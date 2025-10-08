México

¿Cuáles son los 5 Pueblos Mágicos más bonitos de Nayarit, según la IA?

Un análisis de inteligencia artificial revela cuáles son los destinos imperdibles del estado

Por Joshua Espinosa

Guardar
Sayulita encabeza el ranking por
Sayulita encabeza el ranking por su combinación de playas, arte y arquitectura colorida. (Sectur)

Explorar el territorio de Nayarit es sumergirse en paisajes que combinan historia, naturaleza y arquitectura tradicional. A propósito de orientar a los lectores en la búsqueda de los destinos más cautivadores del estado, ScribNews, la inteligencia artificial de Infobae, ha analizado y seleccionado los cinco Pueblos Mágicos que más sobresalen por su armonía entre riqueza natural y legado arquitectónico.

En la quinta posición se encuentra Jala, un rincón enclavado entre montañas que resulta un escaparate de la arquitectura colonial. Sus calles de piedra y la imponencia de la Basílica Lateranense de Nuestra Señora de la Asunción—considerada una de las más grandes de la región—le otorgan un perfil único entre los Pueblos Mágicos. Pero el encanto de esta localidad no se limita a lo construido por el hombre: el volcán Ceboruco, próximo al poblado, ofrece paisajes imponentes y rutas ideales para el senderismo y la fotografía.

Subiendo un peldaño, la cuarta posición corresponde a Ixtlán del Río. Este Pueblo Mágico alberga la Zona Arqueológica homónima (o de Los Toriles), cuyo templo circular es un caso singular dentro del legado prehispánico de México. Más allá de la historia antigua, las plazas centrales, los templos y las aguas termales bordean un entorno montañoso que enmarca este destino con una atmósfera tranquila y una vista privilegiada.

Mexcaltitán destaca como la 'Venecia
Mexcaltitán destaca como la 'Venecia mexicana' por su entorno lacustre y calles inundables. Sectur

En el número tres figura Compostela. El visitante reconoce en seguida la emblemática parroquia de Santo Santiago Apóstol que sobresale en la plaza principal. Su entorno natural, compuesto por lomas que envuelven el poblado, le aportan serenidad y un aire rural que fue altamente valorado en el análisis de la IA.

Ocupando el segundo puesto, Mexcaltitán se alza como uno de los destinos más originales de todo México. Popularmente conocida como la “Venecia mexicana”, esta isla revela su carácter único durante la temporada de lluvias, cuando sus calles se cubren de agua y los traslados se hacen en lancha. Enmarcada por manglares, lagunas y casas de vivos colores, este Pueblo Mágico dispone de un entorno lacustre que le otorga identidad propia.

Jala impresiona con su arquitectura
Jala impresiona con su arquitectura colonial y la cercanía al volcán Ceboruco. Sectur

Finalmente, en la cima de este listado elaborado por la IA de Infobae se encuentra Sayulita, que ha conquistado tanto a viajeros nacionales como extranjeros. Este Pueblo Mágico es reconocido por la perfecta integración de calles empedradas, viviendas pintadas en colores vibrantes, galerías de arte y, sobre todo, playas de fuerte oleaje ideales para la práctica del surf.

De acuerdo con el modelo comparativo de ScribNews (construida a partir de criterios que priorizaron tanto la conservación y el encanto de la arquitectura típica como la riqueza del entorno natural), Sayulita se distingue porque cumple con los criterios mencionados, por eso se considera el Pueblo Mágico más bonito de Nayarit.

Temas Relacionados

Pueblos Mágicos Nayarit Sayulita Jala Ixtlán del Río MexcaltitánCompostelaTurismoVacacionesmexico-noticias

Más Noticias

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

La actriz de “La Familia P.Luche” fue pasada por alto por los reporteros en Televisa, mientras sus compañeros acaparaban la atención tras el final de “La Casa de los Famosos”

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

El periodista Javier Ceriani afirmó que la actitud del padre de Abelito estaría relacionada con la historia personal de la novia, sumando una nueva capa de intriga al drama familiar

Aseguran que el enojo del

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El narrador deportivo analizó la actuación del Tri y evidenció algunas deficiencias

Martinoli menosprecia la goleada de

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

El Departamento del Tesoro estadounidense señala diversas empresas usadas para las operaciones

Así es como una familia

Cuántas calorías tiene el huevo revuelto y qué tan saludable es para el desayuno

Este popular alimento es uno de los preferidos por las familias para comenzar el día

Cuántas calorías tiene el huevo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así es como una familia

Así es como una familia ligada a Los Chapitos seguiría suministrando precursores a pesar de las sanciones de EEUU

Dan 20 años de prisión a exalcaldesa en Veracruz por el homicidio de su secretario particular

Procesan al presunto responsable de ataque armado que dejó un agente ministerial muerto y dos lesionados en Hidalgo

Ejército y Guardia Nacional reportan enfrentamiento armado en municipio de Michoacán donde opera el CJNG

Caen dos presuntos miembros del CJNG en Edomex, ligados con secuestros, venta de droga y cobro de piso

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco habría sido ignorada

Dalílah Polanco habría sido ignorada por la prensa mientras Aldo de Nigris y Abelito dan entrevistas

Aseguran que el enojo del papá de Abelito es la novia del influencer, pues tiene un pasado turbio: “Vende caricias”

¿Se terminó la amistad? Kunno ya no dará declaraciones sobre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Abelito se pone celoso cuando le recuerdan a Aldo de Nigris su amistad con Yetus Prime

¿Quién es Matilde la Muerta, hija de una famosa conductora mexicana? 

DEPORTES

Martinoli menosprecia la goleada de

Martinoli menosprecia la goleada de México ante Chile en el Mundial Sub-20

El jugador de Cruz Azul al que Vicente Sánchez llevaría a la Selección de Uruguay: “Se lo merece”

¿Cómo quedó la tabla de la Liga MX tras la jornada 12?

Los mejores memes que dejó el triunfo de México sobre Chile en el Mundial Sub-20: “No hubo mermelada”

Argentina vs Nigeria, IA predice al próximo rival de México en el Mundial Sub-20