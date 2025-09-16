Camión de basura cae en socavón en la GAM de la CDMX

Socavón en zona de juegos de unidad habitacional de la alcaldía Gustavo A. Madero, CDMX (@israellorenzana/X)

Un camión recolector de basura cayó en un socavón en San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Vecinos de la zona advirtieron que existen otras irregularidades similares en las vías, lo que evidencia un problema persistente de infraestructura. La comunidad exige atención inmediata de las autoridades para evitar nuevos incidentes.

El vehículo cayó en un socavón mientras circulaba por avenida 414-A, casi esquina con avenida 479, en la colonia San Juan de Aragón. El hoyo mide aproximadamente un metro de diámetro y uno de profundidad, no provocó personas lesionadas. Protección Civil permanece al pendiente para revisar la zona y evitar riesgos. La presencia de socavones refleja el deterioro vial en el área, según señalan habitantes.

El vehículo quedó atrapado en la llanta trasera, el incidente sucedió cuando el camión se encontraba en alto total. No se reportaron heridos. Hasta el momento, el conductor se encuentra a la espera de la grúa.

Después de más de hora y media, el camión fue retirado del socavón con la ayuda de una grúa, sin embargo la reparación aún no se ha comenzado.

El socavón quedó marcado con un par de palos que sobresalen del asfalto, acordonado, para evitar otro incidente.

Vecinos de la zona señalan que en el área, existen más socavones y que las autoridades al realizar las obras de reparación únicamente se tapa el área sin una mayor revisión.

Los socavones en la Ciudad de México son un problema que se incrementa, en días recientes en la alcaldía Iztapalapa también se han registrado oquedades en sitios importantes, tan solo el fin de semana pasado se han evacuado decenas de familias para poder reparar un socavón que abarca el ancho de una calle.

Dicho socavón con dimensiones de 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 9 metros de profundidad, tomará un mes en ser reparado y llevó a varios habitantes a refugiarse en albergues, ya que es imposible acceder a sus domicilios ni a sus pertenencias.

En la misma alcaldía pero en otra ubicación, un camión de refrescos cayó completamente dentro de un socavón de gran dimensión en la colonia Revolución, en calle 4 esquina avenida 5, en Iztapalapa, el cual mide 6.30 metros de ancho, 12 metros de largo y 8 metros de profundidad, originada por la afectación a un tramo del colector de 2.44 metros de diámetro, durante el pasado sábado.