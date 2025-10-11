Asi fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz, cantante argentino asesinado en CDMX

(IG: @fededorcaz)

Fede Dorcaz, cantante y modelo argentino de 29 años, murió el pasado 9 de octubre tras recibir impactos de bala cuando conducía su vehículo particular por el anillo Periférico de la Ciudad de México, específicamente a la altura de la calle Electrificación en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) señalan que el artista habría sido interceptado por varias personas a bordo de dos motocicletas.

Jiménez también difundió un video grabado por una persona que pasaba por la zona. (@c4jimenez, X)

“Ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para la identificación de los probables responsables que, de acuerdo con los primeros reportes, viajaban a bordo de dos motocicletas”.

El periodista Carlos Jiménez difundió imágenes de la camioneta en la que murió Fede Dorcaz en su cuenta de X, así como fotografías de los presuntos responsables cuando huían del lugar de los hechos.

El periodista Carlos Jiménez difundió las primeras imágenes de los presuntos responsables del ataque. (@c4jimenez, X)

¿Cómo fueron los últimos momentos de Fede Dorcaz?

El cantante y modelo argentino era activo en redes sociales, gracias a ello, se sabe que horas antes de perder la vida estuvo en Televisa ensayando para el estreno de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y es que iba a participar en el reality junto a su novia, Mariana Ávila.

Andrea Rodríguez, productora de Hoy, confirmó esta información en un encuentro con medios que sostuvo tras dar a conocer la muerte de Dorcaz: “Nos cayó en shock a todos. Ayer (9 de octubre) estuvo Fede aquí en los ensayos”.

El cantante estuvo en Televisa, aparentemente en los ensayos de Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de sufrir un presunto ataque directo donde perdió la vida. IG: @fededorcaz

Por su parte, Mariana Ávila reveló cómo habrían sido los últimos momentos de Fede Dorcaz.

“Mi Fede iba solito manejando hacia su casa después de estar juntos. Íbamos hablando por teléfono y llamó a sus amigos para contarle lo bien que le estaba yendo”, tuiteó.

La también cantante no compartió más detalles al respecto, pero hizo énfasis en que su pareja no tingún tipo de relación con actividades ilícitas.

(IG: @soymarianaavila)

Manuel Ávila, hermano de Mariana Ávila, respaldó la información que comprtió la cantante y aclaró que la camioneta en donde se transportaba su cuñado no era rentada.

“Le costó demasiado comprarla. Luchó por años por tener una así, él decía que era perfecta para él y quería pintarla de gris mate. Que fuera más masculina”, posteó en su cuenta de Instagram.

(IG: @soymarianaavila)

Y concluyó con un mensaje sobre quién era Fede Dorcaz fuera de las redes sociales, cámaras y micrófonos.

“Siempre fue y será recordado por querer ayudar a los demás a que consigan su mejor versión física. No bebía, no fumaba, no tenía ningún vicio. quizá solo el GYM, donde se metía hasta tres veces al día por sentir que no progresaba”, añadió.