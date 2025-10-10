Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz que competiría con el cantante en Las Estrellas Bailan en Hoy

(IG: @soymarianaavila)

Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, es una creadora de contenido y cantante oriunda de Venezuela que en los últimos años ha ganado popularidad en redes sociales con sus videos de estilo de vida y canciones.

En abril de 2025 lanzó su primer álbum Dollypop, con canciones como Me vas a matar, Alarma y Moka, siendo esta última una colaboración con su novio y cantante argentino, Fede Dorcaz.

La artista de aproximadamente 30 años de edad tiene millones de seguidores en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube. Eso no es todo, pues gracias a sus habilidades artísticas, fue seleccionada para participar en la séptima temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy, y lo haría junto a su novio.

(IG: @soymarianaavila)

¿Cómo comenzó la historia de amor de Mariana Ávila y Fede Dorcaz?

De acuerdo con la información que ellos mismos han compartido en diversas entrevistas, comenzaron un romance hace aproximadamente un año siete meses tras coincidir en varios lugares de la Ciudad de México.

Mariana habría sido quien buscó a Fede en Instagram, comenzaron a intercambiar mensajes y su relación se fue consolidando con viajes juntos a destinos como las Bahamas, Honduras y Cozumel, además de colaboraciones musicales.

El cantante estaba contemplado para participar en la séptima temporada del reality de baile. |IG: @programahoy

La pareja participó en una dinámica del programa Hoy, donde revelaron que detalles sobre su relación.

“Él me dijo: ¿Sabes qué? Te lo voy a decir, te amo. Y yo... Por videollamada. Y yo: No me dañes el momento. ¿Cómo que por videollamadas?“, recordó Ávila.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Fede Dorcaz?

La mañana de este 10 de octubre, los conductores del programa Hoy anunciaron el lamentable fallecimiento de Fede Dorcaz a los 29 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

“Falleció Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, comentó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

“Justo ayer revelamos a Mariana como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, estaba previsto que Fede fuera su pareja en esta nueva temporada”, continuó Galilea Montijo.

Los presentadores no revelaron las causas de muerte del cantante ni explicaron qué pasará con el lugar que dejó vacante en la competencia, tampoco si Mariana Ávila seguirá o abandonará el reality.

(Captura de pantalla)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó en sus redes sociales oficiales que el artista murió la noche del 9 de octubre mientras conducía por calles de la Ciudad de México.

“Personal de la SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la alcaldía Miguel Hidalgo”, se lee.