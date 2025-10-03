México

Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de 2 mil 500 jóvenes

La fiesta fue interrumpida como parte de los operativos para combatir reuniones masivas no autorizadas

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
Reportan fiesta clandestina en alcaldía
Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de mil 500 jóvenes Crédito: x.com/AztecaNoticias

Personal de la alcaldía Cuauhtémoc atendió un reporte sobre una fiesta clandestina en la calle Dr. Bolaños Cacho, colonia Buenos Aires, donde se congregaron cerca de 2 mil 500 jóvenes en un predio de tres pisos.

Elementos de Policía, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) y del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA CDMX) desalojaron el sitio. Tras la intervención, únicamente dos jóvenes recibieron atención médica debido a crisis nerviosa.

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales personal de seguridad acudió al lugar tras detectar la aglomeración y confirmó que el evento se realizaba sin los permisos correspondientes. Elementos de la policía desalojaron a los asistentes y colocaron sellos de clausura, con el objetivo de prevenir riesgos y garantizar la seguridad de los presentes.

Reportan fiesta clandestina en alcaldía Cuauhtémoc, desalojan a más de mil 500 jóvenes Crédito ADN Noticias

La fiesta fue interrumpida como parte de los operativos para combatir reuniones masivas no autorizadas, debido también al hallazgo de un gran número de personas reunidas en un espacio cerrado y la ausencia de medidas de seguridad. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de concentraciones que puedan poner en peligro la integridad de los asistentes.

Hasta el momento se presume la detención de dos personas y se informó que todos los jóvenes han dejado el lugar, sin incidentes mayores ni intoxicaciones, sin embargo las autoridades no han brindado información oficial.

La inspección derivó de una denuncia ciudadana, en el evento se encontraba una gran cantidad de jóvenes, aparentemente estudiantes de nivel medio superior, de edades de entre 15 y 17 años, en lo que sería la inauguración de un bar clandestino en lo que anteriormente fue una fábrica.

La situación causó preocupación por el almacenamiento de alcohol en galones y lo que implicaría la venta del mismo a menores de edad.

Por su parte, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió al lugar luego del operativo e informó que autoridades lograron impedir una tragedia en la colonia Buenos Aires, donde se localizó un antro clandestino con más de mil 200 menores en el interior. Detalló que en el lugar, los adolescentes se encontraban consumiendo alcohol y drogas y permanecían en un espacio sin salidas de emergencia ni medidas de protección.

Alessandra Rojo de la Vega
Alessandra Rojo de la Vega tras operativo en bar clandestino. Foto: x.com/@@AlessandraRdlv

Rojo de la Vega señaló que, aunque en ocasiones su labor es vista de forma negativa, su prioridad siempre es la vida de las personas.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

CDMXalcaldía CuauhtémocINVEASGIRPCmexico-noticias

Más Noticias

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

Figura clave en los 90, brilló con técnica y carisma, seleccionado con Brasil y dejó huella en el Azteca

Muere a los 58 años

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Adrián Michel “N” fue localizado con un lanzagranadas, armas de fuego y drogas

Capturan a “Terry”, integrante de

Gobierno federal habilita mil 152 refugios temporales en costa del Pacífico ante posible impacto de Priscila

Se han habilitado mil 152 refugios temporales en los estados potencialmente afectados

Gobierno federal habilita mil 152

Agua de cereza para dormir mejor y más rápido

La melatonina y los antioxidantes que contiene el fruto puede favorecer descanso profundo y prolongado en adultos

Agua de cereza para dormir

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

Los fans de la cantante reaccionaron en redes sociales al nuevo trabajo discográfico

¿Le gustó a los mexicanos?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Terry”, integrante de

Capturan a “Terry”, integrante de la célula de los Mal Portados en CDMX

Cae en Morelos “La Voz”, hija del exlíder del Cártel de Tláhuac

Detienen a “El Coyote”, presunto líder de brazo armado de La Barredora

Aseguran armas, granadas y equipo táctico del CJNG en Michoacán tras enfrentamiento: agresores huyeron heridos

Cae exalcalde de Xicohtzinco, Puebla, por tentativa de homicidio tras cuatro años prófugo de la justicia

ENTRETENIMIENTO

¿Le gustó a los mexicanos?

¿Le gustó a los mexicanos? Los mejores memes que dejó “The Life of a Showgirl”, el nuevo álbum de Taylor Swift

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: así viven los finalistas su último viernes en el reality la tarde de hoy 3 de octubre

La íntima petición que Alexis Ayala le hizo a su esposa, Cinthia Aparicio, tras salir de LCDLFMX

La noche que México no durmió: cuando Verónica Castro y Juan Gabriel mantuvieron despierto a su público

Susana Zabaleta acusa a ex de Ricardo Pérez de recibir dinero para hablar del comediante

DEPORTES

Muere a los 58 años

Muere a los 58 años de edad, Edu dos Santos, ícono de las Águilas del América

¿Cuál fue el último partido que jugó Carlos Acevedo con la Selección Nacional de México?

Tigres vs Cruz Azul: dónde, cuándo y a qué hora ver partido en vivo de la jornada 12 del Apertura 2025

¿Cómo quedará el América vs Santos de acuerdo a la IA?

Lista la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a Colombia y Ecuador