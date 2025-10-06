Un lesionado por explosión en casa de Iztacalco por acumulación de gas

(@SGIRPC_CDMX)

Una explosión por acumulación de gas la tarde de este 5 de octubre en el segundo nivel de un inmueble ubicado en Guaycura y Lenguas Indígenas, colonia Carlos Zapata Vela, en la alcaldía Iztacalco, provocó el colapso de una losa de 20 metros cuadrados y dejó a un hombre con quemaduras de segundo grado y múltiples contusiones, quien fue trasladado al hospital para recibir atención médica.

Como parte de las labores de mitigación de riesgos, los equipos de emergencia retiraron cuatro castillos de 2 m de longitud y 25 cm de diámetro. Además, dos automóviles particulares estacionados en la vía pública resultaron afectados por el incidente.

En la atención participaron paramédicos, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX y personal de Protección Civil de la alcaldía, quienes continúan trabajando en la zona para garantizar la seguridad.

(@SGIRPC_CDMX)

De acuerdo con las redes sociales del Cuerpo de Bomberos capitalino, la estructura total del segundo piso de la casa colapsó. Este cuerpo de emergencias se encargó de eliminar cualquier riesgo futuro.

