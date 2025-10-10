La última aparición pública de Fede Dorcaz, músico que participaría en Las Estrellas Bailan en Hoy, antes de ser asesinado

Su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy sería junto a Mariana Ávila, su pareja. (Cortesía)

La muerte de Fede Dorcaz sigue conmoviendo al mundo de los espectáculos, pues tan solo unas horas antes de su asesinato caminó por las instalaciones de Televisa, donde sería confirmado como participante de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Durante las primeras horas de este 10 de octubre, trascendió la noticia de que el modelo y músico argentino había perdido la vida en las calles de la Ciudad de México.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz, cantante, compositor, modelo y artista. Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros corazones”, escribió el programa ¡Siéntese quien pueda! en sus canales oficiales.

(IG: @sientesequienpueda)

Momentos después, los conductores de Hoy se reunieron en el foro con algunos participantes de Las estrellas bailan en Hoy, y juntos informaron que Fede Dorcaz había fallecido.

“Murió Fede Dorcaz, cantante y modelo, pareja de Mariana Ávila”, mencionó Andrea Legarreta al borde de las lágrimas.

Kunno, uno de los participantes del reality de baile, recordó parte de su camino en el foro de Televisa, donde sería anunciado como participante de la nueva temporada.

“Era una inyección de energía, desde el primer día que lo conocimos en los ensayos todos logramos convivir con él porque siempre se acercaba con cada uno de nosotros”, expresó.

De acuerdo con los primeros reportes, el cantante murió tras recibir impactos de bala mientras conducía por calles de la Ciudad de México. IG: @programahoy

La última aparición pública de Fede Dorcaz antes de ser asesinado en CDMX

Durante la mañana del 9 de octubre, horas antes de su asesinato, Fede Dorcaz compartió una instantánea en su cuenta de Instagram desde las instalaciones de Televisa.

En el breve clip se observa que camina por los pasillos de la televisora de San Ángel, donde ensayaba para su participación en Las Estrellas Bailan en Hoy, aunque su nombre aún no había sido revelado.

Mientras que, el matutino dio a conocer parte de las cápsulas que Fede y Mariana ya tenían listas para el día de su presentación en el reality de baile. Las publicaciones se han llenado de condolencias por parte de colegas y seguidores de la pareja.

Fede Dorcaz fue asesinado la noche del 9 de octubre en CDMX. (RS)

Pero, antes de su incursión en el programa de baile, Fede Dorcaz estuvo presente en Premios Juventud 2025, el pasado 25 de septiembre, parte de su participación en el evento celebrado en Panama fue dada a conocer en redes sociales.

A través de algunas publicaciones, el músico mostró su entusiasmo por se parte de las premiación; además era su primera vez en Panama. Durante su paso por la alfombra rosa, accedió a tomarse fotografias con sus fans, a quienes saludó y les regaló varias sonrisas.

