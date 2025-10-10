¿Hacer ejercicio de fuerza con pesas sube la presión arterial?

Los ejercicios de pesas ayudan al mantenimiento de la masa muscular. ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda realizar ejercicio es uno de los aspectos vitales para tener una buena salud y también es sabido que uno de los ejercicios preferidos de muchas personas es el levantamiento de pesas.

Sin embargo, aunque pocas personas lo saben, y como ocurre con toda actividad física, esta puede llegar a tener ciertos riesgos.

Si bien uno de los más conocidos es la posibilidad de sufrir lesiones, pero existe otro riesgo que suele ser poco conocido pues algunos aseguran que realizar pesas de manera inadecuada puede promover un aumento poco saludable en la presión arterial, sobre lo cual te contamos a continución.

Como todo tipo de actividad física el realizar pesas puede conllevar ciertos riesgos. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Realizar ejercicio de pesas puede contribuir a elevar la presion arterial

La respuesta simple es sí. El ejercicio con pesas o entrenamiento de fuerza puede contribuir a elevar la presión arterial de manera temporal durante la actividad.

Esto ocurre debido a que, cuando se levantan cargas, los vasos sanguíneos se comprimen y el corazón trabaja con mayor intensidad, lo que provoca un aumento en los valores de presión arterial, especialmente si se utiliza una técnica de esfuerzo máximo o se contiene la respiración (maniobra de Valsalva).

En personas sanas y con un control adecuado, este incremento suele ser transitorio y la presión arterial regresa a los niveles habituales después de finalizar el ejercicio.

Sin embargo, quienes tienen hipertensión o enfermedades cardiovasculares deben consultar a un médico antes de iniciar o modificar rutinas de entrenamiento con pesas, para evitar riesgos y ajustar la intensidad del ejercicio de acuerdo a su condición física.

Este riesgo también puede ser latente para adultos mayores o personas con predispocisiones cardíacas por lo que en estos casos es importante consultar a un especialista antes de iniciar este tipo de actividad.

A pesar del riesgo, en personas sanas, este tipo de ejercicio puede prevenir la aparición de hipertensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las precuauciones que se deben tomar al realizar pesas para prevenir el incremento de la presion arterial

Al realizar ejercicio con pesas para prevenir el incremento de la presión arterial, se deben considerar las siguientes precauciones:

Supervisión profesional: Consultar con un médico antes de iniciar una rutina, sobre todo si hay antecedentes de hipertensión o enfermedades cardiovasculares.

Evitar la maniobra de Valsalva: No contener la respiración durante el levantamiento de pesas, ya que esto puede elevar de forma aguda la presión arterial.

Usar cargas moderadas: Preferir pesos que permitan realizar varias repeticiones de forma controlada, evitando esfuerzos máximos y levantamientos excesivamente pesados.

Mantener una técnica adecuada: Realizar los ejercicios con posturas correctas y movimientos controlados para prevenir esfuerzos innecesarios.

Controlar los tiempos de descanso: Alternar períodos de descanso y actividad para permitir que la presión arterial regrese a niveles normales entre series.

Monitorear la presión arterial: Verificar los valores antes, durante (si es posible) y después del ejercicio, especialmente en personas diagnosticadas con hipertensión.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los consejos anteriores es vital mantener un buen estado de hidratación para favorece la regulación de la presión arterial durante el esfuerzo.

También se recomienda no realizar ejercicios de fuerza durante episodios de fatiga, estrés, fiebre o cuando se sienta malestar general.