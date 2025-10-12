Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Los elementos de seguridad identificaron a los sospechosos por medio de las cámaras de vigilancia. (Foto: SSC CDMX)

Un operativo en la alcaldía Iztapalapa derivó en la detención de seis personas presuntamente vinculadas a un asalto a una mujer y al robo de una casa de empeño en la alcaldía Milpa Alta, según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en su comunicado oficial.

La captura se realizó después de que una joven de 22 años solicitara ayuda a policías que patrullaban las calles Francisco Villa y Kukulkán en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

La ciudadana relató que dos hombres y una mujer, descendiendo de un vehículo negro, la amenazaron con una pistola y la despojaron de sus pertenencias; posteriormente, los agresores emprendieron la huida en el mismo automóvil.

La SSC CDMX detalló que, gracias a la revisión de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, se pudo identificar que el número de placas del vehículo coincidía con el auto involucrado en el robo a una casa de empeño cometido el 9 de octubre en la avenida Morelos y la calle Gastón Melo, en el Pueblo de San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta.

Tres menores de edad y tres adultos fueron aprehendidos tras el asalto, ya habían cometido robo contra una casa de empeño anteriormente. (Foto: Cuartoscuro)

En esa ocasión, tres de los menores ahora detenidos y dos sujetos adicionales sustrajeron diversa joyería para luego escapar en el automóvil que quedó registrado en video.

Los policías, al localizar el vehículo en la calle Vicente Guerrero, detuvieron a los seis ocupantes. Durante la revisión preventiva hallaron una réplica de arma de fuego corta, tres teléfonos móviles y dinero en efectivo, siendo reconocidos por la víctima como los responsables del asalto.

Uno de los detenidos ya contaba con antecedentes penales por delincuencia organizada

Hasta el corte de esta nota, los detenidos no han sido identificados, sin embargo, la SSC detalló que los aprehendidos son dos mujeres de 20 y 23 años de edad, y cuatro hombres, uno de 41 años, uno de 16 años, y dos de 17 años. Tras su aprehensión, los oficiales les informaron de sus derechos y los pusieron a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

El masculino de 47 años, ya contaba con registros penales, entre ellos vinculación por crimen organizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cruce de datos realizado por la autoridad se identificó que el detenido de 41 años cuenta con antecedentes penales tras haber ingresado al Sistema Penitenciario de Ciudad de México por delitos de robo calificado, privación de la libertad en modalidad de secuestro exprés y delincuencia organizada en 2009, así como por extorsión en 2017.

La SSC CDMX destacó que este operativo fue posible gracias al análisis de videovigilancia y a la coordinación de los distintos equipos policiales, señalando que la rápida respuesta permitió poner bajo custodia a los sospechosos y evitar la huida con los objetos sustraídos.