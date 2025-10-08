México

Cae otro camión de basura en socavón en alcaldía Cuauhtémoc

Vecinos y testigos señalaron que es una zona que recientemente tuvo reparaciones, por lo que debería estar en buenas condiciones

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Socavón en alcaldía Cuauhtémoc. Foto:
Socavón en alcaldía Cuauhtémoc. Foto: x.com/@Bomberos_CDMX

El cuerpo de Bomberos Ciudad de México atendió un hundimiento ocurrido la tarde de hoy, en el rescate de un camión de basura nuevamente, sin que se presentaran personas lesionadas y asegurando la zona.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Albino García y Juan A. Mateos, en la colonia Vista Alegre; al colapsar el pavimento, una de las llantas traseras del camión recolector de residuos de la alcaldía Cuauhtémoc cedió al peso del vehículo.

De nueva cuenta, un vehículo oficial resultó afectado por una oquedad previamente reportada por vecinos, lo cual se suma a otros hundimientos recientes en calles de la Ciudad de México donde existen antecedentes de reparaciones incompletas.

Vecinos y testigos señalaron que es una zona que recientemente tuvo reparaciones, por lo que debería estar en buenas condiciones. Según el Jefe Vulcano, la intervención concluyó de manera exitosa y el área quedó resguardada para evitar posteriores incidentes.

De acuerdo con las autoridades, el colapso del pavimento se agravó con la presencia de fracturas adicionales en el terreno, lo que obligó a acordonar la zona. Al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Protección Civil, quienes supervisaron el retiro del vehículo mediante una grúa. Tras la extracción, personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) inició una inspección estructural para determinar la causa del hundimiento.

Este incidente se suma al ocurrido en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero, donde otro camión cayó en un socavón de aproximadamente un metro de diámetro y uno de profundidad sobre avenida 414-A. Vecinos de ambas zonas han advertido la existencia de otras irregularidades similares y exigen acciones inmediatas de las autoridades para prevenir nuevos siniestros.

El fenómeno de los socavones afecta también a otras demarcaciones; en la alcaldía Iztapalapa, durante los días recientes, se han atendido oquedades de mayores dimensiones. Una de ellas obligó a evacuar decenas de familias y presenta 6,30 metros de ancho, 12 metros de largo y 9 metros de profundidad. La reparación estimada tomará al menos un mes.

Asimismo, en la colonia Revolución, un camión de refrescos cayó en un socavón de características semejantes, causado por daños a un colector subterráneo.

El problema de los socavones en la Ciudad de México cobra mayor visibilidad tras el reciente incidente en la colonia Vista Alegre, durante la temporada de lluvias los trabajos de saneamiento se vuelve más complicados y pese a programas como “Bachetón” o “Bacheo nocturno”, las autoridades capitalinas no se han dado abasto.

