta gama

Hernán Bermúdez Requena y La Barredora: ellos son los líderes capturados y los operadores que siguen libres

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza y desmantela tres campamentos improvisados

ENTRETENIMIENTO

Cecilia Toussaint ya tiene preparada

Cecilia Toussaint ya tiene preparada fecha y sede para iniciar gira de conciertos en CDMX

Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury aparecen juntos por primera vez fuera de La Casa de los Famosos México

¿Venía del gym y sin bañar? La peculiar razón por la que Facundo llegó en pants a la final de La casa de los famosos México

Cuál será la clasificación en México de ‘El payaso del maizal’, película de terror que está generando expectativas en redes

Alicia Villarreal le responde a Cruz Martínez por asegurar que vive un romance como quinceañera: “Es violentador”

DEPORTES

Abogado de Omar ‘N’ demerita

Abogado de Omar ‘N’ demerita evidencias contra el exjugador de Chivas acusado de abuso sexual: “Saldría caminando”

Chucky Lozano habla sobre el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022: “La relación con Martino no fue la mejor”

Luis Fernando Tena, técnico de Guatemala, viajó a Surinam para jugar las eliminatorias del Mundial 2026

La indirecta que Jorge Pietrasanta lanzó al América por el éxito de la selección mexicana sub-20 en el Mundial

Estos podrían ser los rivales de México en las Semifinales de la Copa del Mundo Sub 20 si vence a Argentina