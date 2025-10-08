Guardia Nacional asegura más de 10 mil cartuchos útiles y cargadores tras revisiones en San Ignacio, Sinaloa

El aseguramiento de las municiones y los cartuchos útiles se dio después de que elementos federales realizaran inspecciones de seguridad en la región de las Las Lajas | X / @Eco1_LVM

Durante un operativo conjunto en la localidad de Las Lajas ―ubicado en el municipio de San Ignacio, Sinaloa― elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), lograron el aseguramiento de un importante arsenal.

La acción tuvo lugar en la comunidad de Las Lajas, donde las fuerzas federales y estatales realizaban reconocimientos terrestres como parte de las labores de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva. En el sitio, los elementos localizaron 56 cargadores y un total de más de 10 mil cartuchos de diversos calibres, los cuales estaban ocultos en condiciones que sugerían su uso por parte de grupos armados.

Todo el material bélico fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal, quien se encargará de iniciar las investigaciones correspondientes para determinar su origen y posible vinculación con organizaciones criminales que operan en la región.

El decomiso se estima en 56 cargadores y más de 10 mil cartuchos útiles en mano de la Guardia Nacional en Sinaloa | Guardia Nacional

Crisis de seguridad y policiales en Sinaloa: van 57 policías fallecidos

La crisis de seguridad en Sinaloa se intensificó tras el asesinato de un agente de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en el sector Stanza Cantabria, en Culiacán, ocurrido la tarde del 7 de octubre. Con este hecho, la cifra de policías asesinados en el estado durante 2025 asciende a 57 en medio de una creciente preocupación por la vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad.

El ataque se registró mientras los agentes realizaban labores de prevención en la zona. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), un grupo de civiles armados abrió fuego contra los elementos, quienes respondieron a la agresión. Sin embargo, uno de los policías murió en el lugar a causa de las heridas por proyectil de arma.

Así mismo, se destaca que el vehículo utilizado por los agresores fue descrito como una camioneta tipo SUV, pero, hasta el momento, no se han reportado detenidos. La víctima fue identificada como Fernando de Jesús Lagunes García, hijo del Secretario de Seguridad Pública del municipio de Cosalá, según confirmó la SSP en redes sociales y el medio local Riodoce.

Policías y soldados revisan a conductores en un control de seguridad en Culiacán, en el estado de Sinaloa, México, el miércoles 26 de febrero de 2025 | Fernando Llano / Associated Press

Culiacán asegura que hay seguridad y protección a la ciudadanía

Horas antes del ataque, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, había declarado que su administración mantiene una revisión constante de los operativos de seguridad y trabaja en coordinación con los tres niveles de gobierno para proteger tanto a los agentes como a la ciudadanía:

“Uno de los mayores pendientes ha sido garantizar que nuestros compañeros estén en condiciones de seguridad”, afirmó el edil durante la inauguración de una planta potabilizadora en El Salado.

Gámez Mendívil subrayó que el trabajo policial requiere atención inmediata y acciones coordinadas, dada la naturaleza delicada de sus funciones: “Conforme avanzamos seguimos identificando la problemática, seguimos haciendo ajustes y mejoramos”, dijo. No obstante, el asesinato del agente ocurrió pocas horas después de sus declaraciones.

El asesinato del elemento policial se dio después de que el alcalde de Culiacán diera a conocer que hay "certeza en temas de seguridad" en la ciudad | Noroeste

Hasta el momento, el gobernador Rubén Rocha Moya no ha emitido postura pública sobre el incremento de violencia contra policías en la entidad. Mientras tanto, las autoridades continúan con los operativos de búsqueda de los responsables del ataque, en medio de una creciente exigencia por fortalecer la seguridad en Sinaloa.