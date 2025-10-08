Este es el último día para recoger la tarjeta que otorga hasta 3 mil pesos

La tarjeta para el programa Pensión Mujeres Bienestar comenzó a entregarse este 7 de octubre de 2025. | Secretaría del Bienestar

A partir de este mes, miles de mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años empezarán a recibir la tarjeta para recibir el apoyo económico bimestral otorgado por el programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por el Gobierno de México.

El esquema está orientado específicamente a mujeres mexicanas dentro de ese rango de edad, sin distinciones sobre si cuentan o no con una pensión previa, siendo un apoyo universal que no exige acreditar condiciones socioeconómicas.

Este programa busca acompañar a las participantes en la etapa previa a los 65 años, momento en el que ingresan automáticamente al programa de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De acuerdo con información oficial, la distribución de tarjetas para quienes realizaron su registro en agosto se llevará a cabo del 7 de octubre al 7 de noviembre, proceso que se notificará a cada beneficiaria a través de un mensaje SMS enviado al número proporcionado durante el registro.

El mensaje confirmará la fecha, hora y lugar exactos a los que se deberá acudir para recoger la tarjeta.

Documentos para recibir la tarjeta del Banco del Bienestar de la Pensión Mujeres Bienestar 2025. Foto: X/@A_MontielR.

Así se puede recoger la tarjeta del programa para mujeres de 60 a 64 años de edad

Para recoger la tarjeta, las beneficiarias deberán presentarse en cualquiera de los módulos habilitados del Bienestar en todo el país. Es indispensable llevar consigo la identificación oficial vigente, tanto en original como en copia, y el talón morado entregado en el momento del registro.

Toda la gestión debe hacerse presencialmente, con el fin de evitar contratiempos y asegurar que el trámite se complete adecuadamente. También se recomienda mantenerse atentas a la recepción del SMS donde se detallarán los pasos a seguir para la recogida de la tarjeta.

Con la entrega de la tarjeta, a partir de este mes las mujeres inscritas comenzarán a recibir 3 mil pesos bimestrales depositados directamente en esa cuenta, utilizando la red del Banco del Bienestar.

Este monto tiene el objetivo de servir como ingreso adicional para satisfacer necesidades básicas, adquirir medicamentos o mejorar la calidad de vida de las beneficiarias. Es importante señalar que, al llegar a los 65 años, las mujeres serán incorporadas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, donde la suma se eleva a 6 mil 200 pesos bimestrales.

El programa se encuentra disponible en las 32 entidades federativas de México, asegurando cobertura tanto en zonas urbanas como rurales.

El Gobierno de México reafirma que ninguna mujer quedará desprotegida durante el periodo de transición hacia la vejez plena, reconociendo su contribución en ámbitos laborales, domésticos y comunitarios a lo largo de la vida, muchas veces sin una remuneración adecuada ni acceso a seguridad social.