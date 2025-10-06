Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este lunes 6 de octubre.

Señaló que serán 11 alcaldías de la Ciudad de México, las que registrarán fuertes lluvias para esta fecha y que podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías donde se registrarán fuertes lluvias o vivir en ellas.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió una serie de recomendaciones a la población en general debido a las fuertes precipitaciones previstas. (Cuartoscuro)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre.

Protección Civil notificó que en estas 11 alcaldías de la Ciudad de México será activada la alerta amarilla por las fuertes lluvias con granizo pronosticadas para esta fecha durante el día.

Debido a la emisión de alerta amarilla y la posible caída de granizo, la Secretaría de Gestión Integral lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados con las fuertes lluvias de este lunes 6 de octubre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 6 de octubre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Cientos de capitalinos fueron afectados este sábado por la tromba que azotó el oriente de la capital. (Twitter @israellorenzana)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las 11 alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 11 alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 6 de octubre será de las 13:30 hasta las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas 11 alcaldías de la CDMX para la tarde y noche de este lunes 6 de octubre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.