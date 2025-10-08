México

Defensa confirma muerte de seis personas por balacera en Tamaulipas: relevan a agentes militares para investigación

La FGR inició una investigación para deslindar responsabilidades

Por Luis Contreras

Los hechos fueron registrados en la carretera Ciudad Mante-Tampico (@MexicoInformo)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó la muerte de seis personas durante una balacera registrada en Tamaulipas que también dejó personas heridas. Cinco individuos fallecieron en el sitio y uno de los lesionados murió durante el traslado al hospital.

Un comunicado fechado el 7 de octubre y compartido a través a través de las Comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar detalla que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación.

“El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la FGR, en la Ciudad de Tampico“, es parte del informe.

Militares percibieron amenaza a su integridad

Operativo en Tampico-Mante. (X/@MexicoInformo)

Fue aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre, a la altura del kilometro 71 de la mencionada carretera, agentes militares se desplazaban en un convoy compuesto por tres unidades. Los uniformados refieren que una camioneta color blanco que habría tratado de embestir a los efectivos.

Lo anterior derivó en que los agentes hicieran maniobras y utilizaran sus armas debido a que percibieron “una amenaza a su integridad física”. Es por ello que cinco personas murieron en el lugar y tres resultaron heridas

A los lesionados se les aplicaron los primeros auxilios y uno falleció durante el traslado al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico.

La Fiscalía General de Justicia Militar también fue informada de o ocurrido, por lo que de igual amanera inició una averiguación por lo sucedido.

(Captura de pantalla)

Poco antes de las 10:00 de la noche del 6 de octubre, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en la carretera Tampico - Mante, a la altura del puente de Estación Manuel.

Mientras que, horas después, pasado el mediodía del 7 de octubre, la misma institución compartió que en el sitio ocurrió una “situación de riesgo” en la que estuvieron involucrados elementos del Ejército.

“Las autoridades competentes mantienen un despliegue operativo en la zona y realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos plenamente y en su caso deslindar las responsabilidades”, añade la institución a través de sus redes sociales.

Algunos reportes refieren que el uso de armas por parte de los uniformados habría sido consecuencia de una “confusión” en el sitio y que las víctimas serían trabajadores que pasaban por la zona.

