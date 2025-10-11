Asesinato de Fede Dorcaz: difunden video del momento en el que agresores escaparon en motocicletas

El joven modelo y cantante fue asesinado en CDMX. (IG/fededorcaz)

Luego de que se diera a conocer el asesinato del actor, modelo y cantante argentino Fede Dorcaz, el pasado 9 de octubre mientras manejaba su camioneta en la Ciudad de México, se dieron a conocer imágenes y videos de los asesinos en su escape.

Por medio de su cuenta de la red social X, el periodista de nota roja Carlos C4 Jiménez, compartió un video en el que se puede ver a tres sujetos, presuntamente los asesinos de Dorcaz, huyendo en motocicletas.

De acuerdo con la información compartida por Jiménez, los sujetos escaparon en las motos por calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, y no le robaron nada.

“Los asesinos de Fede Dorcaz. En esas 3 motos que van a toda velocidad, escaparon los tipos que asesinaron al modelo y cantante argentino. Le dieron un balazo y huyeron por calles de @AlcaldiaMHmx. No le robaron nada. @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya los buscan”, posteó Jiménez junto con el video.

Por medio de redes sociales, el periodista Carlos Jiménez compartió el video de apenas unos segundos de duración |Crédito: X @c4jimenez

En el video de apenas unos segundos de duración, se ve a los sujetos escapando en las motocicletas.

Mariana Ávila, novia de Dorcaz, comparte mensaje tras asesinato

El cantante argentino Fede Dorcaz fue asesinado la madrugada del 9 de octubre mientras circulaba en su camioneta por el Periférico de la Ciudad de México. Testigos indicaron que un grupo de personas en motocicleta interceptó el vehículo y disparó contra el músico, provocando su fallecimiento en el lugar. La información sobre el ataque circuló rápidamente, generando repercusiones en redes sociales y medios de comunicación.

Tras conocerse el hecho, Mariana Ávila, cantante, influencer venezolana y pareja de Dorcaz, publicó un mensaje en la plataforma X (antes Twitter), en el que expresó: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo te amo te amo y te amaré siempre”. La publicación de Ávila alcanzó amplia difusión y recibió numerosos mensajes de apoyo y condolencias.

Mariana Ávila, con más de 19 millones de seguidores en TikTok y fuerte presencia en YouTube e Instagram, había compartido en diversas transmisiones y publicaciones momentos personales junto a Fede Dorcaz, incluyendo la grabación de la canción “Moka”. A comienzos de enero de 2025, la pareja difundió mensajes en redes donde celebraron el inicio del año y recordaron su vínculo.

La novia de Dorcaz, Mariana Ávila, compartió un mensaje en redes sociales. (IG: @soymarianaavila)

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las autoridades mexicanas han iniciado la investigación sobre el asesinato del artista argentino, mientras el entorno cercano, particularmente su pareja, han manifestado públicamente el impacto emocional tras confirmarse la noticia.

Qué se sabe del asesinato de Fede Dorcaz

El actor y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado a tiros el jueves en la Ciudad de México mientras circulaba con su camioneta por el Anillo Periférico. El hecho ocurrió en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, y los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) apuntan a un ataque directo perpetrado por individuos que se desplazaban en dos motocicletas. Milenio indicó que la SSC ya revisa las imágenes de las cámaras de vigilancia para dar con los responsables.

La muerte de Fede Dorcaz se produce en un contexto de preocupación por la seguridad en la capital mexicana, tras una serie de crímenes recientes en los que han resultado víctimas figuras públicas. En las últimas semanas, se ha reportado el asesinato de dos músicos colombianos en la frontera con el Estado de México y el homicidio del estilista de celebridades Miguel de la Mora en la colonia Polanco, uno de los sectores más acomodados de la ciudad. Los cuerpos de los músicos B-King y Regio Clown fueron hallados el 17 de septiembre en Cocotitlán, Estado de México.

La SSC no ha confirmado las causas directas del ataque contra Dorcaz. El periodista argentino Javier Ceriani sugirió que la víctima, de 29 años, se habría opuesto a un intento de robo de su vehículo, aunque las autoridades no han confirmado esta versión ni ofrecido información adicional sobre las circunstancias del crimen.

Dorcaz manejaba su camioneta cuando fue asesinado. (Cortesía)

Fede Dorcaz había logrado reconocimiento como concursante del programa Las Estrellas Bailan en Hoy, por estrenarse este lunes en la televisión mexicana, donde tenía previsto participar junto a su pareja, María Ávila. La producción del programa Hoy publicó un comunicado en redes lamentando el fallecimiento del actor y uniéndose al duelo de sus familiares. La noticia se difundió ampliamente en medios como Milenio y a través de comunicados de la SSC.

La investigación policial se mantiene abierta, mientras el suceso refuerza la discusión sobre los niveles de violencia e inseguridad enfrentados por celebridades en la capital mexicana.