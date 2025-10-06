México

En solo una semana, Aarón Mercury será parte de este reality show tras fin de La casa de los famosos México

El influencer no pudo ocultar su alegría y agradecimiento al enterarse, en pleno programa, de que formará parte de otro reality show

Por Armando Guadarrama

Aarón Mercury se suma a
Aarón Mercury se suma a 'Las Estrellas Bailan en Hoy' tras su polémica salida de 'La Casa de los Famosos México' (La Casa de los Famosos México)

El reciente anuncio de la incorporación de Aarón Mercury a Las Estrellas Bailan en Hoy ha reavivado el interés en torno a su trayectoria televisiva, especialmente tras la controversia que rodeó su salida de La Casa de los Famosos México.

La noticia se conoció durante la emisión del programa Hoy, donde Aldo de Nigris reveló que el creador de contenido se sumará como participante a la nueva temporada del reality de baile.

La sorpresa para Aarón Mercury se produjo cuando acudió a visitar al ganador y a los finalistas de La Casa de los Famosos México este 6 de octubre. En ese contexto, Galilea Montijo lo presentó ante el público y expresó:

“Yo les tengo una sorpresa, alguien que les quiero muchísimo y que también forma parte de La Casa de los Famosos México… Aarón Mercury, este chiquillo que los extrañó tanto”.

La controversia por la eliminación
La controversia por la eliminación de Aarón Mercury de 'La Casa de los Famosos México' sigue generando debate en redes sociales (ViX)

Tras un emotivo recibimiento, Aldo de Nigris le entregó una invitación especial, detallando: “Carnal, no eres tú la sorpresa, esta es la sorpresa. Te la tenemos guardada, que la abra, que la abra”.

Al abrir el sobre, Aarón Mercury leyó el mensaje que confirmaba su participación: “Felicidades, eres uno de los elegidos para formar parte de la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Galilea Montijo lo felicitó públicamente y recordó que el reality dará inicio el 13 de octubre, señalando:

“Bravo, bravo, póntela (la playera). Aarón forma parte ya de Las Estrellas Bailan en Hoy e iniciamos el próximo 13 de octubre”. El influencer, visiblemente emocionado, agradeció la oportunidad y manifestó: “Qué locura de verdad, muchas gracias por considerarme, no saben lo feliz que estoy, estoy en shock.

El influencer demostrará sus dotes para el baile. (Crédito: Televisa)

La presencia de Aarón Mercury en la televisión ha estado marcada por la polémica desde su eliminación de La Casa de los Famosos México, un hecho que generó una oleada de reacciones en redes sociales.

Su nombre se convirtió en tendencia, y numerosos usuarios expresaron su inconformidad, llegando a acusar un supuesto “fraude” en la votación que determinó su salida.

El influencer recibe invitación sorpresa
El influencer recibe invitación sorpresa en vivo y confirma su participación en el reality de baile de Televisa (IG)

La controversia se acentuó al comparar la cantidad de seguidores de Aarón Mercury con la de Shiky, quien logró avanzar a la final, lo que llevó a muchos a cuestionar la legitimidad del resultado.

En medio de este debate, la publicación de Antonio Betancourt, conductor digital de MasterChef México y La Academia, avivó las expectativas de los seguidores del influencer.

El conductor Antonio Betancourt impulsa
El conductor Antonio Betancourt impulsa la campaña para que Aarón Mercury se una a TV Azteca tras su salida de Televisa (Recorte)

El mensaje, difundido en su cuenta de X, decía: “Aarón te queremos en TV Azteca. Acá sí te cuidamos”. Esta declaración se viralizó rápidamente y motivó a decenas de usuarios a etiquetar a la televisora, solicitando la incorporación de Aarón Mercury en un nuevo proyecto.

