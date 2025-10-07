México

Asesinan a Jessica Luna Aguilera, excandidata del PT a la alcaldía de Yanga, Veracruz

La mujer acudió a recoger a su hija en Atoyac

Por Luis Contreras

Un diputado local conformó el deceso (Especial)

Durante el 6 de octubre fue asesinada Jessica Flor Luna Aguilera, quien fuera candidata a la alcaldía de Yanga, Veracruz, por parte del Partido del Trabajo (PT), quien se desempeñaba como abogada.

La muerte de la mujer fue confirmada por el diputado local de Coatepec, Ramón Díaz, quien compartió un mensaje a través de sus redes sociales.

"QEPD Nuestra compañera Jessica Flor Luna Aguilera, ex candidata del PT a la alcaldía de Yanga“, escribió Díaz en su cuenta de Facebook.

De igual manera, el PT calificó los hechos como un “artero asesinato” y exigió justicia pronta y expedita para quien fuera su candidata en el proceso electoral en Veracruz a través de un mensaje compartido poco después de las 6:00 de la tarde.

La mujer era abogada (Partido del Trabajo México)

La diputada federal, Ana Karina Rojo, aseguró que no se puede seguir permitiendo la violencia política y que los asesinatos queden impunes.

"Exhorto enérgicamente a las autoridades competentes a intervenir de manera expedita y a ahondar en las investigaciones para dar con quien o quienes resulten responsables“, compartió en su perfil de Instagram.

Los primeros informes indican que Luna Aguilera fue atacada cuando fue a recoger a su hija en Atoyac, en la comunidad de Potrero Nuevo. La mujer estaba dentro de un vehículo en el sitio, sujetos armados la interceptaron.

El posicionamiento del PT (X/@PTnacionalMX)

Fiscalía estatal inicia averiguaciones

También durante la tarde del 6 de octubre, la Fiscalía General del estado (FGE) de Veracruz informó el inicio de una carpeta de investigación por el ataque en contra de una persona identificada con las iniciales J.F.L.A., quien fue agredida a disparos.

“Policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Publica se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos", detalló la Fiscalía de Veracruz.

Hasta la embarcación de esta nota, no habían sido reportadas detenciones de personas que pudieran estar ligadas con el ataque contra la abogada.

Actualmente, la gobernadora de Veracruz es Rocío Nahle García y el alcalde de Yanga es Fernando Nicolás Gordillo Torres.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

