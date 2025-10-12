Suman 58 policías asesinados en Sinaloa, estado reporta más de 2 mil 100 homicidios tras narcoguerra de cárteles

58 policías fueron asesinados en Sinaloa y se reportan más de 2 mil 100 homicidios tras guerra entre Los Chapitos y La Mayiza. | X / @FUCKCDMXPOLICIA

Con el reciente reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) sobre el fallecimiento de un Policía Estatal Preventivo (PEP) en Culiacán, la cifra de asesinatos hacia agentes de seguridad aumentó a 58 tras el inicio de una narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los primeros reportes de seguridad, el elemento de la PEP identificado como Jesús Enrique González Amador, murió el pasado 10 de octubre en un hecho que principalmente se reportó como una presunta confusión entre corporaciones de seguridad en la colonia Bachigualato, ubicada en el municipio de Culiacán.

Según una gráfica elaborada por Noroeste, este fallecimiento se suma a los 2 mil 136 homicidios reportados en el estado, dejando un promedio de 5.4 asesinatos diarios al tomar como referencia el 9 de septiembre de 2024 (fecha que dio inicio a la narcoguerra del Cártel de Sinaloa). Asimismo, el medio reportó que 2 mil 100 personas han sido privadas de la libertad (un promedio de 5.3 secuestros diarios).

Por su parte, las autoridades informaron que hasta la fecha, más de 7 mil 600 vehículos fueron reportados como robados, hay mil 794 personas detenidas y al menos 128 civiles armados fueron abatidos en enfrentamientos.

La Secretaría de Seguridad Estatal lamentó la muerte del elemento. (FOTO: X: @sspsinaloa1)

“Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”, lamentó al Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Armas largas, explosivos y civiles armados detenidos, así fue el trabajo de seguridad estatal semanal

Ese mismo 10 de octubre, la vocera de seguridad de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela destacó que la primer semana de octubre se destacó por detener a cuatro civiles armados por la presunta comisión de delitos, así como el aseguramiento de cinco armas largas, un lanzagranadas y una granada.

De acuerdo con Hernández Valenzuela, los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) detuvieron a una pareja en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato, además de asegurar un auto robado que contenía cargadores abastecidos y municiones.

La vocera de seguridad de Sinaloa, Verona Hernández Valenzuela, informó los avances de seguridad de la primera semana de octubre. (Gobierno del Estado de Sinaloa)

Asimismo, las autoridades señalaron que los operativos de revisión al interior de los penales del estado continúan y que durante el jueves se llevó a cabo un operativo donde se aseguraron objetos de delito (no se especificó la cantidad o tipo de objeto), sin embargo, la vocera señaló que las autoridades comenzaron las investigaciones pertinentes para conocer la procedencia de los objetos.

Finalmente, la titular agregó que en Elota, elementos del Ejército Mexicano sufrieron una agresión por parte de civiles armados, como resultado, se aseguraron armas, artefactos explosivos y dos presuntos delincuentes dados de baja, mientras que en Concordia, las autoridades aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos.