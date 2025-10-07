México

México enfrenta doble reto: obesidad y diagnóstico tardío de cáncer de mama

Cada año, miles de mujeres enfrentan mayores riesgos y menores probabilidades de recuperación

Por Lorna Huitrón

Cada año, miles de mujeres enfrentan mayores riesgos y menores probabilidades de recuperación

En México, el cáncer de mama se mantiene como la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres, y los expertos advierten que la situación se complica debido a dos factores críticos: la alta prevalencia de obesidad y la detección tardía de la enfermedad.

En 2022, se registraron 23 mil 790 casos nuevos de cáncer de mama en mujeres mayores de 20 años, mientras que en 2023 se reportaron más de 8 mil defunciones, de acuerdo con datos del INEGI y la Secretaría de Salud.

La obesidad no solo incrementa el riesgo de desarrollar esta enfermedad, sino que también reduce la efectividad de los tratamientos, según diversos estudios internacionales, incluidos artículos publicados en The Lancet Oncology.

Las mujeres con obesidad presentan hasta un 20 por ciento más de riesgo de desarrollar cáncer de mama después de la menopausia. Esto se explica porque el tejido adiposo funciona como un órgano endocrino activo, produciendo estrógenos y sustancias inflamatorias que favorecen la progresión tumoral.

Además, el exceso de grasa puede dificultar la interpretación de estudios de imagen, retrasando el diagnóstico oportuno.

En México, la combinación de alta obesidad y diagnóstico tardío convierte al cáncer de mama en la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres, con más de 23 mil casos nuevos en 2022 y más de 8 mil defunciones reportadas en 2023, según INEGI y Secretaría de Salud

“El exceso de peso durante la adultez o después de la menopausia se asocia con mayor riesgo de cáncer de mama. Además, impacta directamente en la respuesta a terapias hormonales y quimioterapéuticas, y aumenta las complicaciones quirúrgicas”, explicó el Dr. José Antonio Castañeda, cirujano bariátrico y metabólico con más de 20 años de experiencia en el manejo de la obesidad.

Impacto de la obesidad en el tratamiento y la recuperación

El panorama en México es particularmente preocupante: 7 de cada 10 adultos presentan sobrepeso u obesidad, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT).

Esta cifra indica que una gran proporción de mujeres se encuentra en riesgo elevado, lo que también repercute en la evolución de la enfermedad y en la recuperación después del tratamiento. Estudios del National Cancer Institute de Estados Unidos y de JAMA Oncology señalan que las pacientes con obesidad tienen menor respuesta a los tratamientos oncológicos y tiempos de recuperación más prolongados.

La detección tardía constituye otro desafío. En México, el 90 por ciento de los casos se identifican en etapas avanzadas, lo que limita la efectividad de las terapias y disminuye la supervivencia.

Prevención y políticas públicas como estrategia

Expertos coinciden en que la prevención no debe recaer solo en las mujeres, sino que requiere un enfoque colectivo: regulación de la publicidad de alimentos ultraprocesados, acceso a opciones saludables y espacios seguros para la actividad física.

En México, la combinación de alta obesidad y diagnóstico tardío convierte al cáncer de mama en la principal causa de muerte por cáncer entre mujeres, con más de 23 mil casos nuevos en 2022 y más de 8 mil defunciones reportadas en 2023, según INEGI y Secretaría de Salud

“Perder peso de manera sostenible no es solo un tema estético, sino una intervención clínica que puede salvar vidas. Reducir la grasa corporal disminuye la inflamación y los niveles de estrógeno, ayudando no solo a prevenir el cáncer de mama, sino también a reducir el riesgo de recurrencia”, enfatizó Castañeda.

En casos de obesidad severa, procedimientos como la cirugía bariátrica pueden considerarse como estrategia complementaria para mejorar los resultados oncológicos y la calidad de vida.

El Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de Mama es un recordatorio de que la prevención, la detección temprana y el control de factores de riesgo, como la obesidad, son claves para disminuir la mortalidad por esta enfermedad en México.

