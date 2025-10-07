Operativo militar en carretera Tampico–Mante por “situación de riesgo” habría dejado muertos y heridos

Carretera Tampico-Mante. (@MexicoInformo)

Un despliegue militar realizado la noche del 6 de octubre en la carretera Tampico–Mante, a la altura de Estación Manuel, ha generado una ola de versiones encontradas y alarma en el sur de Tamaulipas.

Fue alrededor de las 21:56 horas del 6 de octubre que un primer comunicado de la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que autoridades atendían el reporte de una persona lesionada presuntamente por proyectil de arma de fuego en la carretera Tampico–Mante, a la altura del puente de Estación Manuel.

Sin embargo, horas más tarde, ya durante los primeros minutos del 7 de octubre, la Vocería actualizó la situación indicando que personal militar había participado en un suceso catalogado como “situación de riesgo”.

En ese mensaje, la institución subrayó que el despliegue operativo en la zona continuaba, destinado a labores de investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes.

“Esta vocería reitera el compromiso de actualizar la información en cuanto se reciba un reporte oficial, por parte de las autoridades competentes”, se leía en el mensaje oficial.

Hasta el momento de cierre de esta nota, la Vocería de Seguridad Tamaulipas no ha proporcionado más detalles ni confirmado públicamente personas fallecidas relacionadas con este hecho.

Las versiones extraoficiales

Poco después de los comunicados oficiales, comenzaron a circular en redes sociales imágenes en las que puede verse una camioneta blanca con varios impactos de arma de fuego y volcada cerca de la barrera de contención.

Asimismo, otra de las imágenes mostraba al menos a cinco personas tendidas sobre el asfalto; paramédicos de la Cruz Roja atendiendo a heridos, así como a elementos militares y policías estatales en la escena.

Trasciende en medios locales que las fuerzas armadas habrían confundido a los ocupantes del vehículo, presuntamente trabajadores o jornaleros, con personas de un grupo delictivo, sin que hasta el momento se haya confirmado esta versión. Esta presunta confusión habría derivado en que los militares abrieran fuego contra la unidad.

Extraoficialmente se dice que el número de fallecidos podría oscilar entre tres y cinco personas.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada hasta ahora por ninguna autoridad. Tampoco se ha detallado el motivo claro del operativo o de la intervención armada por parte de los militares.

El incidente ocasionó el cierre total de la carretera en ese tramo y largas filas de vehículos detenidos por varios kilómetros. Usuarios en redes sociales hablaron de una “paralización y caos en la carretera”, donde el tránsito permaneció restringido durante varias horas.

La carretera Tampico–Mante es una de las principales rutas de comunicación de la región sur de Tamaulipas, conecta municipios clave y es frecuentemente empleada para el transporte de carga y pasajeros.