México

Estos son los 5 Pueblos Mágicos más visitados de México, según la IA

Lugares emblemáticos como Tepoztlán, Valle de Bravo y Tequila encabezan la lista de sitios preferidos por turistas nacionales e internacionales

Por Merary Nuñez

Guardar
Tequila, reconocido por la UNESCO,
Tequila, reconocido por la UNESCO, combina tradición con paisajes agaveros que son un ícono nacional Crédito: Secretaría de Turismo de México

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de los Pueblos Mágicos que se lleva a cabo este 5 de octubre por el decreto presidencial de el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

Fecha instaurada para reconocer la riqueza y belleza cultural que albergan los más de 100 lugares que cuentan con esta denominación —Pueblo mágico—.

En este contexto, le preguntamos a ScribNews, la IA de Infobae, cuáles son los Pueblos más visitados de México, a lo que respondió:

En primer lugar se encuentra Tepoztlán, Morelos, se ubica a 17 km de Cuernavaca, de acuerdo con la Secretaría de Turismo es un pueblo que alberga la zona arqueológica del Tepozteco , construida en el siglo XII y dedicada al dios de la fertilidad, desde donde se obtiene una vista panorámica del valle.

Entre los destinos turísticos se encuentra el ex convento de Nuestra Señora de la Natividad, parte de la Ruta de los Conventos de Morelos y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, resguarda más de 1.600 metros de pintura mural que reflejan el arte cristiano temprano en América.

El sincretismo cultural y religioso se manifiesta en la vida cotidiana, la gastronomía y las festividades locales, como el Carnaval con el tradicional Brinco del Chinelo.

(Foto: Gettyimages)
(Foto: Gettyimages)

Como segundo destino, se posiciona Valle de Bravo, Estado de México, este sitio destaca por su clima templado durante todo el año y por estar rodeado de paisajes boscosos, que en temporada invernal sirven de refugio a la mariposa monarca.

El nombre original de la localidad era Pameje, de origen mazahua, y fue modificado en los primeros años de la Colonia a San Francisco del Valle de Temascaltepec. Posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX, adoptó el nombre actual en honor al general Nicolás Bravo.

Tequila, Jalisco se posiciona en el tercer lugar, reconocido por su tradición en la producción de tequila, este destino se caracteriza por su clima semiárido y subtropical, con una temperatura promedio de 23 ℃.

El desarrollo de la industria tequilera en Tequila se remonta a la llegada de los españoles en 1530 y a la fundación de la primera destilería en 1600.

En cuarto lugar, Taxco, Guerrero reconocido por su arquitectura de cantera y su tradición platera. Entre sus principales atractivos se encuentra la Parroquia de Santa Prisca, cuya cúpula de talavera y torres de cantera rosada representan un ícono arquitectónico de estilos churrigueresco y barroco mexicano.

Finalmente, San Miguel de Allende, ubicado en el estado de Guanajuato, entre los principales atractivos, la Parroquia de San Miguel Arcángel destaca por su ampliación en el siglo XVIII, inspirada en las iglesias góticas europeas.

Temas Relacionados

Día Nacional de los Pueblos MágicosPueblos mágicosDestinos turísticosturismoMéxicomexico-noticias

Más Noticias

Esta mascarilla rejuvenecedora hecha con mandarina es perfecta para desaparecer las manchas del rostro

Esta combinación puede ayudar a mejorar la salud de la piel

Esta mascarilla rejuvenecedora hecha con

Esta es la verdadera razón por la que C4 Jiménez continúa atacando a Sandra Cuevas, según su versión | Video

Pese a que la exmandataria afirma que no es un pleito importante, las implicaciones jurídicas podrían aparecer en cualquier momento para el periodista

Esta es la verdadera razón

¿Quién faltó? Gobernadores, legisladores y gabinete acompañan a Sheinbaum en su Primer Informe de Gobierno

Mandatarios estatales, incluso de oposición, y funcionarios federales asistieron a la ceremonia en el Zócalo capitalino; Adán Augusto López y Andrés Manuel López Beltrán coincidieron en la zona de invitados

¿Quién faltó? Gobernadores, legisladores y

Xóchitl Gálvez acusa que Sheinbaum ignoró alerta sobre huachicol fiscal en debate presidencial

La excandidata presidencial revive polémica con Sheinbaum en torno al delito de tráfico de combustibles en México

Xóchitl Gálvez acusa que Sheinbaum

Hoy No Circula lunes 6 de octubre: evita multas en CDMX y Edomex

¿Vas a manejar enla Ciudad de México y su zona conurbada, así como en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco? Checa aquí cuales son losautomóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula lunes 6
MÁS NOTICIAS

NARCO

Narcomenudeo en CDMX: persecución y

Narcomenudeo en CDMX: persecución y captura en Álvaro Obregón deja 3 detenidos y más de 280 dosis de droga decomisadas

Reportan que Alexander, el policía secuestrado en Culiacán, no era escolta del hijo del gobernador Rubén Rocha Moya

Violencia en Michoacán: tres muertos y una mujer herida tras ataque armado a caseta de vigilancia

Hallan tres cadáveres maniatados y con signos de violencia en Jacona, Michoacán

Operativo en Mazatlán: fuerzas federales aseguran arsenal y detienen a cinco personas tras persecución armada

ENTRETENIMIENTO

Filtran lista completa de los

Filtran lista completa de los participantes de La Casa de los Famosos México 4 y causa furor en redes

Shiki sorprende al revelar sus planes con el premio de 4 millones de pesos de La Casa de los Famosos México 3 en caso de ganar

Dalílah Polanco revela en qué gastaría los 4 millones de pesos si gana La Casa de los Famosos México 3

¿Taylor Swift plagió canción de Luis Miguel? Comparan su nuevo sencillo con ‘Dos Enamorados’ de El Sol de México

Juan Osorio tiene su propio final de telenovela y se casa con Eva Daniela, actriz 38 años menor

DEPORTES

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’

Enrique Iglesias se echa ‘palomazo’ con Checo Pérez durante concierto en Guadalajara | Video

Se filtran primeras imágenes de Omar “N”: Fiscalía dicta prisión preventiva por presunto abuso sexual

Trasladan a Omar ‘N’, exfutbolista de Chivas, al penal de Puente Grande tras acusaciones de abuso a menor

¿Cuándo y a qué hora ver el Chile vs México, Octavos de Final del Mundial Sub-20?

Futbolistas de la Liga MX involucrados en acusaciones de abuso y acoso sexual