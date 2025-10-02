Fiscalía de Veracruz detiene a excandidato municipal por fingir su secuestro durante el proceso electoral

La Fiscalía del estado de Veracruz detuvo al excandidato del Partido del Trabajo por fingir su propio secuestro (@/FGE_Veracruz)

La Fiscalía General del estado de Veracruz dio a conocer mediante un comunicado publicado en su perfil de la red social X, la detención de José “N”, excandidato municipal del Partido del Trabajo (PT) a la región de Las Vigas Ramírez por fingir su propio secuestro durante las pasadas elecciones de este año, mientras se encontraba en el periodo de campaña.

El caso inició el pasado 8 de abril, cuando familiares del ex candidato, también conocido como “El Juquilita”, acudieron a la Unidad Especializada en Combate y Extorsión (UECE), y denunciaron haber recibido llamadas en las que se exigía dinero a cambio de la liberación del hombre.

Finalmente, se informó de su liberación en las primeras horas del 9 de abril, y posterior a esto no rindió ninguna declaración pública.

La indagatoria realizada por agentes de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECE) concluyó que el propio José “N” organizó el suceso, según detalló en un comunicado la Fiscalía del estado.

Hasta el momento las autoridades no han anunciado si en este falso secuestro participaron sus familiares, por lo que las investigaciones siguen en curso.

¿Cómo fue el presunto secuestro del excandidato?

La desaparición de “El Juquilita” en la región rural de Las Vigas generó inquietud entre sus familiares, pues no regresó a su domicilio luego de una reunión con simpatizantes a la que había acudido.

Por ello, decidieron movilizarse hasta la región de Xalapa para presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz y la Unidad Especializada en Combate y Extorsión.

Tras los hechos, el dirigente estatal del partido, Vicente Aguilar Aguilar, se comunicó con la familia del excandidato y hablaron sobre tratar el asunto como un secuestro.

Además, afirmó que con el caso de “El Juquilita”, ese era el tercer ataque contra un representante del Partido del Trabajo (PT) en el proceso electoral de Veracruz, donde el 1 de junio se disputaron las presidencias de 212 municipios.

El dirigente informó que el pasado 1 de abril, se reportó un ataque armado y el incendio de una camioneta perteneciente a Crispín Hernández Sánchez, entonces precandidato del PT a la alcaldía de Mixtla de Altamirano.

En ese sentido, Aguilar afirmó que ya se trataba de ataques directos en contra de los integrantes de dicho partido.

También mencionó que la exaspirante a la alcaldía de La Antigua por por el mismo partido, Anell Acevedo Castellano, renunció a la candidatura luego de recibir fuertes amenazas contra ella y su familia.