México

Tiroteo nocturno en Aguaruto, Sinaloa, deja un policía muerto y tres lesionados en campo de voleibol

En hechos casi paralelos, se registró que un menor de edad también fue víctima de un atentado a balazos en la zona de Culiacán

Por Diego Mendoza López

Guardar
Hasta el momento, la SSPE
Hasta el momento, la SSPE de Sinaloa solo ha confirmado el ataque armado en la zona de Aguaruto, Sinaloa | Facebook / Policía Estatal Preventiva de Tijuana

Un ataque armado alteró la tranquilidad de la sindicatura de Aguaruto ―ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa― la noche del jueves 2 de octubre cuando un grupo de civiles armados disparó contra cuatro hombres que jugaban voleibol en una cancha pública. El saldo fue la muerte de un agente activo de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y tres personas lesionadas; entre ellas, su padre, un agente jubilado, según reportes de los medios Noroeste y Riodoce.

De acuerdo con ambos medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 20:30 horas en una zona cercana a la carretera Culiacán-Navolato; específicamente, en una gasolinera frecuentada en la colonia La Compuerta. La víctima mortal fue identificada como Josué Guadalupe “N”, de 27 años de edad, quien se desempeñaba como agente activo de la Policía Estatal Preventiva ―asignado a Servicios de Protección―, según información de fuentes locales.

A pesar de que el agente estatal fue trasladado a un hospital, donde falleció poco después debido a la gravedad de las heridas de bala. Hasta el corte de esta nota, solo la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa (SSPE) ha confirmado la agresión.

La víctima mortal de este
La víctima mortal de este tiroteo nocturno fue identificado como el oficial Josué Guadalupe de 27 años de edad | Rashide Frías / Cuartoscuro

La identidad de los lesionados: información preliminar

Respecto a los lesionados, Noroeste precisa que uno de ellos es Guadalupe “N”, de 54 años, padre del agente fallecido y también agente jubilado de la corporación. Además, resultaron heridos Florencio “N”, de 56 años, también jubilado de la Policía Estatal Preventiva, y José Ramón “N”, de 70 años.

Los tres recibieron atención médica tras el ataque. Por su parte, Ríodoce coincide en la identidad de Josué Guadalupe “N” como la víctima fatal y de su padre como uno de los heridos, aunque señala que este último tiene 50 años y que los otros dos lesionados no habían sido identificados al cierre de su reporte.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Aguaruto? Esto se sabe

Sobre la dinámica del ataque, se detalla que los cuatro hombres se encontraban conviviendo en la cancha de voleibol, ubicada a pocos metros de la carretera principal y cerca de un canal de riego cuando civiles armados a bordo de un vehículo Kia pasaron frente al lugar y dispararon contra ellos.

Los agresores huyeron inmediatamente y, hasta el momento, no se conoce su paradero. Aunado a ello, se añade que en el sitio había más personas, quienes lograron escapar ilesas al dispersarse en distintas direcciones para resguardarse de los disparos.

La identidad de las víctimas
La identidad de las víctimas se ha dado a conocer solo por información de medios locales como Riodoce y Noroeste | Isaac Esquivel / Agencia EFE

En cuanto a la atención de los heridos, paramédicos del Grupo Voluntario de Aguaruto y socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y trasladaron a los lesionados a un hospital. Minutos después del ataque, agentes de seguridad de los tres niveles de gobierno arribaron a la zona para iniciar las investigaciones y recabar información sobre lo ocurrido.

Finalmente, en la escena del crimen, los peritos localizaron numerosos casquillos de arma larga, evidencia del poder de fuego utilizado y del nivel de violencia que marcó la noche del jueves 2 de octubre en Aguaruto.

Temas Relacionados

BalaceraAtaque armadoPolicía Estatal PreventivaSSP SinaloaViolencia en SinaloaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

El joven oriundo del Edomex mostró cómo adaptó el lugar para convertirlo en un departamento

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive

Mujer enloquece en fiesta al lanzar cazuela por querer un taco extra: usuarios la bautizan como “Lady Taco” y ”Lady Hambreada"

El suceso ocurrió en una fiesta en Mazatlán, Sinaloa, por lo que la mujer mostró su furia al no obtener un taco más de los cinco que le habían dado

Mujer enloquece en fiesta al

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

La Vocería de Seguridad estatal reveló que se mantiene la vigilancia por tierra y aire

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

En hechos recientes un grupo armado había atacado la camioneta de seguridad donde viajaba la nieta del gobernador

Reportan secuestro de un escolta

Amenaza de bomba en FES Iztacala moviliza a cuerpos de emergencia: desalojan a estudiantes y maestros l Video

Autoridades activan protocolos de seguridad tras mensaje que advertía sobre explosivo y posible tiroteo

Amenaza de bomba en FES
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas

Cuerpos de seguridad de Tamaulipas repelen ataque armado en ejido La Llorona, Reynosa, no hay heridos ni detenidos

Reportan secuestro de un escolta del hijo de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

Deportan a México y detienen a Sandra Lucía Téllez por su presunta responsabilidad en tragedia de la Guardería ABC

Autoridades investigan ejecución de menor de edad en Culiacán, Ejército resguarda el área tras ataque

Huachicol fiscal deja pérdidas históricas al erario mexicano por más de 600 mmp

ENTRETENIMIENTO

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive

Estudiante de Ingeniería Biomédica vive en una cisterna sin baño ni toma de agua en CDMX

Christian Nodal sorprende a sus fans con un foto sin camisa

Caso Micky Hair: Eduardo ‘N’ aparece y rechaza ser autor intelectual del asesinato

Aleks Syntek desata polémica por insensible comentario a Tito Fuentes sobre los estragos de las adicciones

“Cizañosa”: Poncho De Nigris protagoniza encontronazo con reportera tras ser cuestionado sobre rumores de su pasado

DEPORTES

Los récords de Lionel Messi

Los récords de Lionel Messi que podría superar Gilberto Mora en el Mundial Sub-20 2025

Representante de Gilberto Mora asegura podría dar el salto al futbol europeo en 2026

Atlas fortalece su cuerpo técnico al fichar a deportista olímpica mexicana

Enrique Borja respalda a Gilberto Mora para el Mundial 2026: “Tiene la calidad y la capacidad”

TRIONDA: cuánto cuesta el balón del Mundial 2026 en pesos mexicanos