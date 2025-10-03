Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

Hasta el momento, la SSPE de Sinaloa solo ha confirmado el ataque armado en la zona de Aguaruto, Sinaloa | Facebook / Policía Estatal Preventiva de Tijuana

Un ataque armado alteró la tranquilidad de la sindicatura de Aguaruto ―ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa― la noche del jueves 2 de octubre cuando un grupo de civiles armados disparó contra cuatro hombres que jugaban voleibol en una cancha pública. El saldo fue la muerte de un agente activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y tres personas lesionadas; entre ellas, su padre, un agente jubilado, según reportes de los medios Noroeste y Riodoce.

De acuerdo con ambos medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas en una zona cercana a la carretera Culiacán-Navolato; específicamente, en una gasolinera frecuentada en la colonia La Compuerta. La víctima mortal fue identificada como Josué Guadalupe “N”, de 27 años de edad, quien se desempeñaba como agente activo de la Policía Estatal Preventiva ―asignado a Servicios de Protección―, según información de fuentes locales.

A pesar de que el agente estatal fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas de bala. Hasta el corte de esta nota, solo la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa (SSPE) ha confirmado la agresión.

La víctima mortal de este tiroteo nocturno fue identificado como el oficial Josué Guadalupe de 27 años de edad | Rashide Frías / Cuartoscuro

La identidad de los lesionados: información preliminar

Respecto a los lesionados, Noroeste precisa que uno de ellos es Guadalupe “N”, de 54 años, padre del agente fallecido y también agente jubilado de la corporación. Además, resultaron heridos Florencio “N”, de 56 años, también jubilado de la Policía Estatal Preventiva, y José Ramón “N”, de 70 años.

Los tres recibieron atención médica tras el ataque. Por su parte, Ríodoce coincide en la identidad de Josué Guadalupe “N” como la víctima fatal y de su padre como uno de los heridos, aunque señala que este último tiene 50 años y que los otros dos lesionados no habían sido identificados al cierre de su reporte.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Aguaruto? Esto se sabe

Sobre la dinámica del ataque, se detalla que los cuatro hombres se encontraban conviviendo en la cancha de voleibol, ubicada a pocos metros de la carretera principal y cerca de un canal de riego cuando civiles armados a bordo de un vehículo Kia pasaron frente al lugar y dispararon contra ellos.

Los agresores huyeron inmediatamente y, hasta el momento, no se conoce su paradero. Aunado a ello, se añade que en el sitio había más personas, quienes lograron escapar ilesas al dispersarse en distintas direcciones para resguardarse de los disparos.

La identidad de las víctimas se ha dado a conocer solo por información de medios locales como Riodoce y Noroeste | Isaac Esquivel / Agencia EFE

En cuanto a la atención de los heridos, paramédicos del Grupo Voluntario de Aguaruto y socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron a los lesionados a un hospital. Minutos después del ataque, agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno arribaron a la zona para iniciar las investigaciones y recabar información sobre lo ocurrido.

Finalmente, en la escena del crimen, los peritos localizaron numerosos casquillos de arma larga, evidencia del poder de fuego utilizado y del nivel de violencia que marcó la noche del jueves 2 de octubre en Aguaruto.