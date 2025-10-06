Papá de Abelito aclara supuesto enojo porque su hijo no ganó La casa de los famosos México

Redes explotan contra el papá de Abelito por enfurecer en vez de consolar a su hijo: “Ya se veía con el dinero” (Foto: Televisa)

La reacción del padre de Abelito durante la final de La Casa de los Famosos México se convirtió en uno de los focos principales de atención en redes sociales, eclipsando incluso el resultado del concurso.

El gesto de inconformidad que mostró Abel Sáenz Martínez al enterarse de que su hijo no obtuvo el primer lugar y, por ende, el premio de 4 millones de pesos, generó un intenso debate digital sobre el significado de su actitud y el impacto en la celebración familiar.

La noche de la definición del reality, la conductora Galilea Montijo anunció que Abelito había alcanzado el tercer puesto con 6.247.210 votos, lo que desató la alegría de su familia en el foro.

No obstante, tras el reencuentro, las cámaras captaron cómo el padre del influencer se apartó del grupo, cruzó los brazos y evidenció su molestia ante la audiencia.

El gesto de inconformidad de Abel Sáenz Martínez eclipsó el resultado del concurso y se viralizó en plataformas digitales (ViX)

Este comportamiento fue interpretado en plataformas como X y TikTok como una falta de apoyo hacia el logro de su hijo, y rápidamente se viralizó. Entre los comentarios más difundidos figuró la frase: “Ya se veía con el dinero”, en alusión al premio mayor que no consiguió Abelito.

La controversia se intensificó cuando algunos usuarios sugirieron que fue el propio Abelito quien se distanció de su padre para abrazar primero a su novia y a su madre, priorizando a su pareja y a su progenitora en el emotivo reencuentro.

Otros interpretaron la reacción de Abel Sáenz como una muestra de frustración dirigida a la producción del programa por no haber alcanzado el primer lugar. La multiplicidad de versiones alimentó la discusión en redes, situando a la familia en el centro de la conversación pública.

A pesar de la polémica, Abelito recibió palabras de aliento de Galilea Montijo, quien destacó su recorrido en la competencia, y del exfutbolista Aldo de Nigris, quien rompió en llanto y le expresó: “Yo quería que ganaras, perro”.

La familia de Abelito quedó en el centro de la polémica tras la definición del reality y la actitud de su padre (Foto: Televisa)

El influencer, por su parte, agradeció a sus compañeros del extinto cuarto Noche y manifestó: “Estoy súper emocionadísimo, ya se me están acabando las palabras. Cada uno de los habitantes me complementaron”.

Al concluir la transmisión, los medios abordaron a Abel Sáenz fuera del foro para conocer su versión sobre el momento viral. Aunque en pantalla mostró disgusto, ante la prensa declaró: “Estamos felices, contentos. Gracias por el apoyo a Abelito, a todo México, a todo el país”.

Consultado sobre la propuesta de Aldo de Nigris de compartir el premio, respondió: “Es una chulada de muchacho, qué bueno que la decisión la tomen ellos. La ambición nunca es buena”.

Abel Sáenz aclaró públicamente sus sentimientos y pidió no malinterpretar su reacción tras la final del programa (Instagram)

La viralización del gesto de Abel Sáenz llevó a que el propio padre de Abelito tuviera que aclarar públicamente sus sentimientos. En declaraciones recogidas por la prensa, pidió no malinterpretar la situación y explicó:

“No malinterpreten las cosas, yo sentí tristeza como todo mundo puede comprenderme ¿verdad? pero no enojo, enojo jamás, triste poquito”. Añadió que la familia ya había asumido el resultado y subrayó: “Ya estamos hechos a la idea, el Abelito salió ganador, no hay que malinterpretar las cosas”.

La historia familiar de Abelito también cobró relevancia tras el episodio. Su padre, Abel Sáenz Martínez, es originario de Ciudad Mante, Tamaulipas, y desde joven se dedicó al mundo del entretenimiento junto a su esposa, trabajando en el ámbito circense.

El propio Abelito relató en un podcast que desde pequeño acompañaba a su padre en los shows y que esa experiencia fue fundamental para su desarrollo personal y profesional:

“Desde muy chiquito me gustó la escuela, le echaba ganas, pero a veces los fines de semana acompañaba a mi papá a hacer los shows, de repente me pusieron de payasito (...) Yo agradezco mucho a mi papá que me hubiera jalado, fue lo que me abrió al mundo, tener esa perspectiva”.

El desenlace de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no solo consagró a Aldo de Nigris como ganador, sino que también situó a la familia de Abelito en el centro de uno de los debates más intensos de la edición, con el padre del influencer convertido en protagonista involuntario de la conversación pública.