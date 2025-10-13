México

Beca Rita Cetina 2025 anuncia última semana de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios: cuándo será

Estudiantes de secundaria pública en todo el país reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Por Omar Martínez

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a estudiantes de secundaria pública en todo el país.

La finalidad de este apoyo económico es que los beneficiarios puedan comprar lo necesario para poder continuar sus estudios de educación básica.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La Beca Rita Cetina es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

La Beca Rita Cetina es
La Beca Rita Cetina es otorgada por la SEP y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Foto: Gobierno de México.

El objetivo es que los menores de edad que están estudiando en escuelas públicas de secundaria en todo el país puedan culminar su vida en educación básica. Por lo tanto, el apoyo económico les puede funcionar para comprar útiles escolares, uniformes, libros, alimentos, herramientas de papelería o distintos artículos, vestimenta, pasaje para su traslado de su casa a la escuela o viceversa.

El pasado lunes 6 de octubre, Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina.

Los pagos se están llevando a cabo de manera gradual durante todo el mes de octubre, de acuerdo a la primera letra del tutor registrado de cada beneficiario.

Se trata del primer depósito del ciclo escolar 2024-2025, el cual corresponde al bimestre septiembre y octubre.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Asimismo, autoridades federales anunciaron cuándo será la última semana de pagos de la Beca Rita Cetina, ya que algunos beneficiarios no han recibido el depósito correspondiente.

Por lo tanto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, conforme al calendario oficial de este programa social, puntualizó cuándo será la última semana de depósitos de esta ayuda.

¿Cuándo será la última semana de depósitos de la Beca Rita Cetina?

Según el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina de este mes de octubre, emitido por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, notificó que la última semana de depósitos será del lunes 13 al viernes 17 de este mes.

Por lo tanto, a todos aquellos beneficiarios de este programa social, ya tiene que verse reflejado, durante el transcurso de los días, el pago correspondiente de mil 900 pesos.

Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2025-2026. Foto: Facebook/Julio León.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales y canales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y la SEP, en caso de que existan dudas o cambios en los métodos de pago de la Beca Rita Cetina.

