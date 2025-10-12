México

Cae banda integrada por adolescentes que operaba en CDMX tras asalto a mujer y casa de empeño

Los sospechosos arrestados fueron identificados mediante el sistema de videovigilancia

Por Carlos Salas

Guardar
Los elementos de seguridad identificaron
Los elementos de seguridad identificaron a los sospechosos por medio de las cámaras de vigilancia. (Foto: SSC CDMX)

Un operativo en la alcaldía Iztapalapa derivó en la detención de seis personas presuntamente vinculadas a un asalto a una mujer y al robo de una casa de empeño en la alcaldía Milpa Alta, según reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en su comunicado oficial.

La captura se realizó después de que una joven de 22 años solicitara ayuda a policías que patrullaban las calles Francisco Villa y Kukulkán en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

La ciudadana relató que dos hombres y una mujer, descendiendo de un vehículo negro, la amenazaron con una pistola y la despojaron de sus pertenencias; posteriormente, los agresores emprendieron la huida en el mismo automóvil.

La SSC CDMX detalló que, gracias a la revisión de las cámaras del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, se pudo identificar que el número de placas del vehículo coincidía con el auto involucrado en el robo a una casa de empeño cometido el 9 de octubre en la avenida Morelos y la calle Gastón Melo, en el Pueblo de San Antonio Tecomitl, alcaldía Milpa Alta.

Tres menores de edad y
Tres menores de edad y tres adultos fueron aprehendidos tras el asalto, ya habían cometido robo contra una casa de empeño anteriormente. (Foto: Cuartoscuro)

En esa ocasión, tres de los menores ahora detenidos y dos sujetos adicionales sustrajeron diversa joyería para luego escapar en el automóvil que quedó registrado en video.

Los policías, al localizar el vehículo en la calle Vicente Guerrero, detuvieron a los seis ocupantes. Durante la revisión preventiva hallaron una réplica de arma de fuego corta, tres teléfonos móviles y dinero en efectivo, siendo reconocidos por la víctima como los responsables del asalto.

Uno de los detenidos ya contaba con antecedentes penales por delincuencia organizada

Hasta el corte de esta nota, los detenidos no han sido identificados, sin embargo, la SSC detalló que los aprehendidos son dos mujeres de 20 y 23 años de edad, y cuatro hombres, uno de 41 años, uno de 16 años, y dos de 17 años. Tras su aprehensión, los oficiales les informaron de sus derechos y los pusieron a disposición del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

El masculino de 47 años,
El masculino de 47 años, ya contaba con registros penales, entre ellos vinculación por crimen organizado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el cruce de datos realizado por la autoridad se identificó que el detenido de 41 años cuenta con antecedentes penales tras haber ingresado al Sistema Penitenciario de Ciudad de México por delitos de robo calificado, privación de la libertad en modalidad de secuestro exprés y delincuencia organizada en 2009, así como por extorsión en 2017.

La SSC CDMX destacó que este operativo fue posible gracias al análisis de videovigilancia y a la coordinación de los distintos equipos policiales, señalando que la rápida respuesta permitió poner bajo custodia a los sospechosos y evitar la huida con los objetos sustraídos.

Temas Relacionados

SSCCDMXMenores de edadAsaltoIztapalapaMilpa AltaC2Narco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Diputado de MC impulsa igualdad en licencias de maternidad y paternidad en la CDMX

El legislador Roy Torres González llama a dependencias de la Ciudad de México a cumplir y ampliar permisos para padres

Diputado de MC impulsa igualdad

Clara Brugada ofreció su primer informe: destacó baja en homicidios y alcance de programas sociales

La líder capitalina rendirá cuentas a la ciudadanía desde el Congreso de la Ciudad de México

Clara Brugada ofreció su primer

Hoy No Circula Valle de México y de Toluca: qué autos descansan y cuáles no aplican este lunes

¿Vas a conducir enla capital del país y en la entidad mexiquense? Checa aquí cuales son losvehículos contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula Valle de

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La ovación del público y la viralización del momento evidenciaron la preocupación de la cantante por la hostilidad que hay en las plataformas digitales

Cazzu lanza mensaje contra el

Detienen a joven de 25 años como presunto responsable de la muerte de jugador de futbol luego de un enfrentamiento en 2024

Las autoridades arrestaron a un hombre de 25 años tras la muerte del jugador; la investigación sigue abierta

Detienen a joven de 25
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha

Desaparición en Sinaloa: gobernador Rocha Moya asegura trabajo conjunto con Durango para localizar a Carlos Emilio

Célula BOI asegura vehículos de célula criminal en Moris: 10 contaban con reporte de robo y dos tenían blindaje artesanal

Desmantelan narcolaboratorio industrial en Morelos: autoridades hallan instalaciones clandestinas y toneladas de precursores

Rescatan a una persona secuestrada, decomisan droga y detienen a 5 sospechosos tras fuerte operativo en Veracruz

Asesinan a joven en Sinaloa tras buscar refugio en una fiesta: Ejército Mexicano investiga los hechos

ENTRETENIMIENTO

Cazzu lanza mensaje contra el

Cazzu lanza mensaje contra el odio y fans creen que se refiere a Ángela Aguilar y Nodal

La Granja VIP en vivo hoy domingo 12 de octubre en su gran estreno: fans piden sea mejor que La Casa de los Famosos

La indirecta de Mariana Botas a Gustavo Adolfo Infante tras rechazar a ‘De primera mano’ por hablar mal de ella

Quiénes serían los participantes sorpresa que se revelarán hoy en el estreno de La Granja VIP, según lista filtrada

Reporteros “ignoraron” a Shiky por seguir a Aldo de Nigris y así reaccionó el español: “Yo les cuento de él”

DEPORTES

Gabriela Rodríguez hace historia y

Gabriela Rodríguez hace historia y gana la plata en el Mundial de Tiro en Europa

Martinoli lanza recadito a la FMF tras goleada de Colombia: “Tratan de ser potencia cuando no pueden pasar al quinto partido”

Con gol de Chicharito Hernández, el Clásico Nacional termina en empate y América sigue sin ganarle a Chivas

Mariana ‘La Barby’ Juárez vence a Tomomi Takano y sigue haciendo historia

Gilberto Mora rompe en llanto tras la eliminación de México Sub-20 en el Mundial Chile 2025