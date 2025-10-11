México

Mantecadas de chocolate: esta es la receta clásica y más sencilla que hay para preparar estos panecillos

Una versión moderna y deliciosa de la repostería tradicional, perfecta para acompañar bebidas calientes y disfrutar en familia

Por Jazmín González

Su textura suave y el equilibrio entre cacao y manteca las convierten en una opción irresistible, recomendada por expertos para disfrutar ocasionalmente dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mantecadas de chocolate son una versión gourmet de las mantecadas clásicas, ideales para consentir a chicos y grandes. Además, resultan ser la compañía perfecta para un café o chocolate caliente, la pareja perfecta para los días de otoño.

El origen de las mantecadas se remonta a la influencia española, pero la versión con chocolate es una adaptación moderna donde el cacao se mezcla perfectamente con los ingredientes clásicos.

Aunque existen algunas versiones industriales, no hay nada como prepararlas en casa, pues se pueden sumar varios ingredientes, como chispas de chocolate o nueces, los cuales le darán un plus de sabor.

Las mantecadas de chocolate combinan tradición y sabor gourmet en una receta casera ideal para cualquier ocasión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta clásica y sencilla de las mantecadas de chocolate

La preparación de las mantecadas de chocolate es muy parecida a la tradicional, solo se reemplazará parte de la harina por cacao amargo, lo que les dará color y sabor. El resto del proceso es igual de simple: batido de manteca con azúcar, agregado de huevos y al horno.

Ingredientes:

  1. 180 g de manteca a temperatura ambiente
  2. 200 g de azúcar
  3. 4 huevos grandes
  4. 160 g de harina
  5. 40 g de cacao amargo en polvo
  6. 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)
  7. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  8. Moldes de papel para muffins

Preparación:

  1. Precalentar el horno a 180 °C y colocar los moldes en una placa para muffins.
  2. Batir la manteca con el azúcar hasta que la mezcla quede cremosa y pálida.
  3. Agregar los huevos de uno por uno, batiendo bien después de cada incorporación.
  4. Sumar la esencia de vainilla.
  5. Colar la harina junto con el cacao y el polvo para hornear (en caso de utilizar), y agregar a la mezcla anterior con movimientos suaves.
  6. Rellenar los moldes hasta 2/3 de su capacidad.
  7. Hornear durante 20-25 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga seco.
  8. Dejar enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar y servir.
La preparación de las mantecadas de chocolate es sencilla y requiere ingredientes básicos como manteca, azúcar, huevos y cacao. (Freepik)

¿Para cuántas porciones rinde la receta?

Consideradas uno de los bizcochos más esponjosos y húmedos, intensamente chocolatados, se dice que son perfectas para la merienda, el desayuno o cualquier ocasión.

La receta rinde aproximadamente 12 mantecadas de chocolate de tamaño estándar y pueden durar hasta 4 días en un recipiente hermético a temperatura ambiente. Sin embargo, pese a ser una opción de repostería casera que puede ser parte de una dieta balanceada, debe ingerirse con moderación debido a su contenido calórico, de grasas y azúcares.

Los nutricionistas recomiendan establecer límites, privilegiando el consumo ocasional como parte de una merienda o desayuno, y no como hábito diario en grandes cantidades.

Nutricionistas recomiendan consumir mantecadas de chocolate con moderación debido a su contenido calórico y de azúcares. (Muffins de chocolate)

