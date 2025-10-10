México

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Yucatán, según la IA?

Un análisis revela cuáles son las localidades yucatecas que destacan por su riqueza arquitectónica y paisajes naturales

Por Joshua Espinosa

Sisal se posiciona por sus
Sisal se posiciona por sus playas de arena blanca, manglares, arquitectura tradicional y el histórico fuerte de Santiago. (Cuartoscuro)

En el estado de Yucatán, la designación de Pueblo Mágico ha impulsado a varias localidades a posicionarse como destinos turísticos indispensables para quienes buscan historia, naturaleza y encanto en sus viajes.

De acuerdo con un análisis realizado por ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, se presenta un listado de los cinco Pueblos Mágicos más bonitos de la región, tomando como referencia el atractivo natural y arquitectónico, basado en rankings turísticos, análisis de portales especializados y valoraciones de visitantes recogidas en medios reconocidos.

La selección realizada por ScribNews privilegia equilibrar elementos como el patrimonio natural y la riqueza arquitectónica de los cinco Pueblos Mágicos.

Izamal, conocida como la 'ciudad
Izamal, conocida como la 'ciudad de las tres culturas', destaca por su color amarillo, vestigios prehispánicos y convento colonial. (Foto: Instagram/jsheras)

Tekax figura en la primera posición como el Pueblo Mágico más destacado de Yucatán. Seleccionado por la IA de Infobae debido a su inigualable combinación de patrimonio arquitectónico y recursos naturales, esta localidad se encuentra al pie de la sierra sur. El municipio sobresale por su entorno silvestre, donde las grutas, cavernas y cenotes permiten un contacto directo con la naturaleza, y cuyo estado de conservación se mantiene relativamente poco alterado.

Además, el centro histórico de Tekax resguarda monumentos coloniales como la iglesia de San Juan Bautista y la Ermita de San Diego, generando un equilibrio singular entre cultura y paisaje natural.

La segunda posición corresponde a Izamal, reconocida nacional e internacionalmente como la “ciudad de las tres culturas”. La IA destaca su emblemática apariencia urbana, donde domina el color amarillo y se mezclan vestigios prehispánicos con arquitectura colonial. El convento de San Antonio de Padua, erigido sobre una plataforma maya, constituye uno de sus símbolos más notables, junto a las calles empedradas y los sitios arqueológicos al aire libre.

Tekax lidera el ranking por
Tekax lidera el ranking por su patrimonio arquitectónico y entorno silvestre con grutas, cavernas y cenotes bien conservados. (Wikimedia Commons)

En el tercer lugar se encuentra Sisal, localidad costera que ha ganado protagonismo en los últimos años. El atractivo principal reside en la belleza de sus playas de blanca arena y manglares, elementos que sitúan al Pueblo Mágico como una propuesta idónea para quienes valoran la naturaleza. Los visitantes también se ven atraídos por la arquitectura tradicional, las casas coloridas, las ruinas del viejo fuerte de Santiago y el muelle histórico,.

Para el cuarto puesto en el ranking, Valladolid es señalada por unir el valor histórico de su arquitectura con recursos naturales destacados. Las edificaciones coloniales, como la parroquia de San Servacio y el convento de San Bernardino de Siena, forman parte del atractivo central, complementado por la presencia del céntrico cenote Zací.

El listado elaborado por ScribNews concluye con Maní en la quinta posición, un Pueblo Mágico cuya identidad radica en su herencia franciscana. El exconvento de San Miguel Arcángel, uno de los mayores de la península, destaca junto a calles de piedra y casas de teja roja que evocan tiempos coloniales.

Aunque el entorno natural aquí no ostenta el protagonismo visto en otros municipios yucatecos, la calidad arquitectónica y la conservación del patrimonio hacen de Maní un destino turístico atractivo.

