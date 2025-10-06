Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México. (X)

En medio de una oleada de rumores en redes sociales, el Gobierno del Estado de Nuevo León emitió este 6 de octubre un mensaje oficial para desmentir la presunta suspensión de clases y actividades laborales debido al triunfo de Aldo de Nigris en el programa La Casa de los Famosos.

Cabe señalar que el influencer es originario de dicho estado y además la gente se reunió a celebrar su triunfo en la Macroplaza.

De acuerdo con la comunicación pública difundida por la administración estatal, “NO se ha suspendido ningún tipo de actividad, ni escolar ni laboral”, y se pidió a la ciudadanía consultar información únicamente en los canales oficiales del gobierno.

El falso comunicado que circulaba en línea imitaba el formato oficial, incluyendo logotipos y datos de contacto reales, pero ahora tiene una advertencia en rojo con la palabra “FALSO” superpuesta sobre el texto.

El gobierno de Nuevo León desmintió supuesta suspensión de clases. (gobiernonuevoleon/FB)

El exfutbolista regiomontano se consagró campeón de “La Casa de los Famosos México 2025”, obteniendo un premio anunciado de 4 millones de pesos, pero la suma final que llegará a sus manos será considerablemente menor por efecto de los impuestos federales. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos los premios obtenidos en concursos, sorteos y juegos autorizados están sujetos al pago de impuestos federales en México.

La retención para premios superiores a 600 mil pesos equivale al 35%, lo que significa que de los 4 milliones de pesos, el monto retenido por el SAT asciende a 1 millón 400 mil pesos. En términos prácticos, tras cumplir las obligaciones fiscales, De Nigris podrá disponer de aproximadamente 2 millones 600 mil pesos.

Esta situación no es nueva: en ediciones previas del mismo reality, otros ganadores también recibieron menos del monto anunciado en pantalla luego de la deducción de impuestos; tal fue el caso de Mario Bezares en la segunda temporada, quien tras recibir un premio base de 4 millones y un bono de 600 mil pesos, solo vio depositados 3 millones 492 pesos luego de los descuentos correspondientes.

El seguimiento a la propuesta de De Nigris de compartir parte del premio con “Abelito”, otro de los participantes, también fue motivo de atención, aunque el monto sigue sujeto a las mismas normas,