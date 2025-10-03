Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de 2 mil 500 jóvenes

Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de mil 500 jóvenes Crédito: x.com/AztecaNoticias

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc atendió un reporte sobre una fiesta clandestina en la calle Dr. Bolaños Cacho, colonia Buenos Aires, donde se congregaron cerca de 2 mil 500 jóvenes en un predio de tres pisos.

Elementos de Policía, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA CDMX) desalojaron el sitio. Tras la intervención, únicamente dos jóvenes recibieron atención médica debido a crisis nerviosa.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales personal de seguridad acudió al lugar tras detectar la aglomeración y confirmó que el evento se realizaba sin los permisos correspondientes. Elementos de la policía desalojaron a los asistentes y colocaron sellos de clausura, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los presentes.

Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de mil 500 jóvenes Crédito ADN Noticias

La fiesta fue interrumpida como parte de los operativos para combatir reuniones masivas no autorizadas, debido también al hallazgo de un gran número de personas reunidas en un espacio cerrado y la ausencia de medidas de seguridad. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de concentraciones que puedan poner en peligro la integridad de los asistentes.

Hasta el momento se presume la detención de dos personas y se informó que todos los jóvenes han dejado el lugar, sin incidentes mayores ni intoxicaciones, sin embargo las autoridades no han brindado información oficial.

La inspección derivó de una denuncia ciudadana, en el evento se encontraba una gran cantidad de jóvenes, aparentemente estudiantes de nivel medio superior, de edades de entre 15 y 17 años, en lo que sería la inauguración de un bar clandestino en lo que anteriormente fue una fábrica.

La situación causó preocupación por el almacenamiento de alcohol en galones y lo que implicaría la venta del mismo a menores de edad.

Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar luego del operativo e informó que autoridades lograron impedir una tragedia en la colonia Buenos Aires, donde se localizó un antro clandestino con más de mil 200 menores en el interior. Detalló que en el lugar, los adolescentes se encontraban consumiendo alcohol y drogas y permanecían en un espacio sin salidas de emergencia ni medidas de protección.

Alessandra Rojo de la Vega tras operativo en bar clandestino. Foto: x.com/@@AlessandraRdlv

Rojo de la Vega señaló que, aunque en ocasiones su labor es vista de forma negativa, su prioridad siempre es la vida de las personas.

Información en desarrollo...