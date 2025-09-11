México

Cae Alejandro “N”, alias ‘El Choko’, presunto líder de La Chokiza

Esta detención reavivó señalamientos por supuestos vínculos entre Alejandro “N” y figuras políticas como Sandra Cuevas

Por Jesús Tovar Sosa

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ecatepec y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), fue detenido Alejandro “N”, alias “El Choko”, identificado como el principal presunto líder del grupo criminal La Chokiza, con operación en el Estado de México.

La captura se llevó a cabo la tarde de este miércoles en un restaurante de snacks ubicado en la plaza Las Américas, una zona concurrida del municipio. De acuerdo con las autoridades, en el momento de su detención “El Choko” se encontraba acompañado de su madre y de varios colaboradores cercanos. El operativo fue ejecutado con precisión y en cuestión de minutos, sin que se reportaran incidentes mayores.

Durante el procedimiento, uno de los agentes notificó a Alejandro “N” sobre la orden de aprehensión vigente en su contra, relacionada con diversos delitos de alto impacto. Entre los crímenes que se le atribuyen están: extorsión, tráfico de drogas, invasión de propiedades, homicidios, y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones de la FEMDO, ubicadas en Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La Chokiza Foto: (Arcgivo)

Aunque algunos de sus acompañantes intentaron oponerse al arresto, la situación fue controlada rápidamente por los elementos federales. En redes sociales circuló un supuesto informe de cierre de vialidades, que fue desmentido horas después.

La Chokiza es una organización criminal con fuerte presencia en Ecatepec y otros municipios mexiquenses. Su modus operandi incluye narcomenudeo, cobro de piso y despojo de inmuebles. En años recientes, el grupo ha sido vinculado también con estructuras sindicales que operan en la informalidad y en zonas urbanas de alta densidad poblacional.

La figura de “El Choko” ha sido objeto de controversias públicas. Recientemente, el periodista Carlos Jiménez difundió un video donde se ve a Sandra Cuevas, exalcaldesa de Cuauhtémoc, bailando con un hombre que identificó como Alejandro “N”, alias “El Choko”. También circularon imágenes de ambos posando para una fotografía. Si bien Cuevas no ha sido imputada formalmente, la cercanía con el presunto criminal generó fuerte debate en medios y redes sociales.

En redes sociales circulan imágenes en donde se vincula a "El Choko" con Sandra Cuevas. Foto: (Redes sociales)

Asimismo, Azucena Cisneros Coss, actual presidenta municipal de Ecatepec, también ha sido señalada por supuestos vínculos con La Chokiza. En 2023, circuló un video donde invitaba a una celebración del aniversario del grupo delictivo, describiendo a “El Choko” como “un gran ser humano”. Durante dicho evento, asistentes realizaron disparos al aire, lo que provocó temor en la comunidad.

La organización La Chokiza está presuntamente vinculada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), una estructura señalada por delitos como extorsión y despojo de predios. Varios de sus integrantes ya han sido detenidos y vinculados a proceso.

Las autoridades confirmaron que seguirán las investigaciones para determinar el alcance real de las operaciones de “La Chokiza” y las posibles redes de protección política y social que hayan facilitado su expansión.

