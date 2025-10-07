México

Alcaldesa de Iztacalco recorre zona afectada de Zapata Vela tras explosión de acumulación de gas

Lourdes Paz, edil de la demarcación, mencionó que el Gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía respaldarán a los afectados

Por Omar Martínez

Guardar
Se reportó la explosión por
Se reportó la explosión por acumulación de gas en una vivienda de Iztacalco. (X/@LourdesPaz24)

Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, acudió a la zona afectada de la colonia Zapata Vela, en dicha demarcación, para supervisarla, luego de la explosión que registró en una vivienda a causa de la acumulación de gas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 5 de octubre en un inmueble de la zona de la alcaldía Iztacalco, ubicado en Guaycura y Lenguas Indígenas.

La explosión dejó como saldo a una persona herida, la cual se trata de un hombre, cuya identidad no fue revelada; tenía quemaduras de segundo grado y distintas contusiones en diferentes partes del cuerpo.

Desde la llegada de los cuerpos de emergencia y seguridad de la alcaldía Iztacalco y de la Ciudad de México, comenzaron las labores de limpieza, las cuales se extendieron hasta la madrugada de este lunes 6 de octubre.

Myriam Urzúa, titular de la
Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país, acompañó a la alcaldesa de Iztacalco. Foto: X/@LourdesPaz24.

Por la tarde de este lunes 6 de octubre, la alcaldesa de Iztacalco acudió al lugar en la colonia Zapata Vela para supervisar el lugar. Dicho acto fue compartido en sus redes sociales oficiales.

La edil estuvo acompañada de Myriam Urzúa, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México.

Asimismo, Lourdes mencionó que desde el primer momento de la explosión, los elementos de Protección Civil de la alcaldía Iztacalco y de la Ciudad de México acudieron al lugar para atender la emergencia y salvaguardar la integridad de los vecinos.

Autoridades del Cuerpo de Bomberos de la CDMX apagan incendio en Iztacalco Crédito: x.com/@JefeVulcanoCova

Afectados cuentan con todo el respaldo, puntualiza alcaldesa de Iztacalco tras explosión de gas por acumulación en una vivienda

La alcaldesa de Iztacalco mencionó que las personas afectadas contarán con todo el respaldo tanto de las autoridades de la demarcación como del Gobierno de la Ciudad de México tras la explosión de gas por acumulación en una vivienda de la colonia Zapata Vela.

Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco,
Lourdes Paz, alcaldesa de Iztacalco, informó que los afectados recibirán todo el respaldo. Foto: X/@LourdesPaz24.

Esto dijo Protección Civil de la CDMX tras la explosión por acumulación de gas en la alcaldía Iztacalco

Protección Civil de la Ciudad de México informó que, cerca de las 16:30 horas del pasado domingo 6 de octubre, se reportó una explosión en el segundo piso de un inmueble en la esquina de Guaycura y Lenguas Indígenas, en la colonia Carlos Zapata Vela, alcaldía Iztacalco.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que la posible causa fue una fuga en un cilindro de gas LP de 20 kilogramos, lo que provocó el colapso de una losa y daños en la estructura.

Un hombre fue rescatado de los escombros y trasladado al Hospital Rubén Leñero con múltiples lesiones y quemaduras. Se retiraron elementos estructurales inestables y se reportaron daños en dos vehículos estacionados cerca.

Temas Relacionados

ExplosiónExplosión gasIztacalcoLourdes PazCDMXZapata Velamexico-noticias

Más Noticias

Ataque en CCH Sur: liberan orden de aprehensión contra Lex Ashton

El joven que perpetró el ataque en el plantel de la UNAM aún permanece hospitalizado, por lo que la Fiscalía tardará en ejecutar el mandato judicial

Ataque en CCH Sur: liberan

Otra amenaza de bomba en la UNAM: desalojan a estudiantes de la Prepa 6

El plantel de nivel medio superior se suma a otras tres escuelas de la máxima casa de estudios del país que recibieron alguna amenaza este lunes 6 de octubre

Otra amenaza de bomba en

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

El campeón mexicano regresará a la acción en una contienda que ha generado altas expectativas

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Elementos de seguridad hallaron diversas bolsas con la droga al interior de maletas

Aseguran a hombre que llevaba

Profeco le dice a los adultos mayores cómo evitar fraudes bancarios

Las personas de la tercera edad enfrentan riesgos por su limitada experiencia tecnológica, lo que facilita que delincuentes cometan estafas

Profeco le dice a los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran a hombre que llevaba

Aseguran a hombre que llevaba 40 kilos de metanfetamina en un autobús en Michoacán

Detienen a Jason Duncker en Monterrey, miembro del Cártel de Sinaloa y afiliado al Cártel del Golfo

“El Chino”, presunto implicado en el asesinato de un mando de la SSC, es ingresado a un penal en el Edomex

Redadas en seis regiones: armas, drogas y 14 detenidos en una semana de operativos en Veracruz

Ejército destruye laboratorio inactivo y zonas de químicos en operativo federal en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje

Susana Zabaleta comparte misterioso mensaje y desata rumores de ruptura con Ricardo Pérez: “No me gusta que se termine”

Ranking Netflix México: estas son las series más populares de la plataforma que no te puedes perder

Así reaccionó Facundo en sus redes sociales tras triunfo de Aldo De Nigris en La Casa de los Famosos México 2025

Samuel García felicita a Aldo De Nigris tras ganar La Casa de los Famosos México 2025: “Nuevo León primer lugar en todo”

Patrick Miller anuncia fiesta en Palacio de los Deportes: fecha y preventa para el legendario sonidero hi NRG

DEPORTES

Pitbull Cruz vs Lamont Roach

Pitbull Cruz vs Lamont Roach se enfrentarán en diciembre por el título interino del CMB

Por qué Javier Aguirre dejó fuera a Gilberto Mora de la selección mexicana mayor para la fecha FIFA rumbo al Mundial 2026

Zurdo Ramírez confirma pláticas con David Benavídez para una pelea en 2026

Gobernador de Jalisco promete justicia en el caso de Omar ‘N’, ex futbolista de Chivas acusado de abuso sexual infantil

Julio César Chávez Jr. confiesa que la pelea contra Jake Paul le “salvó la vida” tras superar adicciones