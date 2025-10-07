Alcaldesa de Iztacalco recorre zona afectada de Zapata Vela tras explosión de acumulación de gas

Se reportó la explosión por acumulación de gas en una vivienda de Iztacalco. (X/@LourdesPaz24)

Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, acudió a la zona afectada de la colonia Zapata Vela, en dicha demarcación, para supervisarla, luego de la explosión que registró en una vivienda a causa de la acumulación de gas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 de octubre en un inmueble de la zona de la alcaldía Iztacalco, ubicado en Guaycura y Lenguas Indígenas.

La explosión dejó como saldo a una persona herida, la cual se trata de un hombre, cuya identidad no fue revelada; tenía quemaduras de segundo grado y distintas contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Desde la llegada de los cuerpos de emergencia y seguridad de la alcaldía Iztacalco y de la Ciudad de México, comenzaron las labores de limpieza, las cuales se extendieron hasta la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, acompañó a la alcaldesa de Iztacalco. Foto: X/@LourdesPaz24.

Por la tarde de este lunes 6 de octubre, la alcaldesa de Iztacalco acudió al lugar en la colonia Zapata Vela para supervisar el lugar. Dicho acto fue compartido en sus redes sociales oficiales.

La edil estuvo acompañada de Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Asimismo, Lourdes mencionó que desde el primer momento de la explosión, los elementos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco y de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de los vecinos.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la CDMX apagan incendio en Iztacalco Crédito: x.com/@JefeVulcanoCova

Afectados cuentan con todo el respaldo, puntualiza alcaldesa de Iztacalco tras explosión de gas por acumulación en una vivienda

La alcaldesa de Iztacalco mencionó que las personas afectadas contarán con todo el respaldo tanto de las autoridades de la demarcación como del Gobierno de la Ciudad de México tras la explosión de gas por acumulación en una vivienda de la colonia Zapata Vela.

Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, informó que los afectados recibirán todo el respaldo. Foto: X/@LourdesPaz24.

Esto dijo Protección Civil de la CDMX tras la explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco

Protección Civil de la Ciudad de México informó que, cerca de las 16:30 horas del pasado domingo 6 de octubre, se reportó una explosión en el segundo piso de un inmueble en la esquina de Guaycura y Lenguas Indígenas, en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la posible causa fue una fuga en un cilindro de gas LP de 20 kilogramos, lo que provocó el colapso de una losa y daños en la estructura.

Un hombre fue rescatado de los escombros y trasladado al Hospital Rubén Leñero con múltiples lesiones y quemaduras. Se retiraron elementos estructurales inestables y se reportaron daños en dos vehículos estacionados cerca.