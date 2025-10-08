México

Sandra Cuevas anuncia película de “sus amores prohibidos” tras detenciones de El Choko y El Topo

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc aseguró que contará la historia de sus relaciones con dos integrantes de La Chokiza y de La Unión Tepito

Por Ale Huitron

CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)
CRÉDITO: X(@SandraCuevas_)

Sandra Cuevas, exalcaldesa de la Cuauhtémoc, anunció la realización de una película en la que contará la historia de sus “amores prohibidos” tras la detención de dos de sus exparejas, identificados como presuntos integrantes de La Chokiza y la Unión Tepito.

En conferencia de prensa realizada desde su Galería de Arte, Cuevas detalló que luego de la captura de Giovanni Mata, alias “El Topo”, identificado como integrante de la Unión Tepito y exfuncionario de la Cuauhtémoc durante su administración, decidió no aclarar su relación con el detenido debido a que le propusieron realizar una película.

“Por eso no salí a hablar del segundo que detuvieron. Ustedes van a tener la historia completa en una película, porque gracias a esa publicidad me ofrecieron hacer una película y contar la historia”, afirmó.

En este material audiovisual también se contará la relación que tuvo con Alejandro Gilmare, alias “El Choko”, presunto líder regional de “La Chokiza” que fue detenido el pasado 11 de septiembre en el Estado de México.

Cabe mencionar que durante una conferencia de prensa llevada a cabo el pasado 18 de septiembre, la también empresaria confirmó que tuvo una relación efímera con ambos sujetos en distintos meses.

Alejandro Mendoza a la izquierda,
Alejandro Mendoza a la izquierda, le sigue Giovanni Mata y la exalcaldesa de la Cuauhtémoc. Foto: X/@c4jimenez

Además, la exalcaldesa detalló que la película se titularía “Sandra Cuevas y sus amores prohibidos”, en la que se contará la historia de sus exparejas vinculadas con el organizaciones criminales.

“A mí no se me hace interesante, pero bueno, a alguien se le hizo interesante y van a hacer la película de Sandra Cuevas y sus amores prohibidos, yo no tengo la culpa”, comentó.

El material se encuentra en proceso de pre-producción. Los realizadores están trabajando en el guion, así como en el elenco que participará para representar a los dos detenidos.

Además, Cuevas afirmó que “El Choko” y “El Topo” son las únicas parejas que tuvo con vínculos delictivos.

“No tengo más de ese tipo, no tengo más novios de ese tipo, y les doy mi palabra, no tengo más, fueron ellos dos, fue para mí algo efímero”, aseguró.

En redes sociales circulan imágenes
En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)

Y es que desde la primera ocasión en la que habló sobre Alejandro Gilmare, la exalcaldesa detalló que desde su divorcio no ha tenido relaciones serias, solo efímeras.

Debido a esto, Cuevas pidió que no se le criminalice por haber tenido vínculos afectivos con los dos sujetos, ya que se trata de hechos pasados.

“Fueron parte de mi vida, pero yo creo que primero hay que esperar su sentencia, punto número uno. Segundo punto, que no se me vincule, no se me tache, no se me criminalice porque tuve dos amores o dos relaciones efímeras (…) Ya pasaron hace tiempo, no tengo otros vínculos”, afirmó.

