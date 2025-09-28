Se reportan tres homicidios en Veracruz, una de las víctimas era taxista

Se registran asesinatos en municipios del estado (Infobae)

Se vive jornada violenta en Veracruz este fin de semana, luego de ser registrados dos asesinatos en la colonia Nuevo Toxpan de Córdoba y uno más en Poza Rica.

Los primeros dos fueron producto de un enfrentamiento armado reportado por vecinos de la localidad. De acuerdo con la información proporcionada, los primeros en llegar a la escena del crimen fueron paramédicos de la Cruz Roja, que encontraron a los dos hombres tendidos sobre la banqueta y, tras revisar su estado, confirmaron que ya no presentaban signos vitales.

De acuerdo con vecinos de la zona, los hombres habrían sido interceptados por sujetos desconocidos, quienes abrieron fuego provocando su muerte en el lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Córdoba, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y corporaciones federales, quienes desplegaron un operativo de seguridad para resguardar el área.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado, peritos en criminalística y la Policía Ministerial Acreditable realizaron el peritaje y ordenaron el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su posterior identificación oficial por parte de familiares.

Finalmente se dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el doble homicidio, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás de este crimen.

Por otra parte, el tercer homicidio fue registrado en Poza Rica, en el bulevar central oriente a la altura de la colonia Laredo.

De acuerdo a medios locales, el cuerpo del conductor fue encontrado a un costado del taxi con el que aparentemente trabajaba la víctima.

Luego de que se informara a elementos de seguridad sobre los hechos, llegaron agentes ministeriales que acordonaron la zona y comenzaron a recolectar las pruebas que pudieran servirles para las investigaciones correspondientes.

Caso de la maestra Irma Hernández

Profesora jubilada Irma Hernández

Es asesinato de este último taxista trae a la conversación el caso de la maestra jubilada Irma Hernández, quien fue asesinada por un grupo criminal tras negarse a pagar una cuota de extorsión.

La maestra fue secuestrada en el municipio de Álamo Tampache mientras conducía su taxi. De acuerdo a la información difundida por testigos, la mujer fue obligada a subir a una camioneta alrededor de las 18:30 horas frente al mercado del municipio el pasado 18 de julio.

Luego de esto, se difundió un video en redes sociales en el que se mostraba a la profesional de la educación arrodillada y rodeada por 12 hombres encapuchados. “Compañeros taxistas, con la mafia veracruzana no se juega, paguen su cuota como debe de ser (…) o van a terminar como yo”, se le escucha decir.

Seis días después de haberla secuestrado encontraron su cuerpo. En un inicio su muerte fue atribuid a un infarto, sin embargo, días después se confirmó que la maestra había muerto derivado de la violencia y tortura que sufrió a manos de sus secuestradores.