Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, felicitó a Aldo De Nigris por haber ganado la tercera edición de La Casa de los Famosos México. (X/@samuel_garcias y Instagram/@aldotdenigris)

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó a la lista de personalidades que reaccionaron y felicitaron a Aldo De Nigris tras su triunfo de esta tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025.

La gran final del popular reality show televisivo se llevó a cabo la noche del pasado domingo 5 de octubre, donde el sobrino de Poncho de Nigris consiguió la victoria.

El emecista publicó una fotografía en sus historias de redes sociales donde felicitó al exfutbolista y le dedicó unas palabras tras la victoria conseguida.

Lo anterior, ya que Aldo De Nigris es originario de Nuevo León, por lo que el Gobernador no tardó en reconocer esta victoria para la entidad, según lo escrito en sus redes.

Así fue el anuncio de Aldo de Nigris como el gran ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México. (Tiktok: LCDLFM)

“Felicidades, compadre. “Nuevo León, primer lugar en todo”, dijo Samuel García en su historia en red social de Instagram.

Cabe destacar que estas palabras estuvieron acompañadas de la canción Cada que... de Belanova. Recordar que es una de las artistas favoritas del regiomontano.

Asimismo, Samuel García reposteó una de las fotografías que De Nigris puso en sus redes sociales donde dice “Muchas gracias” al consagrarse como ganador de esta tercera edición del reality show.

Samuel García le dedicó unas palabras a Aldo De Nigris tras su triunfo por La Casa de los Famosos México. Foto: Instagram/@samuelgarcias.

Aldo De Nigris fue el ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y el encargado de apagar las luces del reality show, que duró poco más de un dos meses, ya que comenzó el pasado domingo 27 de julio.

Los finalistas de esta edición fueron: Alexis Ayala, quien obtuvo el sexto lugar; Mar Contreras, con el quinto; Shiky, el cuarto; Abelito, el tercero y Dalílah Polanco, el segundo.

Los ganadores de las ediciones anteriores han sido: Wendy Guevara en la primera temporada y Mario Bezares en la segunda edición.

Aldo de Nigris se convirtió en el ganador de la tercera temproada de LCDLFM. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

¿Quién es Aldo De Nigris, ganador de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México 2025?

Aldo Tamez de Nigris Jr., originario de Monterrey y nacido el 27 de julio de 1999, pertenece a una familia destacada en el espectáculo y el deporte en México, siendo sobrino de Poncho y Aldo de Nigris.

A diferencia de sus familiares más mediáticos, ha construido su carrera en el ámbito digital. Obtuvo reconocimiento a través de Instagram, donde realizaba entrevistas a creadores de contenido e influencers, sumando humor, referencias de cultura pop y vivencias personales.

Su propuesta llamó la atención de un público joven, que lo identifica por mostrar una imagen espontánea y cercana, además de un perfil familiar y atrevido.

Aldo De Nigris cobró notoriedad en Instagram. Foto: Ig/aldotdenigris.