Suman 57 policías asesinados en Sinaloa, alcalde de Culiacán asegura que atiende la crisis de seguridad a agentes

El presidente de Culiacán, Juan de Dios Gámez (centro) declaró que su administración trabajará para proteger a los elementos de seguridad. (FOTO: X: @JuandDiosGamez)

Tras la inauguración del inicio de obras para la construcción de una planta potabilizadora de agua para la sindicatura de El Salado, el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, declaró que su administración continúa los labores de protección para los elementos de seguridad en Sinaloa.

Pocas horas después de las declaraciones del edil, un policía estatal fue asesinado en el sector Stanza Cantabria, sumando 57 elementos de seguridad asesinados en el estado.

“Estamos en permanente revisión y atención de la problemática de manera general e integral.

“Uno de los mayores pendientes que tenemos ha sido esto, saber que nuestros compañeros y compañeras que han estado en la tarea de la seguridad, pues también estén en condiciones de seguridad. Hemos venido haciendo ajustes”, dijo el alcalde al ser cuestionado por Noroeste.

Hasta el momento, se reportaron 57 elementos de seguridad asesinados en Sinaloa. (Foto: Cuartoscuro)

Gámez Mendívil también aseguró que una de las principales tareas que tiene su equipo de trabajo es revisar constantemente los operativos de los agentes de seguridad para brindar atención inmediata ante cualquier problemática.

Asimismo, el edil mencionó que dicha tarea debe tener sumo cuidado, pues, debido a que el trabajo policial es delicado se debe accionar de manera coordinada entre los diferentes niveles de gobierno para además de proteger a los policías, cumplir con la misión de proteger a la ciudadanía y aprehender a los sospechosos de delitos.

“Conforme avanzamos seguimos identificando la problemática, seguimos haciendo ajustes y mejoramos.

“Afortunadamente tenemos algún tiempo ya que no hemos tenido problemas”, comentó el edil antes de reportarse el asesinato del policía estatal.

El edil mencionó que la tarea de proteger a los elementos de seguridad debe ser de manera cuidadosa debido a las operaciones riesgosas de los agentes.

Esto se sabe del asesinato del elemento estatal en Sinaloa

El pasado 7 de octubre un elemento de la Policía Estatal Preventiva fue asesinado por civiles armados durante un ataque ocurrido la tarde de este martes cuando realizaban labores de prevención en el municipio de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), los agentes realizaban trabajos preventivos en el sector de Stanza Cantabria cuando un grupo de sujetos abrió fuego en su contra.

Tras el ataque, la dependencia informó que los elementos agredidos respondieron el ataque, sin embargo, un agente de la corporación falleció en el sitio debido a las heridas por proyectil de arma.

Harfuch lamentó el ataque y el fallecimiento del elemento de seguridad en Sinaloa. Foto: X/@OHarfuch

A pesar de que las autoridades desplegaron un operativo para continuar con la búsqueda de los responsables, no se han reportado detenidos y los únicos indicios del ataque fue la identificación del vehículo la cual describieron como una camioneta tipo SUV.

Finalmente, una publicación de la cuenta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa identificó a la víctima como Fernando de Jesús Lagunes García, quien según Riodoce, es hijo del Secretario de Seguridad Pública de Cosalá.