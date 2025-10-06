México

Gobierno de Nuevo León tuvo que desmentir un comunicado de suspensión de clases por triunfo de Aldo de Nigris en LCDLF

Muchas personas realmente creyeron que no habría escuela para festejar al exfutbolista

Por Mariana L. Martínez

Guardar
Aldo de Nigris gana La
Aldo de Nigris gana La Casa de los Famosos México. (X)

En medio de una oleada de rumores en redes sociales, el Gobierno del Estado de Nuevo León emitió este 6 de octubre un mensaje oficial para desmentir la presunta suspensión de clases y actividades laborales debido al triunfo de Aldo de Nigris en el programa La Casa de los Famosos.

Cabe señalar que el influencer es originario de dicho estado y además la gente se reunió a celebrar su triunfo en la Macroplaza.

De acuerdo con la comunicación pública difundida por la administración estatal, “NO se ha suspendido ningún tipo de actividad, ni escolar ni laboral”, y se pidió a la ciudadanía consultar información únicamente en los canales oficiales del gobierno.

El falso comunicado que circulaba en línea imitaba el formato oficial, incluyendo logotipos y datos de contacto reales, pero ahora tiene una advertencia en rojo con la palabra “FALSO” superpuesta sobre el texto.

El gobierno de Nuevo León
El gobierno de Nuevo León desmintió supuesta suspensión de clases. (gobiernonuevoleon/FB)

El exfutbolista regiomontano se consagró campeón de “La Casa de los Famosos México 2025”, obteniendo un premio anunciado de 4 millones de pesos, pero la suma final que llegará a sus manos será considerablemente menor por efecto de los impuestos federales. Según la Ley del Impuesto sobre la Renta, todos los premios obtenidos en concursos, sorteos y juegos autorizados están sujetos al pago de impuestos federales en México.

La retención para premios superiores a 600 mil pesos equivale al 35%, lo que significa que de los 4 milliones de pesos, el monto retenido por el SAT asciende a 1 millón 400 mil pesos. En términos prácticos, tras cumplir las obligaciones fiscales, De Nigris podrá disponer de aproximadamente 2 millones 600 mil pesos.

Esta situación no es nueva: en ediciones previas del mismo reality, otros ganadores también recibieron menos del monto anunciado en pantalla luego de la deducción de impuestos; tal fue el caso de Mario Bezares en la segunda temporada, quien tras recibir un premio base de 4 millones y un bono de 600 mil pesos, solo vio depositados 3 millones 492 pesos luego de los descuentos correspondientes.

El seguimiento a la propuesta de De Nigris de compartir parte del premio con “Abelito”, otro de los participantes, también fue motivo de atención, aunque el monto sigue sujeto a las mismas normas,

Temas Relacionados

Nuevo LeónAldo de Nigrismexico-entretenimiento

Más Noticias

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

El “Junior” explicó cómo el boxeo le ayudó a seguir adelante para afrontar problemas personales

Julio César Chávez Jr. confiesa

Beca Rita Cetina 2025: este es el calendario oficial de pagos del mes de octubre para todos los beneficiarios

Estudiantes de secundaria reciben un total de mil 900 pesos bimestrales en sus tarjetas del Banco del Bienestar

Beca Rita Cetina 2025: este

Huracán Priscilla: SMN prevé que toque tierra en Baja California durante el fin de semana

El ciclón tropical registra vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 km/h

Huracán Priscilla: SMN prevé que

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

José Jacinto Ponce Alfaro fue atacado el 30 de septiembre durante un asalto en Chalco

“El Chino”, presunto implicado en

Hombre mata a su novia y su esposa intenta ayudarlo a ocultarlo

Los hechos ocurrieron en Atizapán, Estado de México

Hombre mata a su novia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chino”, presunto implicado en

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

Golpe millonario al tráfico de especies: FGR vincula a proceso a tres personas por cargamento valuado en más de 130 mdp

Alcalde de Chilpancingo reclama justicia para Alejandro Arcos a un año de su asesinato: “La Fiscalía sigue sin cumplirle a la sociedad”

ENTRETENIMIENTO

FICM 2025 reunirá a Jodie

FICM 2025 reunirá a Jodie Foster, Juliette Binoche, Stellan Skarsgård y más estrellas: todos los invitados especiales

La Casa de los Famosos México tras la gran final: triunfo de Aldo de Nigris genera festejo nacional y orgullo en Monterrey

Reportan que Televisa le ofrecerá un fuerte contrato de exclusividad a Aldo de Nigris: “Millones sin hacer nada”

Alejandro Fernández y Yuridia debutan juntos en vivo para cerrar la gira ‘De Rey a Rey’ en el Estadio GNP Seguros

Dalilah Polanco es acusada de soberbia tras evitar a sus fans en la final de La Casa de los Famosos México

DEPORTES

Julio César Chávez Jr. confiesa

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones

Captan al equipo del boxeador Pablo Peraza limpiando el ring con la bandera de México en una pelea en Francia

México vs Colombia: cuándo, dónde y a qué hora ver el primer amistoso del Tri en la fecha FIFA

¿Habrá revancha entre Juan Manuel Márquez y Pacquiao? Esto dijo el boxeador mexicano

“No esperé que me detuvieran”: Julio César Chávez Jr. habla por primera vez sobre sus problemas legales