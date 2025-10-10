México

Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

La pareja compartió algunos detalles curiosos de su relación previo para el programa Hoy

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, es una creadora de contenido y cantante oriunda de Venezuela que en los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales con sus videos de estilo de vida y canciones.

En abril de 2025 lanzó su primer álbum Dollypop, con canciones como Me vas a matar, Alarma y Moka, siendo esta última una colaboración con su novio y cantante argentino, Fede Dorcaz.

La artista de aproximadamente 30 años de edad tiene millones de seguidores en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube. Eso no es todo, pues gracias a sus habilidades artísticas, fue seleccionada para participar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy, y lo haría junto a su novio.

(IG: @soymarianaavila)
(IG: @soymarianaavila)

¿Cómo comenzó la historia de amor de Mariana Ávila y Fede Dorcaz?

De acuerdo con la información que ellos mismos han compartido en diversas entrevistas, comenzaron un romance hace aproximadamente un año siete meses tras coincidir en varios lugares de la Ciudad de México.

Mariana habría sido quien buscó a Fede en Instagram, comenzaron a intercambiar mensajes y su relación se fue consolidando con viajes juntos a destinos como las Bahamas, Honduras y Cozumel, además de colaboraciones musicales.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

La pareja participó en una dinámica del programa Hoy, donde revelaron que detalles sobre su relación.

“Él me dijo: ¿Sabes qué? Te lo voy a decir, te amo. Y yo... Por videollamada. Y yo: No me dañes el momento. ¿Cómo que por videollamadas?“, recordó Ávila.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Fede Dorcaz?

La mañana de este 10 de octubre, los conductores del programa Hoy anunciaron el lamentable fallecimiento de Fede Dorcaz a los 29 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

“Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, comentó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

“Justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”, continuó Galilea Montijo.

Los presentadores no revelaron las causas de muerte del cantante ni explicaron qué pasará con el lugar que dejó vacante en la competencia, tampoco si Mariana Ávila seguirá o abandonará el reality.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó en sus redes sociales oficiales que el artista murió la noche del 9 de octubre mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.

Temas Relacionados

Fede DorcazMariana ÁvilaLas Estrellas Bailan en HoyPrograma HoyTelevisaSSC CDMXFGJCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

El hecho fue dado a conocer durante una conferencia de prensa

Luisa María Alcalde confirma expulsión

ADO suspende servicio en 17 ciudades de Veracruz, Puebla y Tamaulipas tras daños por tormenta Raymond

La tormenta tropical ha generado afectaciones principalmente en Veracruz

ADO suspende servicio en 17

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras muerte de bebé; Alessandra Rojo de la Vega acusa a IMSS de no atender caso

La alcaldesa consideró “inhumano” que el IMSS no atienda el caso, a pesar de que la guardería es subrogada por la institución

Alcaldía Cuauhtémoc suspende guardería tras

Claudia Sheinbaum se reúne de forma virtual con gobernadores para atender emergencia por lluvias

Hasta el momento se ha registrado la muerte de cuatro personas por este suceso

Claudia Sheinbaum se reúne de

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

Las estimaciones de sentencia para la mujer que asesinó a sus padres y hasta un menor de edad en Boca del Río podría ser de hasta 70 años en prisión

Mató a siete familiares y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Luisa María Alcalde confirma expulsión

Luisa María Alcalde confirma expulsión de Hernán Bermúdez Requena de Morena

Mató a siete familiares y ahora es declarada culpable por la justicia de Veracruz: el caso de Yesenia Ivón “N”

“Puede callar ahora, pero debe responder a la FGR”: Harfuch sobre el caso Hernán Bermúdez Requena y La Barredora

Operativo militar en Quitupan logra decomiso de armas, municiones, equipo táctico y coches “monstruo”

Elementos de Guardia Nacional y Policía Preventiva son víctimas de ataque armado en Bachigualato, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Difunden primeras imágenes de los

Difunden primeras imágenes de los asesinos de Fede Dorcaz, participante argentino de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Quién fue Fede Dorcaz, participante de Las Estrellas Bailan en Hoy que fue asesinado en la Ciudad de México

‘La Granja VIP’: Alfredo Adame explota contra Kike Mayagoitia mientras reportan que una estrella no pasó los exámenes médicos

Conductores de Hoy lamentan la muerte de Fede Dorcaz, participante argentino de Las Estrellas Bailan en Hoy

“Fíjate, fíjate”: María Antonieta de las Nieves y Paola Montes de Oca protagonizan ‘La Sustancia’ para HBO

DEPORTES

WWE Crown Jewel 2025: cartelera,

WWE Crown Jewel 2025: cartelera, cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

El día que Monarcas Morelia fue considerado el mejor equipo del mundo

CMLL 2025 celebra el Día de Muertos con funciones especiales en la Arena México, Puebla y Guadalajara

Caso Omar Bravo: abogado de víctima de abuso sexual espera una condena de hasta 10 años de cárcel

América es un hospital: conoce la lista completa de lesionados del América tras la baja de Alejandro Zendejas